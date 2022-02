Die Chäsichessu-Brätschrissete in Deitingen

Fasnacht Die Chäsichessu-Brätschrissete liess in Deitingen nicht nur die Sonne erstrahlen Am Samstag fand die erste Chäsichessu-Brätschrissete statt. Organisiert wurde der Anlass von den Deitinger Chäslochbrätschern und den Chessuriessern, die dieses Jahr gemeinsam auftreten. Enya Kopp Jetzt kommentieren 27.02.2022, 09.42 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Chindergugge Sprisseli an der Chäsichessu-Brätschrissete. Hanspeter Bärtschi

Nachdem die Chäswiler Fasnacht abgesagt wurde, sprangen die Chäslochbrätscher in die Bresche. Die Vorbereitungszeit für die Chäsichessu-Brätschrissete betrug knapp sechs Wochen und es gab viel zu tun. «Anfangs hatten wir Angst, dass niemand kommen würde», sagte Nadine, Mitglied OK und Chäslochbrätscher. Das Programm stand dann innert einer Woche, nach zwei Wochen war klar das 16 Guggenmusiken spielen würden. Miriam, Mitglied OK und Chäslochbrätscher, sagt:

«Die umliegenden Guggenmusiken wurden angefragt und die anderen haben sich selbst gemeldet.»

Der anfänglich als 3G-Anlass geplante Event konnte, dank der Lockerungen, ohne weitere Einschränkungen stattfinden. Und auch das Wetter spielte mit. Die Sonne strahlte und die Leute strömten herbei. Pünktlich um drei Uhr füllte sich der Platz hinter der Zweienhalle in Deitingen. Bald schon spielte dann auch schon die erste Gugge.

Viele Innerschweizer Guggen mit dabei

Den Beginn machten die Sarner Gugger aus Sarnen, diese hatten mit einem Anfahrtsweg von etwas mehr als einer Stunde wohl den längsten Weg. Danach ging es Schlag auf Schlag weiter. Von Sarnen LU über Wölflinswil AG bis nach Biberist. Von allem war etwas dabei. Was viele dieser Guggen gemeinsam haben war der erschwerte Probebetrieb. Viele erzählten:

«Es war schwer zu proben, da man unter den 2G+-Massnahmen nicht drinnen proben konnte sondern nach draussen musste.»

Eine Ausnahme dieser Regel bilden die Ventil-Blöterler, diese konnten nämlich wegen ausreichend Geimpfter und Genesener drinnen proben. Die Freude, wieder spielen zu dürfen ist gross, sagen alle Närrinnen und Narren – unabhängig vom Probeort. Guggemusik fehlte den meisten aktiven Fasnächtlern und auch vielen der Besucher des Openair-Konzerts.

Fasnacht fehlte auch den Kleinen

Es war Feierstimmung auf dem Platz, sowohl bei den Guggen als auch bei den Gästen. Für die Kinder sei es besonders schwer, erzählt Christine, Koppigen, der Umzug fehle – vor allem der Umzug.«Mir fehlte vor allem die Guggenmusik», erzählt Ruth, Gstaad-Saanen, sie und ihr Mann reisten extra an um die Guggen zu hören.

Chindergugge Sprisseli. Hanspeter Bärtschi / SZ Chindergugge Sprisseli. Hanspeter Bärtschi / SZ Sprisseli Hanspeter Bärtschi / SZ Hanspeter Bärtschi / SZ Hanspeter Bärtschi / SZ Hanspeter Bärtschi / SZ Hanspeter Bärtschi / SZ Gwaageschränzer, Hölstein. Hanspeter Bärtschi / SZ Gwaageschränzer, Hölstein. Hanspeter Bärtschi / SZ Gwaageschränzer, Hölstein. Hanspeter Bärtschi / SZ Gwaageschränzer, Hölstein. Hanspeter Bärtschi / SZ Hanspeter Bärtschi / SZ Hanspeter Bärtschi / SZ Ventil-Blöterler, Biberist zusammen mit der Jugend-Gugge Note-Tschauper. Hanspeter Bärtschi / SZ Ventil-Blöterler, Biberist zusammen mit der Jugend-Gugge Note-Tschauper. Hanspeter Bärtschi / SZ Ventil-Blöterler, Biberist zusammen mit der Jugend-Gugge Note-Tschauper. Hanspeter Bärtschi / SZ Ventil-Blöterler, Biberist zusammen mit der Jugend-Gugge Note-Tschauper. Hanspeter Bärtschi / SZ Ventil-Blöterler, Biberist zusammen mit der Jugend-Gugge Note-Tschauper. Hanspeter Bärtschi / SZ Ventil-Blöterler, Biberist zusammen mit der Jugend-Gugge Note-Tschauper. Hanspeter Bärtschi / SZ Ventil-Blöterler, Biberist zusammen mit der Jugend-Gugge Note-Tschauper. Hanspeter Bärtschi / SZ Ventil-Blöterler, Biberist zusammen mit der Jugend-Gugge Note-Tschauper. Hanspeter Bärtschi / SZ Ventil-Blöterler, Biberist zusammen mit der Jugend-Gugge Note-Tschauper. Hanspeter Bärtschi / SZ Ventil-Blöterler, Biberist zusammen mit der Jugend-Gugge Note-Tschauper. Hanspeter Bärtschi / SZ Ventil-Blöterler, Biberist zusammen mit der Jugend-Gugge Note-Tschauper. Hanspeter Bärtschi / SZ Ventil-Blöterler, Biberist zusammen mit der Jugend-Gugge Note-Tschauper. Hanspeter Bärtschi / SZ Hanspeter Bärtschi / SZ Hanspeter Bärtschi / SZ

Die anfängliche Angst, seitens der Guggen dass nur wenig Leute kommen würden, stellte sich bald als unbegründet heraus. Schon am Nachmittag füllte sich der Platz auf die Hälfte der errechneten Kapazität und gegen Abend wurden es immer mehr Menschen. Eine Gugge nach der anderen gab auf der Bühne ihr Bestes und die Stimmung wurde stets besser: Eine ungewohnte Ausgelassenheit herrschte, auf die man nun zwei Jahre verzichten musste.

Um Mitternacht war dann Schluss

Als die Uhr dann langsam gegen Mitternacht zuging fing bei den meisten die Müdigkeit an und auf dem Platz wurde es langsam leer. Zum Abschluss spielten noch die Ämmekracher aus Deitingen. Die Veranstalter freuten sich:

«Wie sind zufrieden. Der Anlass ist gelungen.»

Die Feedbacks, die man bekommen habe, seien nur positiv gewesen, meinen sie weiter.

Eigeninitiative der Chäslochbrätscher

Am diesjährigen Hilari in Deitingen wurde klar, dass der Umzug sowie der Kindermaskenball auch in diesem Jahr nicht stattfinden werden. Grund dafür waren die damals noch herrschenden Corona-Massnahmen, die der Bund erlassen hatte. Die Chäslochbrätscher und die Chessuriesser fanden, dass es ohne Anlass nicht gehen kann. Die Idee für das Gugge-Openair entsprang aus deren Reihen und die Gemeinde war sofort mit dabei, half und erteilte letztlich die Bewilligung.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen