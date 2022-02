Fasnachtsagenda Wasseramt Von der Chesslete bis hin zum Böögverbrennen – die Fasnächtler sind nicht zu bremsen Die fünfte Jahreszeit beginnt schon bald. Hier eine Zusammenfassung der Anlässe in der Region Wasseramt. Gross und Klein – es gibt auch in einer verkleinerten Fassung für alle etwas. Rahel Meier Jetzt kommentieren 21.02.2022, 14.00 Uhr

Streetgugge-Party Derendingen im Jahr 2019: Die Oeschschränzer Subingen. Hanspeter Bärtschi

Donnerstag (24. Februar): 6.06 Uhr Start Chesslete. Treffpunkt vor der Mehrzweckhalle. Die Chesslete wird von der Guggenmusik Wasserflöh begleitet. Im Anschluss gibt es Mehlsuppe und ein kleines «Z’Morge» für die Kinder.

Motto: drunger&drüber

Donnerstag (24. Februar): 4.45 Uhr Besammlung beim Coop. 5 Uhr Start Chesslete, anschliessend gratis Mehlsuppe im Restaurant Ämmesee und Giovannis (beide Restaurants haben ein Aussenzelt). Ab 19.30 Uhr Gruppenzirkulation in Egelmoos-Pintli, Giovannis, Ämmesee und Post. Es machen mit: Ventil-Blöterler mit Note-Tschauper, Tambouren, Schnitzu-Gruftis und Oeschjoggeli. Die Gruppen treten teilweise draussen auf.

Tambouren und Jungtambouren Biberist am Umzug. Hanspeter Bärtschi

Sonntag (27. Februar): Ab 13.30 Uhr Platzkonzert auf dem Schulhausareal Bleichematt, mit den Tambouren und den Guggen: Ventil-Blöterler mit Note-Tschauper, Chäslochbrätscher und Chessuriesser, Ämmekracher, Chischtelärmer, Schrottofoniker, Oeschschränzer, Tönlifurzer. Getränke- und Essensstände auf dem Schulhausareal.

Dienstag (1. März): Ab 19.30 Uhr Gruppenzirkulation in Egelmoos-Pintli, Giovannis, Ämmesee und Post. Es machen mit: Oeschjoggeli, Schnitzu-Gruftis, Oeschschränzer und Ventil-Blöterler mit Note-Tschauper Die Gruppen treten teilweise draussen auf.

Da es keinen Kindermaskenball gibt, hat der Familienclub den Fasnachtsweg in Leben gerufen. Vom 24.2. bis 2.3. wird dort an fünf Stationen die «Kindergeschichte vom Ämmeschnägg an der Fasnacht» erzählt.

Donnerstag (24. Februar): 4.30 Uhr Chesslete im Schachen, Start beim Rank. 5 Uhr Chesslete beim Bahnhof, anschliessend Mehlsuppe in der Zweienhalle. 9 Uhr Kinderchesslete, Start beim Place Hilari (Dorfzentrum). 14 Uhr Seniorenfasnacht im Baschi.

Fasnachtsumzug Deitingen mit den Chäslochbrätschern. Hanspeter Bärtschi

Samstag (26. Februar): 15 bis 23.59 Uhr Openair-Guggenanlass «ChäsiChessuBrätschRissete» auf dem Areal der Zweienhalle.

Programm: 15.30: Sarner Gugger (Sarnen),16.00: Tönlifurzer (Oberbipp),16.45: Chriesichlöpfer (Wölflinswil), 17.15 Sprisseli (Wasseramt), 17.45: Gwaageschränzer (Hölstein),18.15: Ventil-Blöterler (Biberist), 19.00: Fädereböck (Koppigen),19.30: Zytgloggeschränzer (Wangen a. A.), 20.00: Chessuriesser & Chäslochbrätscher (Deitingen), 20.30: Weihere Schränzer (Riedholz), 21.15: Schnadehüdeler, (Niederwil), 21.45: Gwaageschränzer (Hölstein), 22.15: Pumperniggel (Basel), 22.45: Schrottofoniker (Bätterkinden); 23.30: Ämmekracher (Derendingen).

Motto: 3G = Gugge, Gägger, Groppe

Donnerstag (24. Februar): 5.01 Uhr Chesslete, Start bei der Gemeindeverwaltung, anschliessend Mehlsuppe. 9.00 Uhr Chinderchesslete, Start bei der Gemeindeverwaltung. Ab 19 Uhr Platzkonzert mit Guggenmusik auf dem Floraplatz (beim Rest. City).

Freitag (25. Februar): Ab 19 Uhr Platzkonzert mit Guggenmusik auf dem Floraplatz (beim Rest. City).

