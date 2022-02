Fasnacht im Wasseramt

Fasnacht Das Fasnachtsvirus ist stärker als das Coronavirus – Im Wasseramt kann sich das Narrenvolk freuen Die Planung war schwierig – und noch immer ist sie nicht einfach. Trotzdem kommen Fasnächtler im Wasseramt dieses Jahr auf ihre Kosten: Fast in allen Fasnachtshochburgen gibt es nun zumindest einzelne Anlässe. Rahel Meier Jetzt kommentieren 11.02.2022, 12.58 Uhr

Schwarzmeerfrösch Bellach am Umzug 2020 in Biberist. Hanspeter Bärtschi

In Bellach wurden alle Fasnachtsanlässe abgesagt. «Wir sind offen für Auftritte, wenn noch Guggen gesucht werden», erklärt Tobias Kölliker, der Ober der Schwarzmeerfrösch Bäuch. Viele Veranstalter würden den Bundesratsentscheid vom kommenden Mittwoch abwarten und sich erst dann entscheiden. Ansonsten werde die Gugge als Verein unterwegs sein und das Vereinsleben so pflegen.

Umzug und Kindermaskenball sind in Biberist abgesagt. Aber die Chesslete und die Beizenfasnacht am schmutzigen Donnerstag und am Dienstag findet statt. Am Sonntagnachmittag werden zudem Guggen auf dem Bleichemattareal auftreten. «Die Anlässe wurden alle unter 3G-Regime bewilligt», erklärt Obernarr Jan Düscher auf Nachfrage. Änderungen im Programm seien noch möglich.

Der Fasnachtsumzug in Biberist ist abgesagt, aber andere Anlässe werden durchgeführt. Hanspeter Bärtschi

Damit möglichst viele Biberisterinnen und Biberister teilnehmen können, werden die Schnitzelbankgruppen, die Guggen und die Biberister Tambouren an der Beizenfachnacht draussen auftreten. Vor jedem Restaurant werde ein Zelt stehen, so Düscher.

Wenn es weitere Lockerungen der Coronamassnahmen gebe, dann würden sich die Auftritte der Schnitzelbankgruppen wohl ins Restaurant hinein verschieben.

Als Alternative zum Kindermaskenball wird der Familienclub Biberist Lohn-Ammannsegg mit Unterstützung der Dorffasnacht Biberist einen Fasnachtsweg mit fünf Stationen aufbauen. Auf dem Weg kann man der Geschichte des «Biberister Ämmeschnägg» folgen. Der Weg kann vom schmutzigen Donnerstag bis zum Aschermittwoch begangen werden.

«ChäsiChessuBrätschRissete» heisst das Guggenopenair, das am Fasnachtssamstag, 26. Februar, rund um die Zweienhalle in Deitingen durchgeführt wird. Die Chäslochbrätscher, die sich dieses Jahr mit den Chessurissern aus Wiler zusammengetan haben, wollten die Fasnacht heuer nicht ganz sterben lassen. Der Guggenevent beginnt um 15 Uhr und wird mit 3G-Regime durchgeführt.

Die Chäslochbrätscher im Jahr 2019. Hanspeter Bärtschi

Den Sound liefern: Kindergugge Sprisseli (Wasseramt), Zytgloggeschränzer (Wangen an der Aare), Ämmekracher (Derendingen), Fädereböck (Koppigen), Ventil-Blöterler (Biberist), Chriesichlöpfer (Wölflinswil), Gwaageschränzer (Hölstein), Schrottofoniker (Bätterkinden), Schnadehüdeler (Niederwil), Sarner Gugger (Sarnen), Tönlifurzer (Oberbipp), Weihere Schränzer (Riedholz) und Pumperniggel (Basel).

Die Derendinger Ämmekracher sind bereit. «Wir haben dieses Jahr sehr viele Auftritte, fast noch mehr als sonst», erklärt Lilian Müller (musikalische Leiterin). «Es wird sicher eine Chesslete geben».» Die Schulen seien heuer aber nicht dabei.

2019: Heimspiel der Ämmekracher an der Streetgugge-Party in Derendingen. Hanspeter Bärtschi

Geplant ist zudem ein Platzkonzert am schmutzigen Donnerstag. Auch das Böögverbrennen werde stattfinden. Bei allen Anlässen gebe es noch Unsicherheiten in der Planung. «Auch wir warten auf die Entscheide des Bundesrates.» Die Kinderfasnacht sei sicher abgesagt.

