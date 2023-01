Feldbrunnen-St. Niklaus: Wahl ins Gemeindepräsidium

Feldbrunnen-St.Niklaus Wer folgt auf Anita Panzer? FDP-Parteipräsident zur Ersatzwahl fürs Gemeindepräsidium: «Wir sind voll auf Kurs» Ende Monat könnte in Feldbrunnen-St.Niklaus eine Vorentscheidung fallen. Stellt die FDP-Ortspartei nur eine Kandidatur, würde die Person mit grosser Wahrscheinlichkeit in stiller Wahl gewählt. Urs Byland Jetzt kommentieren 10.01.2023, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Anita Panzer wird im Sommer das Gemeindepräsidium von Feldbrunnen-St.Niklaus abgeben. Michel Lüthi

In Anita Panzer hat Feldbrunnen-St.Niklaus eine weitherum bekannte Persönlichkeit als Gemeindepräsidentin, die aber ihren Rücktritt auf den Sommer angekündigt hat. In einem kleinen Pensum hat sie versucht, der Solothurner Vorortsgemeinde ein eigenes Gepräge zu verleihen.

Bereits Ende Monat müssen Interessentinnen und Interessenten für das Gemeindepräsidium aus der Deckung kommen und eine Kandidatur anmelden. Dabei könnten sie von der Vorarbeit Panzers profitieren. Längst nicht mehr alles im solothurnischen Steuerparadies dreht sich nur um die Finanzen. Andere Werte wurden von Panzer propagiert und sind auf nahrhaften Boden gestossen.

Die Querelen innerhalb der FDP sind geglättet

In der dominierenden FDP – die Liberalen stellen fünf der sieben Gemeinderäte – ist nach dem überraschenden Coup 2017 etwas Ruhe eingekehrt. Vor fünf Jahren haben sich die damals amtierenden Gemeinderäte Thomas Schluep und Adrian Zbinden an der Versammlung der FDP nicht mehr einer Nomination gestellt. Sie hatten Mühe mit der eben neu eingesetzten Finanzkommission und äusserten die Vermutung, diese würde sich zu einem Schattengemeinderat mit entsprechender politischer Einflussnahme entwickeln.

Heute hat sich die Gruppierung um Thomas Schluep, der 2017 dann in den Gemeindewahlen mit einer eigenen Liste antrat und gewählt wurde, aber 2021 nicht mehr antrat, vollständig aus der Politik zurückgezogen. Eine Kandidatur für das Gemeindepräsidium sei «überhaupt kein Thema». Seine Befürchtungen bezüglich Finanzkommission seien nur teilweise eingetroffen. Aber nach wie vor ist Schluep der Meinung, dass diese für das kleine Feldbrunnen nicht nötig sei.

«Die Finanzen sind das eine, aber sie dürfen nicht das Mass aller Dinge sein»

Doch das mit der Ruhe innerhalb der FDP täuscht womöglich. So soll sich eine Person von ausserhalb bei der FDP gemeldet und ihr Interesse für das Gemeindepräsidium bekundet haben. Diese sei aber nicht die Wunschkandidatin der FDP, die nun fieberhaft nach einer Alternative suche.

Stimmt dieses Gerücht? Parteipräsident Heinz Küng verneint. «Wir sind voll auf Kurs und hatten gar drei Personen, die ihr Interesse anmeldeten.» Eine Person habe sich aber zurückgezogen. Nun werde die FDP-Dorfpartei eine interne Nomination mit einem Zweierticket durchführen und anschliessend mit einer Kandidatur antreten. Namen nennt Küng keine.

Es sei eine Riesenchallenge gewesen, im kleinen Feldbrunnen gleich drei interessierte Personen gefunden zu haben, erklärt ein stolzer Parteipräsident. «Es ist nicht selbstverständlich, dass sich Leute bereit zeigen, neben ihrem Beruf noch ein Gemeindepräsidium zu führen.» Angesprochen auf die stark finanzpolitische Ausrichtung einiger Parteiexponenten, sagt Küng: «Die Finanzen sind das eine, aber sie dürfen nicht das Mass aller Dinge sein.»

Was planen die anderen Parteien?

Neben der dominierenden FDP-Ortspartei sind im Gemeinderat noch die SVP sowie Die Mitte vertreten. Doch deren Ambitionen sind bescheiden oder nicht vorhanden. Gemeinderat Roger Schmid kann keine SVP-Kandidatur bekannt geben. «Wir sind nur eine kleine Partei mit vier Mitgliedern.» Und Susan von Sury-Thomas (Die Mitte) winkt ebenfalls ab. Auch sie rechnet sich keine Chance für die Mitte aus, so wie sich aktuell die Konstellation im Gemeinderat mit der Übermacht der FDP präsentiere.

Wahlvorschläge für das Amt im Gemeindepräsidium sind bis Montag, 30. Januar, 17 Uhr, bei der Gemeindeverwaltung einzureichen. Sollte sich nicht doch in letzter Minute eine Gegenkandidatur finden, bleibt einzig die FDP übrig.

Bei einer Einerkandidatur wäre der Gang an die Urne in Bezug auf das Gemeindepräsidium am 13. März nicht nötig. Das Gemeindepräsidium von Feldbrunnen-St.Niklaus ginge in stiller Wahl an die Nachfolge von Anita Panzer. Sollte sich an der FDP-Versammlung keine klaren Konturen zeigen, stellt sich höchstens die Frage, ob die FDP mit einer Zweierkandidatur das Volk entscheiden lässt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen