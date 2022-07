Bodenacker: Flurnamen in Lohn

Flurnamen-Serie Rund um den Bodenacker in Lohn finden sich sakrale Bauten und Einfamilienhäuser Bis 1960 meist landwirtschaftlich genutzt, ist der Bodenacker in Lohn heute fast lückenlos überbaut. Stefan Luterbacher Jetzt kommentieren 13.07.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die reformierte Kirche und der Friedhof stehen im «Bodenacker». Stefan Luterbacher

Als Bodenacker wird das Gebiet in Lohn rund um den Friedhof, die reformierten Lukaskirche, von der Friedhofstrasse Ost bis zur Rainstrasse und von der Bergackerstrasse bis zur Steinackerstrasse bezeichnet.

1774 wurde die Flur erstmals als Boden- und «Studeich-Acker» bezeichnet, weshalb angenommen wird, dass sich das Land damals zur landwirtschaftlichen Bewirtschaftung als Ackerland noch nicht besonders gut eignete. Trotzdem standen dort neben Feldern und Wiesland auch einige Eichenbäume. 1953 bekam dieses Gebiet offiziell den Namen Bodenacker. Leider wurde kein Strassenname nach dieser Flur benannt.

Auf dem Land steht seit 1961 der durch die damals noch eigenständigen Einwohnergemeinden Lohn und Ammannsegg errichtete Friedhof mit einem kleinen Friedhofsgebäude.

Spende für eine eigene Leichenhalle

Vorher wurden die Verstorbenen der Einwohnergemeinden jahrhundertelang auf dem Friedhof in Biberist beigesetzt. Die Leichenhalle in Biberist wird noch heute benützt, weil eine solche in Lohn-Ammannsegg fehlt.

Marie Minger-Muster, Gattin des früheren grossen Landbesitzers Fritz Minger, hat im Jahr 1976 der damaligen Friedhofgemeinde Lohn-Ammannsegg 10’000 Franken als Startkapital für eine eigene Leichenhalle vermacht.

Das Geld für die Leichenhalle ist seit 45 Jahren in einem Fonds bei der Ein­wohnergemeinde Lohn-Ammannsegg angelegt. Es soll aber nach dem Willen des Gemeinderates nicht für eine solche ­verwendet werden, sondern für einen Unterstand beim Gemeinschaftsgrab.

Rund 80 Prozent der Bestattungen in Lohn finden auf dem Gemeinschaftsgrab statt. Stefan Luterbacher

Denn Bestattungen finden heute zu rund 80 Prozent als Urnenbestattung auf dem Gemeinschaftsgrab mit Namensbeschriftung auf einem einfachen Seelenblatt statt.

Serie Flurnamen sind Kulturerbe Flurnamen, die Felder und Wälder bezeichnen, gehören wie die Siedlungsnamen zu den dauerhaftesten Gebilden der Sprache. Anhand der Flurnamen kann man die Dorfgeschichte und die Entwicklung der Quartiere festhalten. Die Fluren finden sich heute noch im Grundbuch und auf den Katasterplänen. Oft werden Strassen anhand alter Fluren benannt. Der Lohner Dorfhistoriker Stefan Luterbacher wird in loser Folge einige der Flurnamen in Lohn-Ammannsegg vorstellen. Die Schreibweise der Lohner und Ammannsegger Flurnamen wurde im Jahre 1953 durch die Flurnamenkommission bereinigt. In einem ersten Teil ging es um den «Steinacker», im zweiten um den «Bergacker». Der dritte Teil widmet sich dem Bodenacker.

Auf dem Bodenackergebiet steht zudem die 1963 eingeweihte reformierte Lukaskirche, die durch ein Legat von Gustav Eisenmann, Direktor der Papierfabrik Biberist und damaliger Besitzer des Rütihofs in Lohn, angestossen wurde. Dies geschah noch vor dem Bau einer katholischen Kirche. 1971 wurde das kirchliche Zentrum mit der katholischen Gut-Hirt-Kirche und einer Friedhofserweiterung ergänzt.

Heute ein typisches Einfamilienhausquartier

Nach und nach konnte sich ab 1963 rund um den Friedhof und die Lukaskirche ein eigenes Einfamilienhausquartier entwickeln. Friedhof, Lukaskirche und viele Einfamilienhäuser konnten nur gebaut werden, weil der grösste damalige Landbesitzer im Bodenacker, Fritz Minger, sein Bauland ab 1961 an die Gemeinden und Private verkaufte.

Nach dem Tod von Fritz Minger kaufte die Einwohnergemeinde Lohn 1971 von den Erben den gesamten Mingerhof mit rund 14 Hektar Land, unter anderem auch mit Teilflächen im Bodenacker, für rund 2,8 Mio. Franken. Von 1971 bis 1986 steuerte die Einwohnergemeinde Lohn die Bauentwicklung in diesem Gebiet. Das Bodenackerquartier ist heute mit einigen wenigen Parzellen fast lückenlos überbaut.

Ein häufiger Flurnamen

Den Flurnamen «Bodenacker» gibt es im Kanton Solothurn recht häufig. Laut «Sogis» gibt es einen Bodenacker in Bärschwil, Büren, Büsserach, Breitenbach, Dulliken, Erlinsbach, Etziken, Gempen, Gretzenbach, Himmelried, Kestenholz, Lommiswil, Nunningen, Oberbuchsiten, Oekingen, Riedholz, Selzach, Stüsslingen, Subingen, Wiesen, Winznau und Witterswil. Gleich drei Mal gibt es den Flurnamen «Bodenacker» in Buchegg, und zwar in den Ortsteilen Aetigkofen, Bibern und Tscheppach.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen