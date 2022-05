Fischer-Reportage Ein Abenteuer mit Maden, Haken und Gummistiefeln: Da beisst bestimmt ein Fisch an Tristan Tomasella (35) aus Biberist watet am liebsten durch die Emme, der Solothurner Nik Misteli (74) düst über die Aare – beide sind leidenschaftliche Fischer. Wir haben sie einen Nachmittag lang begleitet. Sharleen Wüest Jetzt kommentieren 10.05.2022, 05.00 Uhr

An der Emme tankt Tristan Tomasella Energie – und fängt manchmal seine nächste Mahlzeit. Carole Lauener

Die Sonne scheint, das Wasser plätschert vor sich hin. 18 Grad verrät das Handy – die perfekte Temperatur für einen Kaffee an der Aare. Oder aber ein kleines Abenteuer.

Das Motorboot des Fischervereins Solothurn und Umgebung steht schon im Solothurner Rollhafen bereit. Noch ist es an Land gekettet. Zwei Angelruten wurden bereits sorgfältig neben den Sitzbänken platziert.

Als würde es vorwarnen, wird das Wasser plötzlich unruhig. Tristan Tomasella rennt los. Versichert sich, dass sein Kollege Nik Misteli, der bereits ins Boot gestiegen ist, keine Unterstützung braucht. Das Wasser schwappt gegen die Böschung. Wo am Boden ein paar Minuten zuvor trockene Flecken zu sehen waren, ist nun alles nass.

Dennoch: Zwei Schritte, ein vorsichtiger Sprung ins Boot. Es wackelt! Zu dritt scheint es erst ganz eng. Kann das Boot überhaupt mit so viel Gewicht fahren? Es kann. Und wie.

Diese Fische verwendet Nik Misteli als Köder. Carole Lauener

Der Solothurner Nik Misteli fährt aus dem kleinen Hafen und die Aare hinab in Richtung Biberist. Lange wartet er mit dem Fischen nicht. Einmal in Bewegung, packt er ein Einmachglas aus seinem Rucksack aus. In einer Flüssigkeit schweben drei kleine Fische, die Augen starr. Seine Köder. Ein Festmahl für die grösseren Fische. Er spiesst einen der Fische mit dem Haken auf und lässt diesen ins Wasser gleiten, ehe er Gas gibt. Schleppfischen nennt sich diese Praxis, bei der der Köder bis zu vierzig Metern hinter dem Boot hergezogen wird.

Misteli kommt oft und gerne auf die Aare. Während sich an den Ufern Menschenansammlungen ergeben, hat er auf dem Gewässer seine Ruhe. Er fährt an grossen und modernen Häusern vorbei und unter einer Fussgängerbrücke hindurch. Ganz in der Nähe der Gibelin-Autobrücke scheint es ihm zu gefallen. Den Motor stellt er ab. Einzig das Quaken vorbeischwimmender Enten und das gleichmässige Plätschern der Aare sind noch zu hören.

Nik Misteli (rechts) und Tristan Tomasella versuchen ihr Glück auf der Aare. Carole Lauener

In der Zwischenzeit ist auch Tristan Tomasella zum Fischen bereit. Er benutzt dafür einen Wobbler. Ein Gegenstand aus Kunststoff, der aussieht wie ein Fisch. Er hätte aber auch eine andere Möglichkeit: Fleischmaden. Der Fischer öffnet ein rundes Tupperware. Eine beige Masse kommt zum Vorschein. Hunderte von Maden winden sich in der Box. Das Boot schwankt und zwei der Maden landen auf dem Boden. Den entsetzten Blick der Journalistin erwidert Tomasella mit einem Lachen. «Zwei Maden auf dem Boden. Das ist nichts», sagt er und pickt sie auf.

Die Maden sicher im Rucksack verstaut, hebt er die Angelrute hinter den Kopf, blickt kurz auf beide Seiten und wirft den Wobbler in hohem Bogen ins Wasser. Ein paar Sekunden und schon kurbelt er an der Rute. Er mahnt:

«Das Wichtigste am heutigen Nachmittag: Immer zuerst über die Schulter schauen, wir wollen ja niemanden verletzen.»

Die beiden hätten schon schlimme Geschichten gehört und ein Haken sei eben alles andere als ungefährlich.

Er hat bereits Hechte und Lachse gefangen: Nik Misteli. Carole Lauener

Das Wasser ist klar. Sandiger Boden, Seegras – nur keine Fische. «Früher, da waren die Gewässer noch gefüllt», beginnt Misteli. Der 74-Jährige fischt seit nunmehr 60 Jahren und hat schon einiges erlebt. Ob er auch schon einen grossen Fisch gefangen hat? «Ja, ja. In all diesen Jahren konnte ich insbesondere in den Angelferien in Schweden schon beachtliche Meeresforellen und Lachse über zehn Kilogramm laden», antwortet er.

Auch in den Tiefen der Aare verstecken sich grosse Tiere. Der Wels gehört dabei zum grössten Fisch in Schweizer Gewässern. Über seine Grösse und sein Gewicht wird gestritten. Klar ist, er wird gross. Mit einer Grösse von teilweise über zwei Metern schon beinahe unheimlich gross.

