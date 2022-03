Gemeinderat Feldbrunnen-St. Niklaus

Feldbrunnen-St. Niklaus Arbeiten werden mehr, darum werden neue Stellen ausgeschrieben In Feldbrunnen-St. Niklaus braucht es mehr Personal für den Schulhausunterhalt und einen neuen Werkhofmitarbeiter ab Oktober. Der Gemeinderat hat zur Kenntnis genommen, dass die Stellen ausgeschrieben werden. Jetzt kommentieren 14.03.2022, 16.30 Uhr

Der Schulhausanbau ist in der Zwischenzeit fertig und in Betrieb. Nun braucht es mehr Stellenprozent für den Unterhalt der Anlagen. Zvg

Der Gemeinderat von Feldbrunnen-St. Niklaus hat an seiner letzten Sitzung zur Kenntnis genommen, dass der Schulhausanbau fertiggestellt und in der Zwischenzeit in Betrieb ist. Letzte Sanierungs- und Umgebungsarbeiten sollten bis im Mai fertiggestellt sein. Ein Tag der offenen Tür für die Bevölkerung wird geplant.