Streetgugge-Party Derendingen mit den Ämmekracher Hanspeter Bärtschi

Samstag (26. Februar): 12.15 Uhr Platzkonzert der Ämmekracher beim Coop.

Mittwoch (2. März): 19.01 Uhr Gropp-Verbrennen.

Die Herregägger präsentieren zudem ihre Installation an der «VERCHERT22» in Honolulu.

Motto: Waud Disney

Donnerstag (24. Februar): 5.03 Uhr Chesslete, Start beim Schulhaus, anschliessend Mehlsuppe in den Restaurants. 8.31 Uhr Chinder-Chesslete, Start beim Schulhaus. 11.11 Uhr Übergabe Gemeindegeschenk vor dem Zunftlokal mit Apéro.

Baukebieger Kriegstetten Hanspeter Bärtschi

Freitag (25. Februar): 19.07 Uhr Fanastaschu, das Guggen-Open-Air bei der Mehrzweckhalle bis ca. 22.45 Uhr, mit Essen und Getränken. Mit dabei sind: Chindergugge Sprisseli, Schrottofoniker, Brummbachsumpfer, Zunftmusig, Ventilblöterler, Oeschschränzer, Tambouren, Aarejätter und Ämmekracher.

Mittwoch, 2. März: 20.09 Uhr Böögverbrönne auf dem Place Carneval. 21.09 Schlüssel-Rückgabe im Restaurant Sternen.

Motto: Gäbige Gugge Gägg

Donnerstag (24. Februar): 5.01 Uhr Chesslete, Start auf dem Bahnhofplatz. Anschliessend Gratis-Mehlsuppe im Restaurant Pöstli. 9.01 Uhr Chinderchesslete, Start beim Gemeindehaus. Ab 17.01 Uhr Gäbige Gugge Gägg draussen vor der alten Turnhalle, mit diversen Guggenmusiken, DJ Nico, warmem Essen und grosser Bar.

Kinder am Fasnachtsumzug in Luterbach 2018 Hansjörg Sahli

Mittwoch (2. März): Lampen von Strümpfli-Zunft und LOV einziehen.

Samstag (5. März): 5.05 Uhr Chesslete, Start beim Feuerwehrmagazin. Anschliessend Mehlsuppe. Ab 13.31 Uhr Kindermaskenball in der MZH. Gratis Hot Dog für alle verkleideten Kinder. Ab 20.02 Uhr Maskenball des TV Lüterkofen in der MZH. Mit Guggen und DJ.

Fasnacht Lüterkofen Maskenball in Jahr 2019. Hansjörg Sahli

Samstag (26. Februar): Schnadehüdeler on Tour. Auftritte: 14 Uhr beim Hirschen in Günsberg, 15 Uhr bei der 1881 Kantine in Luterbach, 16 Uhr auf der Treppe im Attisholz, 17 Uhr beim Neuhüsli in Flumenthal und 21.15 Uhr am Guggen-Openair in Deitingen.

Fasnachtsumzug Biberist: Schnadehüdeler Niederwil Hanspeter Bärtschi

Donnerstag (24. Februar): 4.59 Uhr Chesslete. Start bei der MZH. Ab 14.01 Kinderumzug, Start bei der MZH. Nach dem Umzug, Preisverleihung für die schönste selbstgebastelte Kindermaske.

Donnerstag (24. Februar): 4.59 Uhr Chesslete mit Iguschränzer. Start beim Schulhaus.

Motto: Isch öppe Zyt

Donnerstag (24. Februar): 5.05 Uhr Chesslete, Start beim Bahnhofplatz. 9.09 Uhr Chinderchesslete, Start beim neuen Schulhaus. 20.02 Uhr Start Abendprogramm Schmudo-Abend im Mehrzweckgebäude mit Guggenmusiken und Micky Mike.

Fasnacht 2017: Erster Feuerwehrball in Subingen Hanspeter Bärtschi

Freitag (25. Februar): 20.02 Uhr Führwehr-Maskenball im Mehrzweckgebäude.

Samstag (26. Februar): 14.04 bis 17.17 Uhr Chindermaskenball im Mehrzweckgebäude.

Samstag (5. März): Altfasnacht im Mehrzweckgebäude. 18.18 Böögverbrennen, 18.45 Saalöffnung, ab 20.02 Abschlussabend mit Schnitzelbankgruppen und Guggenmusiken, sowie Gewaltenrückgabe an die Gemeinde.

Donnerstag (24. Februar): 9.31 Uhr Chinderchesslete, Start beim Restaurant Widder.

Zuchler Fasnacht Tom Ulrich

Mittwoch (2. März): 21 Lampe löschen.

