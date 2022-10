Die Firma Saudan aus Biberist feiert ihr 75-Jahr-Jubiläum

Firmenjubiläum Die Saudan AG wird 75 Jahre alt: In ihrer Vergangenheit hat die Firma schon manche Krise überstanden Die Saudan AG feiert ihr 75-Jahr-Jubiläum. Rund 70 Personen sind heute in der Firma mit Sitz in Biberist angestellt. Dass die Saudan AG auch in Krisenjahren immer genügend Arbeit hatte, ist unter anderem der sorgfältigen Pflege vieler persönlicher Kontakte zu verdanken. Rahel Meier Jetzt kommentieren 18.10.2022, 12.00 Uhr

HESO 2022: Roger Saudan (links), Robert Andonov (Vorsitzender der Geschäftsleitung), Jürg Dick (Abteilungsleiter Technik Sanitär) und Marlise Saudan am Stand. Hanspeter Bärtschi

Die Baubranche hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Einer, der das an vorderster Front miterlebt hat, ist Roger Saudan. Auch mit über 70 Jahren engagiert er sich immer noch im Familienunternehmen, das heute in Biberist beheimatet ist.

1976 kam er als 26-Jähriger in den Familienbetrieb, der nach dem frühen Tod seines Vaters schon seit mehr als 20 Jahren von seiner Mutter Hilda geführt worden war. Die Zeit damals war schwierig, die Ölkrise brachte viele Pläne durcheinander, viele waren verunsichert.

Im Jahr 2009 zog die Saudan AG an den Hunnenweg in Biberist, direkt an der Grenze zu Solothurn, um. Hanspeter Bärtschi

Wenn Arbeit fehlte, haben Hilda und Roger Saudan das Telefon in die Hand genommen und Geschäftspartner, Bekannte und Freunde angerufen und aktiv nach Arbeit gesucht. Danach kamen die 1990er-Jahre: Die Rezession liess ganze Branchen zittern.

Persönliche Kontakte sind wichtig

Eines hat die Firma durch all die Jahre und bis zum 75-Jahr-Jubiläum gebracht: Die Pflege persönlicher Kontakte. So hat sich dir Firma über all die Jahre vom ehemaligen Kleinbetrieb mit wenigen Angestellten in den Bereichen Sanitär und Spenglerei zum Grossbetrieb entwickelt.

Heute ist die Firma vor allem auch auf die Planung und Ausführung von Heizungsanlagen und auf den Bereich Flachdach spezialisiert. Ein weiteres wichtiges Standbein ist der Kundendienst, der an 365 Tagen und über 24 Stunden sichergestellt ist.

Firmengeschichte Kurz nach dem 2. Weltkrieg, im Jahr 1947, heiraten Arsène und Hilda Saudan-Jäggi und am 6. Dezember gründen sie ihre Einzelfirma.

Nur fünf Jahre später stirbt Arsène Saudan an Krebs und Hilda Saudan-Jäggi übernimmt die Firma. Sie bildet sich mit Abendkursen weiter und zieht gleichzeitig auch noch die beiden Kinder Monique und Roger auf. Sie verstirbt 2003.

1964 werden die Büroräumlichkeiten an der Zuchwilerstrasse 28 vergrössert.

1976 tritt Roger Saudan in die Firma ein.

1982 zügelt der Betrieb an die Zuchwilerstrasse 1.

2007 wird der Neubau am Hunnenweg in Biberist erstellt. 2009 zieht die Saudan AG um.

2021 wird Robert Andonov Vorsitzender der Geschäftsleitung.

2022 feiert die Saudan AG ihr 75-Jahr-Jubiläum.

Dementsprechend ist auch die Anzahl der Mitarbeitenden angewachsen. Von 2015 bis 2020 beschäftigt die Firma teilweise über 100 Personen. Grossprojekte wie der Neubau des Bürgerspitales in Solothurn und Grossüberbauungen wie das Riverside in Zuchwil oder der Neu- und Umbau des Kurhauses auf dem Weissenstein lasteten das Personal aus. In der Zwischenzeit hat sich die Zahl der Angestellten auf rund 70 Personen eingependelt. Der Fachkräftemangel ist aber spürbar. Roger Saudan:

«Wir bilden Lehrlinge in sieben Sparten aus. Aber wir können nicht mehr alle unsere Lehrstellen besetzen. Die Baubranche ist nicht mehr attraktiv.»

Auch bei Berufsfachleuten ist die Rekrutierung schwieriger geworden. Viele junge Berufsleute möchten unabhängig sein und sich nicht mehr fest binden. Sie bevorzugten eine Halbjahresstelle, wollten reisen oder würden ein halbes Jahr als Tauch- oder Skilehrer verbringen.

Auch in schwierigen Jahren gab es immer irgendwo Arbeit. Urs Lindt (Archiv)

Kaderleute gesucht

Zu schaffen macht der Baubranche nach Corona zudem die Energiekrise. Es fehlt teilweise an Material oder an Ersatzteilen. Die Preise für Baumaterial schiessen zurzeit durch die Decke. Roger Saudan ergänzt:

«Je nach Werkvertrag können wir längst nicht die gesamte Teuerung weiterverrechnen.»

Vor rund einem Jahr hat Robert Andonov den Vorsitz der Geschäftsleitung der Saudan AG übernommen. Er ist zudem Abteilungsleiter Technik Heizung. Damit wird Roger Saudan entlastet, der aber nach wie vor Mitglied der Geschäftsleitung ist und dem Bereich Flachdach und Spenglerei sowie dem Kundendienst vorsteht.

Zurzeit suche man gut ausgebildete Kaderleute, die bereit seien Verantwortung zu übernehmen. Roger Saudan will sich schrittweise aus dem Unternehmen zurückziehen und sich vermehrt seinen Rebbergen in der Nähe von Martigny im Wallis widmen.

«Saus und Klaus» steht wieder an

Ende Oktober laden Marlise und Roger Saudan ihre Stammkundschaft erneut zu «Saus und Klaus» ein. Anstatt Weihnachtskarten und -geschenke zu verschicken, wird ein Fest organisiert und der persönliche Kontakt gepflegt. Weshalb? «Nichts ist selbstverständlich», unterstreicht Roger Saudan und ergänzt:

«Mit diesem Anlass sagen wir auch Danke. Für das Vertrauen und die gute Zusammenarbeit.»

Wann genau diese Tradition begonnen hat, wissen die beiden nicht mehr so genau. Zu Beginn fand der Anlass auf dem Weissenstein statt, einige Male im Stadttheater später dann in der Reithalle oder im Konzertsaal. Roger Saudan:

«Wir begrüssen alle unsere Gäste persönlich. Das ist uns wichtig.»

Der Anlass dient vor allem der Geselligkeit, beinhaltet aber auch einen kulturellen Teil. Immer wieder machen auch Politikerinnen und Politiker ihre Aufwartung. So freuen sich Saudans, dass dieses Jahr Volkswirtschaftsdirektorin Brigit Wyss ein paar Worte an die Gäste richten wird.

Saus und Klaus im Jahr 2019: Roger und Marlies Saudan amüsieren sich mit ihren Gästen. Hanspeter Bärtschi

Für einmal organisieren sie den Anlass übrigens nicht von A bis Z selbst, sondern nützen die Infrastruktur des Oktoberfestes, das an den nachfolgenden Abenden dann in der Reithalle stattfindet. Marlise Saudan beruhigt aber: «Bei uns ist man und frau auch ohne Lederhosen oder Dirndl willkommen.»

