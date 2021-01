Riedholz Fahrzeuge kollidieren seitlich-frontal miteinander – Lieferwagenlenkerin wird leicht verletzt ins Spital gebracht Auf der Baselstrasse in Riedholz hat sich am Dienstagmorgen eine Kollision zwischen einem Auto und einem Lieferwagen ereignet. Dabei ist die Lenkerin des Lieferwagens leicht verletzt worden. 26.01.2021, 11.26 Uhr

Auto und Lieferwagen kollidieren seitlich-frontal miteinander. Kapo SO Kollision in Riedholz Kapo SO Beide Unfallfahrzeuge mussten abtransportiert werden. Kapo SO Beide Unfallfahrzeuge mussten abtransportiert werden. Kapo SO

Am Dienstag, um zirka 6.55 Uhr, beabsichtigte ein Automobilist von der Wallierhofstrasse in Riedholz herkommend in die Baselstrasse einzubiegen, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt. Dabei übersah er eine Lieferwagenlenkerin, welche auf der Baselstrasse in Richtung Solothurn unterwegs war.

Folglich kam es zu einer seitlich-frontalen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Dabei zog sich die Lenkerin des Lieferwagens leichte Verletzungen zu. Sie wurde mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht. Beide Unfallfahrzeuge mussten abtransportiert werden. (pks)

Polizeibilder vom Januar:

