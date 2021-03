Flumenthal Künstliche Brutwand aufgeschichtet – die Uferschwalben können einziehen Im Bereich des naturnahen Aareufers in Flumenthal wird den Uferschwalben eine neue Möglichkeit geboten, ihre Brutröhren zu bohren und Junge ungestört aufzuziehen. Rahel Meier 30.03.2021, 05.00 Uhr

Eine spezielle Sandmischung wird für die künstliche Brutwand aufgeschichtet. Tom Ulrich Der Baggerführer arbeitet nach genauen Anweisungen. Tom Ulrich Sie helfen mit: Daniel Schmutz (Betriebsleiter Forstbetrieb Wasseramt AG) und Jonas Lüthy (rechts, wissenschaftlicher Mitarbeiter Amt für Raumplanung). Tom Ulrich Sie helfen mit: Daniel Schmutz (Betriebsleiter Forstbetrieb Wasseramt AG) und Jonas Lüthy (rechts, wissenschaftlicher Mitarbeiter Amt für Raumplanung). Tom Ulrich / Fotomtina / Solothurner Zeitung Ueli Müller hat schon einige künstlicher Brutwände gebaut: Alle wurden bisher besiedelt. Tom Ulrich Informationen zur Uferschwalbe. Tom Ulrich Eingebettet in die Landschaft des naturnahen Aaareufers ist die Brutwand kaum sichtbar. Rahel Meier Fütterung: Eine Uferschwalbenkolonie in der Ostschweiz. Naturschutzverein Uzwil

Im Sommer werden die Uferschwalben häufig beim Jagen auf der Aare bei Flumenthal beobachtet. Und ganz in der Nähe, in der Kiesgrube Attiswil, gibt es eine Uferschwalben-Kolonie. «Letztes Jahr haben die Vögel im Attisholz, gleich neben der Kantine 1881, Brutröhren gebaut», weiss Jonas Lüthy (wissenschaftlicher Mitarbeiter, Amt für Raumplanung, Abteilung Natur und Landschaft).

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Uferschwalben sich in der neu gebauten Brutwand in Flumenthal einnisten sei deshalb hoch. «Wir sind rechtzeitig bereit. Die Uferschwalben können kommen.» Normalerweise beginnen sie Mitte April mit dem Brüten.

Die kleinste europäische Schwalbenart

Die Uferschwalbe ist die kleinste europäische Schwalbenart. Sie brütet in Kolonien und bewohnt sandige Steilwände an Flussufern und in Kiesgruben. Die Kolonien können einzelne bis einige Hunderte Brutpaare umfassen.

Im Kanton Solothurn ist die Uferschwalbe aus Kolonien in Kiesgruben im Bucheggberg, Wasseramt. Gäu und Niederamt bekannt. Nicht alle Kiesgruben besiedelt sie regelmässig. «Die Uferschwalbe sucht ständig neue frisch abgebrochene Wände», erklärt Lüthy. Eine Brutröhre wird nur für eine einzige Brut verwendet.

Diverse Beteiligte halfen mit

Der Bau der künstlichen Brutwand in Flumenthal wurde möglich, weil die Bürgergemeinde das Land dafür zur Verfügung gestellt hat. Geplant wurde die Wand durch die Firma HZP (Hunziker, Zarn & Partner AG, Ingenieurbüro für Fluss- und Wasserbau), ausgeführt hat den Bau die Firma Müller Kies (siehe Böxli). Finanziell wurde der Kanton durch das Bundesamt für Umwelt unterstützt.

Zusammenarbeit mit Naturschutzorganisationen Langjährige Erfahrung Nebst konventionellen Erdarbeiten, hat die Müller Kies AG (Stetten, AG) grosse Erfahrung im Realisieren von Biotopen, Renaturierungen, Schwalbenwänden oder generellen Terrain-Gestaltungen. In einer eigens dafür angelegten «Brutwand» beherbergt das Kieswerk der Firma seit 2011 eine der schweizweit grössten Kolonien von Uferschwalben. Zeitweise rund 40 Prozent des Bestands im Aargau und 10 Prozent des schweizerischen Gesamtbestands. Die Firma hat deshalb die Sandmischungen der «Brutwände» stets verbessert, bis der optimale Sand gefunden wurde. Zusammen mit BirdLife und anderen Naturschutzorganisationen wurden verschiedene Schwalbenwände in der ganzen Schweiz realisiert. (rm/mgt).

Die Sandmischung ist das Wichtigste

«Beim Bau der künstlichen Brutwand kommt es auf die richtige Sandmischung an. Die muss genau stimmen», erklärt Jonas Lüthy. Ueli Müller sei ein Spezialist und habe schon mehrere solche Brutwände gebaut. «Alle wurden besiedelt.»

Die Sandmischung muss locker genug sein, so dass die Uferschwalben mit ihren Schnäbeln graben können und fest genug, damit die Brutröhren nicht einstürzen. Die Wand muss laut Lüthy auch künftig unterhalten werden. Jedes Jahr oder jedes zweite Jahr wird rund ein halber Meter abgegraben und die Wand neu angelegt.

«Wir bauen zudem einen kleinen Elektrozaun, damit die Füchse nicht an die Brutröhren herankommen.»

Langfristig sei die beste Massnahme für die Unterstützung der Uferschwalben aber die Renaturierung der Flüsse, damit sich wieder natürliche Prallhänge mit dynamischen, immer wieder neu abbrechenden Steilufern bilden können.