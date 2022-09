Anita Panzer demissioniert als Gemeindepräsidentin in Feldbrunnen

Nach 10 Jahren Anita Panzer tritt Mitte nächsten Jahres als Gemeindepräsidentin von Feldbrunnen-St. Niklaus zurück Mitte 2023 sind es genau zehn Jahre her, dass Anita Panzer als Gemeindepräsidentin gewählt wurde. Es waren intensive Jahre und die Gemeinde ist gut aufgestellt. Der Zeitpunkt, das Amt abzugeben, sei ideal. Rahel Meier Jetzt kommentieren 01.09.2022, 14.59 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Anita Panzer war immer voller Energie dabei und auch für den einen oder anderen Spass zu haben. Hanspeter Bärtschi

Mit einem Newsletter, der in alle Haushaltungen in Feldbrunnen-St. Niklaus verteilt wurde, hat Anita Panzer ihre Demission als Gemeindepräsidentin bekannt gegeben. Und auf Anfrage macht sie deutlich: Sie werde nicht für den Nationalrat kandidieren und auch das Gerücht, dass der Haussegen innerhalb der FDP in Feldbrunnen-St. Niklaus schief hänge und sie deshalb demissioniere, sei falsch. Und ergänzt: