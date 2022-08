Grossbrand in Lommiswil

Das ehemalige Bauernhaus in Lommiswil wurde durch den Brand vollständig zerstört – der Bewohner konnte noch nicht erreicht werden

Am Donnerstagmorgen schossen Flammen aus einem Haus in Lommiswil. Trotz des raschen Löscheinsatzes wurde das Gebäude zerstört. Der gemeldete Bewohner konnte bislang nicht erreicht werden, er dürfte sich aber nicht in der Liegenschaft befunden haben.