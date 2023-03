Familienforum Zuchwil organisiert Frühlingswege im Birchiwald

Familienaktivität «Wir finden es grossartig, dass die Wege ein Gemeinschaftswerk geworden sind»: Zuchwiler Frühlingswege zum Erleben Zum dritten Mal laden das Familienforum, die Reformierte Kirchgemeinde Wasseramt und die Römisch-Katholische Pfarrei aus Zuchwil dazu ein, mit Kind und Kegel in den Frühlingsmonaten März und April Wege mit verschiedenen Posten im Birchiwald in Zuchwil zu entdecken. Lena Thommen Jetzt kommentieren 27.03.2023, 14.00 Uhr

Station 3 auf dem Osterweg mit einem Lied und einer kurzen Geschichte über das Leben Jesu. Bild: Lena Thommen

Auf einem kleinen Hügel in Zuchwil liegt der Birchiwald, das Wetter ist passend für einen Spaziergang, Blumen sind überall verteilt auf dem Waldboden. Der erste Posten auf dem Osterweg ist schnell erreicht, ein paar Schritte später kommt schon der nächste. Die Geschichte Jesu wird fortlaufend bei jedem Posten erzählt, dazu wird eine Aufgabe, ein Lied oder eine Frage für die Spazierenden gestellt.

Der Osterweg führt in den Frühlingsweg hinein. Auf dem Frühlingsweg gibt es verschiedene Posten zum Thema Wald, dazu selbst gemachte Aufgaben wie ein Memory aus Steinen oder ein Geschwindigkeitsspiel mit Schnüren und Stöcken. Der Lebensweg ist etwas ruhiger, er soll dazu anregen, über das Leben nachzudenken.

Aus der Not entstand die Idee

Das Familienforum Zuchwil richtet sich mit verschiedenen Aktivitäten und Angeboten an Familien, die in der Gemeinde wohnhaft sind. Aufgrund von Corona konnte das Familienforum 2021 keine Veranstaltungen in Innenräumen anbieten und so entstand die Idee, draussen in der Natur einen Oster - und Frühlingsweg zu gestalten. Letztes Jahr kam der Lebensweg dazu.

«Wir haben 2021 die Kirchen gefragt, ob sie den Osterweg gestalten möchten. Uns war es wichtig, dass es bei Ostern nicht nur um den Osterhasen geht, sondern vor allem um die christliche Ostergeschichte», sagt Marion Kissner, die das Präsidium des Familienforums führt.

Noch am selben Tag haben die Katholische und die Reformierte Kirche von Zuchwil zugesagt.

Ein selbst gemachtes Memory kann man auf dem Waldboden spielen. Bild: Lena Thommen

Stolz sind die Kinder, die mitgewirkt haben

Nun ist es schon das dritte Jahr, dass die bereits bestehenden Waldwege an den Wegrändern mit verschiedenen Posten gestaltet werden. Mittlerweile helfen verschiedene Kindergärten, eine Schulklasse, Familien und neu auch ein Verein mit, die Wege zu gestalten. «Besonders toll finden wir, dass die Wege so ein Gemeinschaftswerk geworden sind», sagt Kissner, «die Wege verbinden Menschen und Generationen aus dem Dorf».

Seniorinnen und Senioren, Kindergartenkinder und Schulklassen freuen sich alle gleichermassen, die Wege zu gehen. «Voller Stolz zeigen die Kinder, die mitgewirkt haben, ihren Familien, Freundinnen und Freunden ihre Werke», sagt Marion Kissner.

Eine selbst gemalte Wippe für den Frühlingsweg im Birchiwald. Bild: Lena Thommen

Hinweis Die Wege mit den verschiedenen Posten können bis am Samstag, 22. April begangen werden. Karten und Laufblätter gibt es jeweils bei der reformierten und katholischen Kirche abzuholen. Alle Wege sind Kinderwagentauglich.

