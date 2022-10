Eine archäologische Schutzzone in Lohn-Ammansegg

Flurnamen sind Kulturerbe

Flurnamen, die Felder und Wälder bezeichnen, gehören wie die Siedlungsnamen zu den dauerhaftesten Gebilden der Sprache. Anhand der Flurnamen kann man die Dorfgeschichte und die Entwicklung der Quartiere festhalten. Die Flurnamen finden sich heute noch im Grundbuch und auf den Katasterplänen. Oft werden Strassen anhand alter Flurnamen benannt.

Der Lohner Dorfhistoriker Stefan Luterbacher wird in loser Folge einige der Flurnamen in Lohn-Ammannsegg vorstellen. Die Schreibweise der Lohner und Ammannsegger Flurnamen ­wurde im Jahre 1953 durch die Flurnamenkommission bereinigt. Bereits vorgestellt wurden der Steinacker, der Bergacker, der Bodenacker und der Stöckliacker. In der fünften Folge geht es nun um den Längacker.