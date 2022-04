Ein beliebter Flurnamen

Den Flurnamen «Bergacker» gibt es im Kanton Solothurn mehrmals. Laut «Sogis» gibt es einen Bergacker in Horriwil, in Messen, in Schnottwil, in Oekingen, in Lüsslingen-Nennigkofen und in Hauenstein-Ifenthal. Gleich vier Mal gibt es den Flurnamen «Bergacker» in Buchegg, und zwar in den Ortsteilen Aetigkofen, Hessigkofen, Aetingen und Bibern.