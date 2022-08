Zuchwil: Brand in Küche eines Mehrfamilienhauses

Feuerwehreinsatz Brand in Küche eines Mehrfamilienhauses in Zuchwil – niemand verletzt In der Nacht auf Donnerstag brannte es in der Küche eines Mehrfamilienhauses in Zuchwil. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, verletzt wurde niemand. 11.08.2022, 14.17 Uhr

Das Feuer war von der Strasse aus deutlich zu sehen. zvg / Kantonspolizei Solothurn

In der Nacht auf Donnerstag, 11. August, um zirka 2 Uhr, kam es in der Küche eines Mehrfamilienhauses am Amselweg in Zuchwil zu einem Brand.