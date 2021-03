Flumenthal «Stimmt der Klang, bin ich rundum zufrieden»: Er baut Gitarren aus Zigarrenkisten Matthias (This) Bichsel aus Flumenthal baut in seiner Werkstatt Gitarren mit besonderen Klangkörpern: Zigarrenkisten. Lucilia Mendes von Däniken 11.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

This Bichsel baut Gitarren aus Zigarrenschachteln. Tom Ulrich

Der 63-jährige Matthias (This) Bichsel steht in seiner Werkstatt in Flumenthal, die vollgestopft ist mit Werkzeugen und Zigarrenkisten. Er steht da, mit einer Gitarre in der Hand, schaltet den Verstärker ein und spielt Bluesklänge, die einen mitten ins Herz treffen und blitzartig nach New Orleans versetzen. Es ist keine normale Gitarre, sondern eine, die er selber aus einer Zigarrenkiste gebaut hat – eine Cigar-Box-Guitar.



Eigentlich ist Bichsel eher der Schlagzeuger. Doch irgendwann wurde ihm bewusst, dass ihm etwas fehlt: «Der Schlagzeuger erzeugt Rhythmen, aber die Töne, die kamen von den anderen. Töne, die ich im Kopf auswendig konnte und plötzlich auch selber erzeugen wollte.» Er mag vor allem die einfachen, die authentischen und ungeschliffenen Töne. Und so gründete er mit seinem Musiker-Freund Paul Odiase die Blues-Band Tow-Wak. Während This Bichsel mit Blues-Harp und Rhythmus arbeitet, entschied sich Paul Odiase, den Gesang beizusteuern – und dem Ganzen den einzigartigen Klang einer Cigar-Box-Guitar hinzuzufügen.



Youtube/Matthias Bichsel

This Bichsel macht alles «säuber»



Dieses Instrument liess This Bichsel nicht mehr los. Also begann er zu recherchieren, Material zu suchen, zu tüfteln. Er tauschte sich mit Profis aus den USA und Deutschland aus – und vor allem diskutierte er nächtelang mit seinem Musikerfreund Paul. «Die Szene in der Schweiz ist eher klein.» Und er begann zu bauen. Ganz ohne Vorwissen. Er hat immer schon gerne geschraubt, getüftelt und Alltagssachen gebaut. So macht der passionierte Fischer auch Angelruten zum Teil selber. «Wenn man mich nur mit einem einzigen Wort beschreiben dürfte, dann wäre es wohl das Wort ‹säuber›.»

Bichsel ist ein Autodidakt. Er investiert viele Stunden in die Kisten, die er in Zigarrengeschäften findet und auch geschenkt bekommt. Er hat aber auch zusammen mit anderen Cigar-Box-Freaks einen Stapel Rohling-Kisten gekauft, die er nun nach seinem Gusto gestalten kann. Die Gitarren haben drei oder vier Saiten – es können aber auch mehr oder weniger sein. Die Hälse macht er selbst, die Gitarren sind perfekt intoniert.

Eindrücke vom Gitarrenbau zvg Die Abstände müssen stimmen zvg zvg zvg Das Innenleben zvg Die fertige Gitarre zvg

Er feilt immer wieder an den richtigen Abständen der Saiten. Schaut, wie er die Kiste und den Hals zusammenfügen kann, sodass alles passt. Die Gitarren haben Tonabnehmer, können aber zum Teil auch halbakustisch gespielt werden. «Die ersten 20 Gitarren waren Versuchsobjekte. Danach hatte ich aber den Dreh recht gut raus.»



Obwohl es für Bichsel nur ein Hobby ist, hat er in sechs Jahren bereits über 60 solcher Gitarren gebaut – und zwar nicht nur aus Zigarrenkisten, sondern auch aus Schaufeln oder Tennisschlägern. Verkaufen könne man so eine Gitarre eigentlich fast nicht, denn da stecke so viel Herzblut und Zeit drin. Trotzdem stehen zwei der Gitarren im Musikhaus Melody in der Solothurner Vorstadt zum Verkauf – und auch auf seiner Website kann man die Gitarren erstehen.

Doch nicht nur das: This Bichsel gibt auch Bauanleitungen und Tipps weiter – und manchmal darf sogar eine verwandte Seele mit ihm zusammen in seiner Werkstatt eine Gitarre bauen.



Spontan eine Cigar-Box-Guitar verschenkt



Am liebsten aber verschenkt er die Gitarren an Musikerfreunde. Dies entstehe meist spontan. So war er mal in der Kulturfabrik Kofmehl an einem Konzert des Tessiner Bluesmusikers Marco Marchi. Er beobachtete vor dem Konzert den Gitarristen beim Stimmen der Gitarre. Es sei ein Augenkontakt entstanden – und von der ersten Sekunde an sei da eine grosse Sympathie gewesen.

Als er gehört habe, dass der Gitarrist an diesem Abend Geburtstag habe, sei er rasch nach Hause gegangen, habe auf eine der Gitarren den Namen des Tessiners gebrannt und ihm nach dem Konzert die Cigar-Box-Guitar übergeben.

«Wenn ich jetzt sehe, dass er an Konzerten mit meiner Gitarre die Musik spielt, die mir viel bedeutet, dann ist mir das sehr viel Wert.»



Marco Marchi spielt eine Gitarre von This Bichsel. Youtube

Am allermeisten mag er aber den Moment, wenn er eine fertiggebaute Cigar-Box-Guitar in die Hand nehmen und die erste Saite anstimmen kann. Danach wird sie seinem Musikerfreund und Gitarristen Paul gezeigt, der sozusagen sein «Qualitätsmanager» sei: «Stimmt der Klang, bin ich rundum zufrieden.»



https://www.cbguitars.ch