Wenn ein Fisch anbeisst, was dann?

Beliebt sind in der Aare aber vor allem Bachforellen. Diese dürfen jedoch erst ab einer Grösse von mindestens 28 Zentimetern aus dem Wasser gezogen werden. Kleinere stehen unter Schutz.

Wenn ein Fisch anbeisst, was dann? Nik Misteli zeigt auf die Schere neben ihm. Ein Schlag aufs Genick, damit der Fisch gelähmt ist und das Ganze mit einem Kiemenschnitt beenden. Schnell und möglichst schmerzlos sollte es sein. Dann ab in die Kühltasche und zu Hause in die Pfanne.

«So gross war der Fisch»: Könnte man meinen. Noch hat keiner angebissen. Carole Lauener

Seit Tristan Tomasella selbst fischt, kauft er auch keine Fische mehr über die Theke ein. «Bei meinen Fischen weiss ich, woher sie kommen und dass sie fair gefangen wurden», sagt er. Vor allem aber wisse er, dass somit keine Chemie zum Einsatz kommt. «Wenn das Fischfleisch rot ist, dann aus natürlichen Gründen und nicht etwa, weil Farbstoff beigefügt wurde.» Somit möchte der 35-Jährige etwas für die Nachhaltigkeit und das Tierwohl tun.

Dennoch muss schlussendlich ein Tier sein Leben für die Leidenschaft des jungen Mannes lassen. «Das korrekte Betäuben und der Kiemenschnitt gemäss Sachkundenachweisfischerei-Richtlinie ist eine Notwendigkeit, die keinem Fischer Spass macht», sagt er. Dennoch gehöre sie zum Fischen dazu. Er ergänzt:

«Seit ich fische, esse ich kontinuierlich weniger Fisch.»

Wenn er Fisch isst, dann mit grosser Wertschätzung für die Natur, so Tomasella. Der Natur möchte er auch etwas zurückgeben, indem er an Aufwertungsmassnahmen der Gewässer teilnimmt. Wie viele seiner Kollegen auch.

Die Mahlzeit lässt an diesem Tag auf sich warten. Die Fische sind bis zu diesem Zeitpunkt ferngeblieben. Vielleicht profitiert unsere Journalistin ja vom Anfängerglück. Sie steht noch etwas wackelig auf den Beinen. Holt aus – und der Köder landet direkt vor ihrer Nase im Wasser. «Das braucht etwas Übung», sagt Tomasella.

Er selbst fischt seit fünf Jahren. Einer seiner Kollegen hat ihn dazu ermutigt. Seither ist es eine seiner liebsten Beschäftigungen. «Hier kann ich Energie tanken. Ich bin auch ohne Biss glücklich», sagt er.

Ein schickes Motorboot rast vorbei. «Runter!», ruft Tomasella und duckt sich ins Boot. Die Journalistin macht es ihm nach, etwas unsicher darüber, was geschieht. Aber da kommen sie schon, die grossen Wellen, die das vorbeifahrende Boot verursacht hat, und das Vereinsboot schaukelt bedrohlich von Seite zu Seite. «Ich habe schon ein paarmal gebadet», sagt Misteli und lacht. Vom Boot sei er zwar noch nie gefallen, aber es gebe für alles ein erstes Mal.

Weg vom gemütlichen Fischen auf der Aare – ab ins Abenteuer

Neben der Aare ist die Emme ein Hotspot für Fischerinnen und Fischer im Kanton. Dort fischt auch Tomasella am liebsten – und das will er zeigen.

Mit Wathosen ausgerüstet geht es in die Emme. Carole Lauener

Ganz so gemächlich geht es ab Derendingen nicht mehr zu und her. Für den zweiten Teil des Ausfluges schlüpfen alle in Wathosen. Mit dem Teilkörperanzug und den angemachten Gummistiefeln bleibt die Kleidung auch im Wasser trocken – ausser natürlich man rutscht aus.

Die Wathose an, geht es ab ins Wasser. Ein komisches Gefühl, mitten im Fluss zu laufen. Ganz so einfach ist es auch nicht, denn das Wasser hat eine enorme Kraft. Je tiefer der Fluss wird, desto besser ist diese Kraft zu spüren. Die Kleidung schliesst eng um die Beine, beinahe so als wäre alle Luft herausgepresst worden. Vorsichtige Schritte. Die Balance nicht verlieren. Drei Schwäne schweben vorbei. Ja, die können schon so gucken. Für sie ist es einfach.

Er muss schnell kurbeln. Carole Lauener

Tristan Tomasella ist es sich gewohnt. Er läuft auf diesem Abschnitt der Emme oft flussaufwärts. «Leise Schritte, so erschrecken die Fische nicht», mahnt er und zeigt auf eine Rausche. Dort würden sich die Fische normalerweise tummeln. In der Emme müsse man schneller sein. Er holt aus und wirft. Dann kurbelt er schnell an der Rute. Noch immer kein Glück.

