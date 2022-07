Ortsplanungsrevision Feldbrunnen-St. Niklaus

Genehmigung Feldbrunnen-St.Niklaus: «Die Revision der Ortsplanung ist ein Meilenstein für die Gemeinde» Der Regierungsrat genehmigt die Ortsplanung. Das Verfahren dauerte insgesamt sechs Jahre. Urs Byland Jetzt kommentieren 14.07.2022, 14.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Allee zum Schloss Waldegg in Feldbrunnen-St.Niklaus. om

Die Gesamtrevision der Ortsplanung Feldbrunnen-St.Niklaus wurde kürzlich vom Regierungsrat genehmigt. Glatt verlief sie nicht. Gestartet wurde sie 2016. Somit sind gut sechs Jahre vergangen bis zur Genehmigung durch den Regierungsrat. Die lange Dauer sei nicht nur hausgemacht, sagt Gemeindepräsidentin Anita Panzer:

«Ich habe uns am 23. Dezember 2020 ein Weihnachtsgeschenk gemacht und die Revision beim Kanton abgegeben. Den Bescheid haben wir gerade erst bekommen.»

Trotzdem: «Es ist eine Freude. Die Revision ist ein Meilenstein für die Gemeinde.»

Diskussionen um Einzonungen

Einsprachen und Vorprüfungen hätten viel Zeit gekostet, aber auch die interne Diskussion zu den ursprünglich gewünschten Einzonungen, um endlich wieder freies Bauland in Feldbrunnen-St.Niklaus anbieten zu können. Nachdem aber der Kanton mit einer Ausnahme keine positiven Signale sendete, wurde auf die Einzonungswünsche verzichtet.

Eine vom Kanton vorgeschlagene Einzonung der rechtsgültigen Reservezone im Bereich Untere Matten wurde nicht umgesetzt, da der Eigentümer das Grundstück nicht überbauen möchte.

Attraktives Feldbrunnen-St.Niklaus

Dennoch wächst die Gemeinde stetig. Beim Kanton wird sie als Agglomerationsgemeinde eingestuft. Allen ist klar, dass der Steuerfuss, die geografische Lage und die gute Verkehrsanbindung, die Gemeinde attraktiv machen. Die Gemeinde sei schon länger mit dem Bevölkerungswachstum konfrontiert, erklärt die Gemeindepräsidentin.

«Deshalb haben wir auch das Schulhaus saniert und einen Anbau realisiert. Früher hatten wir 50, heute sind es 80 Schulkinder. Ich freue mich natürlich, dass die Gemeinde sich verjüngt.»

Feldbrunnen habe auch andernorts auf den Bevölkerungsdruck reagiert, beispielsweise mit dem Projekt Wohnen am Dorfplatz. «Ältere Einwohner haben ihre Häuser verlassen und sind in eine Wohnung gezogen. So finden Jüngere oder Familien in den Häusern Platz.» Aktuell sei auch ein Trend zu spüren, Einfamilienhäuser auf oft grösseren Parzellen abzureissen und durch Mehrfamilienhäuser zu ersetzen.

Verdichtung erwünscht

Zudem werde eine Verdichtung nach innen ermöglicht, indem Parzellen in einigen Bereichen von W2B auf W3 gestuft wurden, erklärt Anita Panzer. Die betroffenen Parzellen liegen in Zentrumsnähe respektive entlang der Baselstrasse und sind gut erschlossen. In der Kernzone wird die Ausnützungsziffer aufgehoben, es sollen verhältnismässig dichte Bauten entstehen, die einen Beitrag zur Zentrumsbildung leisten.

Zudem soll in den Wohnzonen der Bau von zusätzlichen, eigenständigen Wohnungen (Einliegerwohnungen) erlaubt werden, indem unter bestimmten Bedingungen die Geschossflächenziffer überschritten werden darf.

Siedlungsraum um fast 10’000 Quadratmeter vergrössert

Fast unbemerkt hat sich der Siedlungsraum von Feldbrunnen-St.Niklaus trotzdem um beinahe 10’000 Quadratmeter vergrössert. «Das hat mich auch erstaunt, als ich das gelesen habe», sagt Anita Panzer. Aber es handelt sich grösstenteils nicht um Land, das in die Bauzone eingezont wurde.

Das vom Kanton als Bauland geeignete Land in der Unteren Matte bleibt in der Reservezone, wird aber neu dem Siedlungsgebiet zugerechnet. Ebenfalls Siedlungsgebiet ist neu die Wiese nordwestlich des Alters- und Pflegeheims St.Katharinen. Sie wird von Landwirtschaftsland in die eingeschränkte Bauzone «Freihaltezone FH» eingezont. Damit werde die heutige Nutzung des Geländes als Anlage für das angrenzende Alters- und Pflegeheim St.Katharinen in einen rechtmässigen Zustand überführt.

Historische Bauten sind prägend

Für das Ortsbild der Gemeinde sind die historischen Bauten mit ihren Freiräumen prägend. Die Baugruppen des Schlosses Waldegg und der Kirche St.Niklaus (sowie des Pfrundhauses St.Katharinen direkt angrenzend auf Solothurner Boden) sind im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz mit Erhaltungsziel A klassifiziert.

Dasselbe Erhaltungsziel A gilt für die Umgebungszone, die sich über den grössten Teil der freien Fläche (weder Wald noch Siedlung) von Feldbrunnen-St.Niklaus erstreckt. Dies bedeutet, dass in diesen Zonen das Kulturland, die Freiflächen und die wesentliche Vegetation (unter anderem die landschaftsprägenden Alleen) zu erhalten und störende Eingriffe zu beseitigen sind.

Zum Schutz dieser Werte wird im Zonenreglement eine «Schutzzone Schloss Waldegg, Villa Serdang und Villa Lueg» geschaffen, in welcher neben den Bauten selber auch das Zusammenspiel zwischen den Bauten und ihrer Umgebung besser geschützt werden.

Beschwerden wurden alle abgewiesen

Zur ersten Auflage Anfang 2019 wurden zehn Einsprachen, davon eine Sammeleinsprache, eingereicht. Zur zweiten Auflage, ein Jahr später, wurden noch vier Einsprachen gemacht. Eine wurde nach Verhandlungen zurückgezogen. Die übrigen drei Einsprachen wies der Gemeinderat ab. Der Regierungsrat hat nun den Gemeinderat bestätigt und ebenfalls alle Einsprachen abgewiesen.

Einerseits ging es um eine heute als Privatstrasse genutzte Parzelle, die zwei Liegenschaften erschliesst, und die neu der zweigeschossigen Wohnzone zugewiesen wird. Weil nicht absehbar ist, dass dort weitere Parzellen zu Bauland eingezont werden, verzichtet die Gemeinde auf eine Übernahme als Erschliessungsstrasse, was von den Einsprechenden moniert wurde.

Weiter wandte sich die gleiche Einsprachepartei gegen einen Absatz im Zonenreglement, der die Parkierung bei Mehrfamilienhäusern ab drei Wohnungen regelt, die unterirdisch (mit Ausnahmen) zu erfolgen hat.

Die andere Einsprachepartei verlangte eine Gestaltungsplanpflicht für die Nachbarschaftsparzelle. Der Gemeinderat ist der Meinung, die Möglichkeit sei neu im Zonenreglement geregelt und müsse nicht extra für eine Parzelle festgelegt werden, was der Regierungsrat bestätigte.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen