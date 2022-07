Flowtrail Die Eröffnung der Bikestrecke auf dem Weissenstein verzögert sich weiter – Jäger und Naturschützer reichen Einsprache ein Seit acht Jahren sorgt der Flowtrail beim Weissenstein für Diskussionen. Die Abfahrt ist fast fertiggestellt. Doch wegen Einsprachen verzögert sich die Eröffnung weiter. Felix Ott 20.07.2022, 14.35 Uhr

An der West- und Nordseite der Bergstation auf dem Weissenstein soll eine Plattform als Startbereich für den Flowtrail errichtet werden. Felix Ott

Der Bau des Bike-Flowtrails beim Weissenstein ist fast abgeschlossen. Die Strecke braucht aber noch einen Startraum, wo Bikerinnen und Biker ihre Velos instandsetzen, sich besammeln oder eine WC-Pause einlegen können. Dagegen wurde nun Einsprache erhoben.

Seit über sieben Jahren ist die Abfahrt mit Steilkurven, Wellen und Sprüngen ein Thema bei der Seilbahn Weissenstein AG. Das Bewilligungsverfahren der Strecke dauerte mit rund sechs Jahren länger als bei der Gondelbahn. Dabei sind die Eingriffe in die geschützte Landschaft deutlich geringer.

«Der Kanton hatte einfach nicht die Kapazitäten, um dem Projekt die nötige Priorität zu schenken», rechtfertigte das kantonale Amt für Raumplanung vor rund einem Jahr gegenüber dieser Zeitung.

Nun sollte das Projekt auf die Zielgerade einfahren - zumindest fast. Denn dringend nötig sei ein neuer Startraum, wie der Geschäftsführer der Seilbahn Weissenstein AG, Konrad Stuber, bereits vergangenen Monat sagte:

«So wie unsere Bergstation heute organisiert ist, hat es zu wenig Platz für Biker, die vor dem Start auf die Kollegen warten möchten.»

Die neue Startplattform soll die Besucherströme entflechten. Die Bikerinnen und Biker hätten dann genug Platz sich vorzubereiten, ohne andere Gäste zu behindern.

Ein geringer Eingriff in die Landschaft

Die Situation ist vergleichbar mit einer Seilbahn im Wintersportbetrieb. Auch dort brauchen die Sportlerinnen und Sportler genügend Platz, um etwa Skis und Boards anzuziehen und aufeinander zu warten.

Die Plattform bietet zweierlei Vorteile: Einerseits kann dadurch das steile Gebiet mit einfachen Mitteln geebnet werden und andererseits bleibt die beanspruchte Fläche gering. Denn der Start des Flowtrails soll unter der Plattform erfolgen.

Westansicht des geplanten Startraums. zvg

Durch den Baumbestand an der Westseite der Bergstation soll die Plattform kaum sichtbar und der Eingriff in die Landschaft gering sein, heisst es in der Baupublikation, die öffentlich aufgelegt wurde.

Auf der Terrasse könnten die Bikerinnen und Biker in einer Reparaturecke ihre Velos warten und reparieren. Ausserdem hätte es genug Platz, um die Velos während einer Pause abzustellen und sich im Bistro verpflegen zu lassen. Zusätzlich könnten E-Bikes aufgeladen werden.

Vogelansicht auf die Terrasse des Startraums. zvg

Jäger und Naturschutz reichen Einsprache ein

Nun seien gegen das Projekt in letzter Minute Einsprachen aus Naturschutz- und Jägerkreisen eingereicht worden, wie die Seilbahn Weissenstein AG in einer Medienmitteilung schreibt. Dies würde die Eröffnung unnötig verzögern. Sie schreibt weiter:

«Es ist sehr bedauerlich, dass ausgerechnet jene Kreise, deren Anliegen indirekt von dem neuen Angebot profitieren würden, mit ihren Einsprachen die sinnvolle touristische Nutzung am Berg zu verhindern suchen.»

Die Bauarbeiten an der Bikestrecke seien bereits weit fortgeschritten und eine Eröffnung der Strecke im September 2022 wäre realistisch gewesen. Doch ohne Startraum könne die Seilbahn den Flowtrail nicht freigeben.

Dadurch verzögert sich die Eröffnung auf frühestens Frühjahr 2023. Auch alle Werbemassnahmen für das neue Angebot seien verschoben worden. Die Seilbahn Weissenstein AG weist ausserdem in der Medienmitteilung darauf hin, dass Biken auf den bereits fertiggestellten Abschnitten des Flowtrails untersagt ist.