Das sei bei der Emme aber auch zu erwarten. Denn bis die kürzlich abgeschlossene Renaturierung des Flusses ihre Wirkung zeigt, sei Geduld gefragt. «Der Fischbestand ändert sich nicht von heute auf morgen und im Moment ist er nun mal schlecht», sagt der Fischer aus Biberist.

Renaturierung Emme Am 15. Mai wird gefeiert, denn die Emme präsentiert sich in einem neuen Kleid. Ein Jahrhundertprojekt, das jetzt mit dem «Ämmefescht» an die Anstössergemeinden übergeben wird. Doch was gibt es zu feiern? Vor rund 15 Jahren standen grosse Teile der Schweiz unter Wasser – auch Gebiete entlang der Solothurner Emme, wie der Kanton Solothurn in einer Mitteilung schreibt. Es habe nicht viel gefehlt und die Dämme hätten den Wassermassen nicht mehr standgehalten. Deshalb wurden unter anderem die Überflutungsflächen ausgedehnt. Die Aufweitungen im Bereich der sanierten Deponien geben dem Fluss mehr Raum und steigern die Abflusskapazität. Dämme und Mauern helfen, wo immer es zusätzlich notwendig ist, allfälliges Hochwasser durchzuleiten. Die Flusslandschaft wird durch Massnahmen zu Gunsten der Natur wie Holzstrukturen, Blockrampen für den Fischaufstieg und Kiesinseln aufgewertet. Zwölf Jahre nach dem ersten Spatenstich wird die Bevölkerung nun an die «neue Emme» eingeladen. Ab 11 Uhr ist die neu geschaffene Flusslandschaft auf einem Rundgang oder am Nachmittag mittels Führungen von Wasserbaufachleuten erlebbar. Jede der fünf Anstössergemeinden Gerlafingen, Biberist, Derendingen, Luterbach und Zuchwil bereitet zudem ein Unterhaltungsprogramm vor.

Das sagt auch David Gerke, Vizepräsident Solothurnischer Kantonaler Fischerei- Verband (SOKFV). Die Renaturierung hätte in Zukunft sicherlich einen grossen Einfluss, wie sich dieser aber zeigt, sei zurzeit noch unklar. «Der Fischbestand wird insgesamt sicherlich profitieren. Wir dürfen aber auch keine Wunder erwarten», sagt er. Für Fischer sei der Fluss nun zugänglicher und sie hätten mehr Platz. Ein grosser Vorteil, denn Fischen wird in der Region immer beliebter.

«Menschen gehen häufiger und lieber in die Natur. Ein Grund dafür ist sicher die Pandemie», schätzt Gerke die Lage ein. Auch Junge, vor allem junge Männer würden dem Fischen häufiger eine Chance geben. Dies trotz einer grossen Auswahl an möglichen Beschäftigungen. Er sagt:

«Es ist ein Bubentraum vieler. Vielleicht ist es auch der Jagdtrieb in uns.»

Dieses Jahr wurden im Kanton Solothurn bereits gegen 1700 Angelpatente verkauft. 72 davon an Jugendliche, bestätigt Gabriel van der Veer, Amt für Wald, Jagd und Fischerei. Das sind aber nicht alle, denn oftmals wird auch ein Tagespatent gelöst. Ein Peak zeichnete sich im ersten Pandemiejahr ab. Insgesamt wurden 2020 über 2000 Patente verkauft.

Klar ist: «Die Patentverkäufe haben in den letzten Jahren zugenommen», sagt Gerke. Auch sonst spüre er ein steigendes Interesse an der Fischerei. So merke man im Verein auch einen Zuwachs an Kursanmeldungen. Denn, wer fischen möchte, muss mindestens einen halben Tag lang in die Fischerschule und eine Prüfung meistern.

Tristan Tomasella mag Action – und zeigt den Weg entlang der Emme. Carole Lauener Nass wird es mit den Wathosen nicht. Etwas kalt vielleicht schon. Carole Lauener Er gibt den Takt an. Ob unsere Journalistin mit dem erfahrenen Fischer mithalten kann? Carole Lauener / Solothurner Zeitung Mit verschiedenen Ködern versucht er sein Glück. Carole Lauener / Solothurner Zeitung Übung macht den Meister.. oder so. Carole Lauener Das Wasser ist klar. Die Fische verstecken sich noch. Carole Lauener Wathosen sind super. Man ist aber auch froh, wenn man sie wieder ausziehen kann. Carole Lauener

Und, obwohl die Emme normalerweise bei gutem Wetter ein Hotspot für Fischerinnen und Fischer ist, bleiben sie dem Fluss an diesem Nachmittag fern. Ein typischer Arbeitstag eben. Auf der Brücke über Tomasella bildet sich ein Stau. «In solchen Momenten weiss ich, dass ich hier genau richtig bin», sagt Tomasella mit Blick auf die verärgerten Passagiere. Er watet weiter flussaufwärts, weg von den schnurrenden Autos und dem Gehupe. Holt aus und wirft. Der Köder landet in hohem Bogen in der Emme. Jetzt muss nur noch ein Fisch anbeissen.

