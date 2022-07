Ferienpass Bucheggberg: Die Welt des 3D-Druckers kennenlernen

Ferienpass Bucheggberg Die Welt des 3D-Druckens: «Wir möchten den Teilnehmenden die Möglichkeiten zeigen» Im Rahmen des Ferienpasses Bucheggberg konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den 3D-Drucker genauer kennen lernen. Doch nicht nur Köpfchen war in diesem Kurs gefragt, sondern auch etwas Geschicklichkeit. Enya Kopp Jetzt kommentieren 15.07.2022, 05.00 Uhr

Die Kursleiter Philippe Keller (stehend) und Alfred Müller (sitzend) erklären der Ferienpassgruppe die Funktion des 3D-Drucks. Hanspeter Bärtschi

«Viel Spass», verabschiedete sich eine Mutter von ihrem Sohn, dessen Augen vor Freude strahlten. Vor dem Gemeindehaus begrüssten die beiden Kursleiter, Philippe Keller und Alfred Müller, die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer. Es war eine überschaubare Gruppe von sieben Kindern, die am Ferienpasskurs, Einführung in die Welt des 3D-Drucks, teilnahmen.

Zum ersten Mal veranstalteten die beiden einen solchen Kurs. «Im letzten Jahr wollten wir bereits etwas machen, da meldeten wir uns aber zu spät», erzählte Alfred Müller. In diesem Jahr funktionierte die Durchführung des Kurses.

Bausätze aus dem 3D-Drucker

Zu Beginn wurden die Möglichkeiten erläutert, die der Drucker mit sich bringt. Auch wie man eine Druckdatei herunterlädt oder bearbeitet, erklärten die Kursleiter. Zwei Druckgeräte waren im Gemeindesaal ausgestellt. Eines davon hatte bereits einen laufenden Druckauftrag. Ein Windrad wuchs auf dem Drucktisch aus orangem Filament. Der zweite Drucker stand zu Anfang noch still.

Nach der kurzen Einführung durften die Kinder nach vorne gehen und beim Umsetzen der Theorie in die Praxis zusehen. «Jetzt erwärmen sich der Drucktisch und die Druckdüse», erklärte Keller der Gruppe die erste Stufe nach dem Einschalten. Ist der Drucker aufgewärmt, kann die Druckdatei ausgewählt werden. Als diese anfängt, zu entstehen, ging bereits das erste «Ohhh» durch die Runde.

Nach dem ersten Einblick folgte eine kurze Pause. Danach waren die Teilnehmenden gefragt. «Wir haben zwei Bastelarbeiten vorbereitet, die wir nun gemeinsam machen», sagten Müller und Keller. Die erste Arbeit war ein Katapult. Dieses wurde aus einem vorbereiteten Bausatz zusammengebaut. Die Einzelteile sind alle ausgedruckt. Hoch konzentriert bauten die Kinder ihre Katapulte zusammen. Kurz nachdem die ersten mit ihren Schleudern fertig waren, wurde nach möglicher Munition gesucht.

Lange Zeit zum Austoben blieb nicht, denn das zweite Projekt stand ja noch an. Ein Windrad, so, wie es in einem Drucker am Entstehen war, wird mit einer Gewindestange, zwei Kugellagern und vier Muttern zusammengesetzt. Damit die Kugellager exakt an der richtigen Stelle sind, gibt es noch eine Lehre mit dazu.

«Zuerst nehmt ihr eine Mutter und dreht sie auf die Gewindestange», so die Anweisungen von Keller. Danach folgten das erste Lager und die zweite Mutter. Am oberen Teil der Stange dasselbe noch mal. Nachdem die Muttern mit Loctite befestigt wurden, kamen die ausgedruckten Windräder darauf. Zum Schluss noch eine schwarze Kappe, damit die Windräder nicht wegrutschen können, und fertig sind die Meisterwerke.

Die Begeisterung in den Gesichtern der Kinder ist gross, als sie ihre Werke in den Fingern hielten und sich auf den Heimweg machten.