Full-Reuenthal AG, 27. Januar: Ein 19-Jähriger verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Kapo AG Rheinfelden AG, 27. Januar: Ein 13-jähriger Schüler zündete die Herrentoilette im Schulhaus Schützenmatt an. Kapo AG Magden AG, 21. Januar: Eine Automobilistin kam von der Strasse ab, worauf ihr Fahrzeug auf die Seite kippte. Die Lenkerin blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden. Kapo AG Büsserach SO, 21.Januar: Im Untergeschoss eines Industriegebäudes kam es aus noch zu klärenden Gründen zu einem Brand. Der Schaden dürfte mehrere 10'000 Franken betragen. Kapo SO Thalheim AG, 20. Januar: Ein Autolenker manipulierte während der Fahrt an seinem Handschuhfach und verlor die Herrschaft über sein Fahrzeug. Aufgrund dessen geriet sein Auto auf ein Mäuerchen, kippte und kam auf dem Dach zum Stillstand. Der Lenker blieb unverletzt. Kapo AG Lengnau AG, 19. Januar: Ein Kleinmotorrad und ein Auto stiessen frontal zusammen. Ein Rettungshelikopter flog den Motorradfahrer verletzt ins Spital. Kapo AG Schafisheim AG, 18. Januar: Die Kantonspolizei kontrollierte Fahrzeuge, deren Dächern mit Eis und Schnee bedeckt waren. Über 20 Lenker mussten verzeigt werden. Kapo AG Brugg AG, 15. Januar: Ein junger Autofahrer krachte aus noch ungeklärten Gründen in eine Garage. Den Führerausweis ist er los. Kapo AG Kriegstetten SO, 15. Januar: Eine Autofahrerin übersieht beim Abbiegen ein entgegenkommendes Auto. Drei Personen verletzen sich leicht. Kapo SO Hüniken SO, 14.Januar: Eine Autolenkerin verlor die Kontrolle. Das Auto fuhr gegen eine Böschung und kippte. Kapo SO Egerkingen SO, 14.Januar: Ein Automobilist übersah beim Abbiegen ein Auto. Es kam zur seitlich-frontalen Kollision. Drei Personen wurden verletzt. Kapo SO Dottikon AG, 13. Januar: Ein Autofahrer verliert die Herrschaft über sein Fahrzeug und landet damit in einem Acker. Er bleibt unverletzt. Den Führerausweis ist er los. Kapo AG Schlossrued AG, 13. Januar: Eine 46-jährige Autofahrerin gerät mit ihrem Auto wegen Glatteis ins Schleudern und landet in einem Bach. Sie wird leicht verletzt. Kapo AG Nuglar-St.Pantaleon SO, 13.Januar: Nach der Kollision eines Autos mit einem Stromkasten kam stellenweise zu einem Stromausfall. Kapo SO Laupersdorf SO, 13.Januar: Es kommt zu einer heftigen Auffahrkollision. Eine Lenkerin wurde in ein Spital gebracht. Kapo SO Grenchen SO, 13.Januar: Aus noch zu klärenden Gründen ist ein Automobilist frontal in einen BGU-Linienbus geprallt. Kapo SO Trimbach SO, 13.Januar: Aus noch zu klärenden Gründen kam es am Mittwochmorgen im Wintergarten eines Doppel-Einfamilienhauses in Trimbach zu einem Brand. Kapo SO Dornach SO, 12. Januar: Ein Auto hat sich bei einem Selbstunfall überschlagen. Ernsthaft verletzt wurde niemand. Kantonspolizei Solothurn Hubersdorf SO, 9. Januar: Zwei Autos kollidieren, vier Personen müssen ins Spital. Kapo SO Bettlach SO, 8. Januar: An der Unterführungsstrasse ist ein parkierter BMW in Brand geraten. Die Feuerwehr Bettlach konnte den Brand am Fahrzeug rasch löschen. Peter Brotschi Oberentfelden AG, 8. Januar: Als ein Autofahrer parkieren wollte, überfuhr er zwei Mal ein Kind. Das Kind erlitt nur leichte Verletzungen. zvg Kantonspolizei AG Buttwil AG, 4. Januar: Eine Automobilistin kommt aus Unachtsamkeit von der Strasse ab und fährt einen Zaun um. Kapo AG Autobahn A1, 4. Januar: Ein Auto wird von einem Eisbrocken getroffen, der von einem Lastwagen fällt. Verletzt wird niemand. Kapo AG Mandach AG, 3. Januar: Ein Automobilist verliert Herrschaft über sein Fahrzeug und kollidiert mit einem Baum Kapo AG Mühlehorn GL, 3. Januar: Das Einwassern seines Boots ist einem 68-jährigen Mann gründlich misslungen. Am Ende rutschte das Fahrzeug mit Anhänger in den Walensee. Der Mann blieb unverletzt. Keystone Sins AG, 3. Januar: Ein Auto schiebt ein anderes Auto bei einer Auffahrkollision in mehrere Fussgänger und verletzt einen schwer. Kapo AG Sisseln AG, 1. Januar: Vermutlich wegen eines Feuerwerkskörpers bricht auf einem Balkon ein Brand aus. Verletzt wird niemand. AZ Wohlen AG, 1. Januar: Ein Küchenbrand führte zu mehreren Glimmbränden im ganzen Mehrfamilienhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Franken. Kapo Aargau Wettingen AG, 31. Dezember: Eine Fussgängerin wird auf dem Zebrastreifen von einem Auto erfasst und mittelschwer verletzt. AZ Oensingen SO, 31. Dezember: Unbekannte haben Gebäudefassaden versprayt. Der Schaden beträgt mehrere tausend Franken. Kapo Solothurn Sarmenstorf AG, 31. Dezember: Eine Autofahrerin verlor die Kontrolle über ihr Auto und fur in einen Gartenzaun. Sie hatte am Handy hantiert. Kapo AG Gebenstorf AG, 29. Dezember: Sekundenschlaf führte zu einem Selbstunfall. Dabei entstand beträchtlicher Schaden an einer Liegenschaft sowie Totalschaden am Auto. Kapo AG Oberflachs AG, 28. Dezember: Ein 54-Jähriger war am Steuer eingenickt und verursachte einen Unfall. Verletzt wurde niemand. Es entstand grosser Sachschaden. Kapo AG Bremgarten AG, 28. Dezember: Auf der Strecke zwischen Bremgarten und Wohlen kommt es gleich zu zwei Unfällen am gleichen Abend. Zwei Personen werden verletzt. MZM