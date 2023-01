Feldbrunnen-St. Niklaus: FDP Gemeindepräsidium

Feldbrunnen-St. Niklaus Gemeindepräsidium: Die FDP-Dorfpartei hat eine Nachfolge für Anita Panzer nominiert Die Freisinnigen in Feldbrunnen-St.Niklaus schicken Marc Huggenberger ins Rennen. Er setzte sich gegen einen zweiten Interessierten durch. Urs Byland/mgt Jetzt kommentieren 17.01.2023, 15.57 Uhr

Die FDP Feldbrunnen-St.Niklaus nominierte Marc Huggenberger für das Gemeindepräsidium. zvg

An ihrer Nominationsversammlung hat die FDP Feldbrunnen-St.Niklaus ihren Kandidaten für die Ersatzwahl für die scheidende Gemeindepräsidentin Anita Panzer nominiert. Dabei seien die über 50 anwesenden FDP-Mitglieder in der komfortablen Situation gewesen, sich für einen der beiden vom Vorstand vorgeschlagenen Kandidaten zu entscheiden, schreiben die Freisinnigen in einer Mitteilung.