In Kriegstetten findet ein grosser Teil der Fasnacht draussen statt. Auf die Durchführung der Bänklete und der Fasnachts-Soiree wird verzichtet. Durchgeführt werden sicher die Chesslete, die Kinder-Chesslete und dann wird traditionellerweise am schmutzigen Donnerstag auch das Gemeinde-Geschenk übergeben.

2020 fand die Bänklete in Kriegstetten letztmals statt. Hans Blaser

Am Freitagabend steht dann das Gugge-Open-Air bei der Mehrzweckhalle auf dem Programm. An Aschermittwoch wird der Böög verbrannt und später der Schlüssel wieder an die Behörden übergeben.

«Je nach Entscheid des Bundesrates kann sich unser Programm noch verändern», erklärt Ober Daniel Affolter. Einerseits könnten noch einige wenige Programmpunkte dazukommen und andererseits könnten Anlässe statt im kleinen dann allenfalls in einem etwas grösseren Rahmen stattfinden.

«Gäbig Gugge Gägg» heisst das Motto der Fasnacht in Luterbach. Durchgeführt wird die Chesslete am schmutzigen Donnerstag um 5.01 Uhr, die Kinder-Chesslete um 9.01 Uhr und ab 17.01 Uhr eben der «Gäbig Gugge Gägg». Letzterer findet vor der alten Turnhalle statt.

Ein Bild vom Kinder-Fasnachtsumzug Luterbach 2018 Hansjörg Sahli

Abgeschlossen wird die Fasnacht mit dem Abhängen des Strümpfli am Aschermittwoch.

In Oberdorf macht die Fasnacht nochmals ein Jahr Pause. Das ist der Website der Wüudbach Blosofoniker zu entnehmen. «Die Öffnungen kommen für uns leider zu spät», erklärt Wübof-Ober Philipp Roos auf Nachfrage. Aufgrund der aussichtslosen epidemiologischen Lage habe sich die Guggenmusik zur Jahreswende dazu entschieden, die Proben einzustellen.

Auch wenn es noch Öffnungen geben könnte, bleibe der Gugge zu wenig Zeit, um so auftreten zu können, dass es den eigenen musikalischen Ansprüchen entspreche. Man sei deshalb heuer nicht unterwegs.

Die Oeschzunft setzte bei der Fasnachtsplanung von Anfang an auf 2G+. «Wir haben immer gesagt, dass wir so viel wie möglich organisieren möchten. Mit der Zertifikatspflicht können wir viel mehr Anlässe durchführen und auch gemütlich gemeinsam an einer Bar stehen», meint Ober Ruedi Schnider auf Anfrage.

Das Motto der Subinger Fasnacht ist für alle Narren heuer Programm. zvg

So sieht das Programm der Subinger Fasnacht fast aus, wie in den Vorjahren: Chesslette, Schmudo, Feuerwehr-Maskenball, Chindermaskenball und Alt-Fasnacht mit Böögverbrennen finden statt.

«Es ist allerdings nicht ganz einfach, ein Programm auf die Beine zu stellen. Viele Schnitzelbankgruppen verzichten heuer auf einen Auftritt und auch die Guggen sagen teilweise ab.» Bei letzteren liege das Problem aber eher darin, dass nicht alle Mitglieder der Guggen geimpft sind. Wenn kommende Woche Lockerungen beschlossen würden, dann werde auch das einfacher, meint Schnider.

Gemeindepräsident Patrick Marti muss am schmutzigen Donnerstag den Schlüssel zur Gemeindeverwaltung an die Zuchwiler Provinznarren übergeben. Auch die Kinderchesslete wird durchgeführt.

Hilari 2022: Die Provinznarren Zuchu und die Sans Gêne gemeinsam unterwegs. Hanspeter Bärtschi

Abgeschlossen wird die Fasnacht in Zuchwil mit dem Böögverbrennen am Aschermittwoch. Die beiden Zuchwiler Zünfte, die Provinznarren und die Sans Gêne-Zunft, sind zudem an der «Verchert 22» in Solothurn präsent.

Dieser Artikel wird laufend ergänzt und aktualisiert.

