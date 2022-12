Felbrunnen-St. Niklaus Finanz- und Lastenausgleich

Feldbrunnen-St. Niklaus Kantonaler Finanzausgleich stösst in Feldbrunnen sauer auf: «Bald werden wir pro Mann und Maus 2000 Franken einzahlen müssen» An der Gemeindeversammlung in Feldbrunnen-St.Niklaus war die Empörung über die hohen Beiträge der Gemeinde gross. Urs Byland Jetzt kommentieren 13.12.2022, 17.36 Uhr

Ein Steuerparadies: Feldbrunnen-St.Niklaus. Bild: Hanspeter Bärtschi

Ein Teil der Einwohnerinnen und Einwohner von Feldbrunnen zeigte sich an der Gemeindeversammlung aufs Äusserste empört. Grund dafür ist der Finanz- und Lastenausgleich. Feldbrunnen ist eine der Gebergemeinden. Pro Einwohnerin und Einwohner zahle die Nachbargemeinde von Solothurn, eines der Steuerparadiese im Kanton, mit Abstand am meisten in den kantonalen Finanzausgleich der Gemeinden ein. Auf der anderen Seite stehen die Nehmergemeinden. Das Verhältnis beträgt fast vier zu eins.

«Es ist schwierig, etwas ändern zu wollen, wenn vier kassieren, aber nur einer zahlt», führte Paul Meier unter dem Traktandum Verschiedenes aus. Er befasse sich intensiv mit dem kantonalen Finanz- und Lastenausgleich, so der Vizepräsident der Finanzkommission.

«Wir wollen sensibilisieren»

Die Abgaben und Beiträge im Finanz- und Lastenausgleich der Einwohnergemeinden werden jährlich neu bestimmt. Zur Festlegung der Steuerungsgrössen dienen neben der Entwicklung bestimmter Finanzgrössen auch die Ergebnisse aus dem alle vier Jahre zu erarbeitenden Wirksamkeitsbericht.

Den Hebel ansetzen könne Feldbrunnen-St.Niklaus deshalb am ehesten, so Paul Meier, bei der Ausarbeitung des zweiten Wirksamkeitsberichtes. Dieser sei in einem Jahr fällig. Eines seiner Ziele sei es, dem Kanton zusätzliche Prüffelder schmackhaft zu machen.

«Wir wollen sensibilisieren», so Meier. Zusammen mit Solothurn, Olten, Däniken und anderen Gebergemeinden versuche man die Abschöpfungsquote von 37 Prozent weiter zu reduzieren. Diese bezieht sich auf die Differenz des durchschnittlichen Steuerertrags im Kanton und in der Gemeinde.

Ein Drittel des Steuerertrages geht in den Finanz- und Lastenausgleich

In Feldbrunnen gehe ein Drittel des Steuerertrages in den Finanz- und Lastenausgleich, ärgerte sich ein anderer Einwohner. «Die Abschöpfungsquote für Feldbrunnen entspricht keinen Regeln der Vernunft mehr, von Fairness gar nicht zu reden. Bald werden wir pro Mann und Maus 2000 Franken in den Ausgleich einzahlen müssen.»

Besonders unerfreulich sei es, dass der Kanton in der Finanzkraft stagniere, der Steuer keine adäquate staatliche Leistung gegenüberstehe und dass Nehmergemeinden ihren Steuerfuss unter den kantonalen Durchschnitt senken können. «Dank des Finanzausgleichs.» Hier wolle man intervenieren.

Keine Steuersenkung

Urs Schweizer, der Gemeindevizepräsident mit dem Ressort Finanzen und Steuern, hielt mit seiner persönlichen Meinung auch nicht zurück, als er durch das Traktandum Steuerfuss führte. Er sprach in Bezug auf den kantonalen Finanz- und Lastenausgleich von «modernem Raubrittertum».

Der Versammlung erläuterte er die Haltung des Gemeinderates, am Steuerfuss, 72 Prozent für natürliche und 62 für juristische Personen, nicht zu schrauben. Dies im Gegensatz zur Empfehlung der Finanzkommission, die eine Senkung befürwortete. Obwohl die Zahlen für den laufenden Steuereingang auf eine positive Rechnung schliessen lassen – budgetiert war ein Minus von 15'000, er sehe jetzt schon ein Plus von 400'000 – wird 2023 dieses zusätzliche Geld wegen mehreren Kostentreibern im Budget geschluckt.

«Die Parameter haben sich grundsätzlich geändert»

Mehrausgaben für den Finanz- und Lastenausgleich (plus 280'000 Franken), höhere Personalkosten (plus 180'000 Franken), insbesondere wegen mehr Schülerinnen und Schülern, höhere Energiepreise (plus 76'000 Franken), höhere Ausgaben für die Kinderbetreuung (plus 50'000 Franken) sowie die Auswirkungen des Gegenvorschlags zur Steuervorlage «Jetz si mir draa», würden zu Mehrkosten von über 600'000 Franken führen. Die Steuereinnahmen seien «relativ ambitiös» budgetiert, mit einem Plus von 300'000 Franken.

Alles in allem seien die Voraussetzungen für eine Steuersenkung nicht gegeben. Gemeindepräsidentin Anita Panzer entschuldigte sich dafür, dass die vor einem Jahr angekündigte Diskussion über eine Reduktion des Steuerfusses auch aus ihrer Sicht keinen Sinn mache. «Die Parameter haben sich grundsätzlich geändert.»

Und auch die FDP Feldbrunnen erklärte offiziell, dass sie die Sichtweise von Urs Schweizer unterstütze. In der Diskussion wurde kein Wort über den Steuerfuss gesprochen. Die Beibehaltung der jetzigen Steuerwerte blieb ebenso unbestritten, wie das budgetierte Minus im Budget 2023 von nicht ganz 50'000 Franken.

Am Ende stand ein Samichlausgruss Das neue Jahr habe mit negativen Gefühlen begonnen, erklärte Anita Panzer den 58 Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung. Zwei Oberstufenschüler seien erwischt worden, die mit Graffitis die Unterführung verunzierten. Daraus sei aber die Idee entstanden, die Unterführung mit Primarschülern farbig zu gestalten. In einer Projektwoche wurde zur Tat geschritten, mit grossem Erfolg. Die Versammlung endete mit einem Samichlausgruss aus Finnland. Per Video meldete sich Timo Alarik Pakkanen, der seit mehr als 60 Jahren ein national und international bekannter und sehr beliebter Sankt Nikolaus ist. Primarschüler aus Feldbrunnen-St.Niklaus haben sich an einer von ihm organisierten Kinderbilder-Ausstellung beteiligt.

