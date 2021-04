Feldbrunnen Frau fährt nach Streifkollision einfach davon – Polizei startet Zeugenaufruf Auf der Riedholzstrasse in Feldbrunnen hat sich am Mittwochmorgen eine Streifkollision zwischen zwei Autos ereignet. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr eine am Unfall beteiligte Autofahrerin nach der Kollision einfach weiter. Joel Dähler 21.04.2021, 16.46 Uhr

Eine am Unfall beteiligte Autofahrerin fuhr einfach davon. Kapo So

Am Mittwoch, kurz vor 10 Uhr, kam es auf der Riedholzstrasse in Feldbrunnen beim Kreuzen von zwei Autos zu einer Streifkollision, wobei an beiden Fahrzeugen die Seitenspiegel beschädigt wurden. Eine am Unfall beteiligte Autofahrerin hielt nach der Kollision an, die zweite Fahrerin setzte die Fahrt in Richtung Riedholz fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.