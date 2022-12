Viertelstundentakt für den RBS zwischen Solothurn und Bern

Fahrplanwechsel Noch mehr Verbindungen aus der Region Solothurn: Beim RBS gibt's während der Woche tagsüber durchgehend den Viertelstundentakt nach Bern Der Regionalverkehr Bern-Solothurn baut sein Angebot aus. Davon können vor allem Pendler zwischen Solothurn und Bern profitieren. Rahel Meier Jetzt kommentieren 08.12.2022, 12.00 Uhr

In Biberist muss die Bahninfrastruktur bis spätestens 2029 für längere Züge ausgerichtet werden. José R. Martinez

Schon heute fahren die Züge des Regionalverkehrs Bern-Solothurn (RBS) zwischen Solothurn und Bern morgens von 6 bis 9 und abends von 17 bis 19 Uhr im Viertelstundentakt. Mit dem Fahrplanwechsel am Sonntag wird der Taktfahrplan auf dieser Linie weiter ausgebaut. Wochentags fahren die Züge des RBS künftig durchgehend von 6 bis 19 Uhr alle Viertelstunde. In der übrigen Zeit und am Wochenende bleibt es bei einer halbstündlichen Verbindung.

Der erweiterte Viertelstundentakt zwischen Solothurn und Bern wird möglich, weil die Linie S8, die jetzt noch von Bern bis Jegenstorf fährt, bis nach Bätterkinden verlängert wird. Die Stationen in Schalunen, Büren zum Hof und Grafenried werden künftig nur noch durch die S8 bedient, der Regioexpress fährt durch. Die Fahrzeit zwischen Solothurn und Bern verkürzt sich damit ausserdem auch um drei Minuten auf neu nur noch 34 Minuten.

Verkürzte Fahrzeit und gleichzeitig mehr Züge

Zugleich wird Bätterkinden zum Umsteigebahnhof für Fahrgäste, die zwischen der S8 und dem Regioexpress hin und her wechseln. Die S8 wird halbstündlich verkehren und bedient alle Bahnhöfe und die Ortsteile der Gemeinde Fraubrunnen. Für Schalunen und Büren zum Hof ergeben sich so halbstündliche Verbindungen nach Bern und Solothurn.

In Fraubrunnen hält der Regioexpress weiterhin halbstündlich. Zusammen mit der verlängerten S8 ergeben sich so neu auch in Fraubrunnen vier Abfahrten pro Stunde und Richtung.

Ausbau der Bahninfrastruktur läuft

Die Verlängerung der S8 und damit verbunden der Viertelstundentakt zwischen Solothurn und Bern kann nur dank Ausbauten der Bahninfrastruktur umgesetzt werden. Hier wurde bereits gebaut:

Bätterkinden : Mit der Verlängerung der S8 halten ab dem Fahrplanwechsel vom kommenden Sonntag neu halbstündlich drei Züge. Die S8 pausiert in Bätterkinden und wartet die Durchfahrt des Regioexpress ab. So können Fahrgäste von der S8 in den Regioexpress bequem umsteigen – und umgekehrt. Damit der Bahnbetrieb reibungslos weiterfunktioniert, wurde nördlich des Bahnhofs ein Wendegleis gebaut.

: Mit der Verlängerung der S8 halten ab dem Fahrplanwechsel vom kommenden Sonntag neu halbstündlich drei Züge. Die S8 pausiert in Bätterkinden und wartet die Durchfahrt des Regioexpress ab. So können Fahrgäste von der S8 in den Regioexpress bequem umsteigen – und umgekehrt. Damit der Bahnbetrieb reibungslos weiterfunktioniert, wurde nördlich des Bahnhofs ein Wendegleis gebaut. Büren zum Hof: Es wurde eine rund einen Kilometer lange sogenannte Doppelspurinsel gebaut. Zudem wurde die Strecke zwischen Bätterkinden und Büren zum Hof so ausgebaut, dass sie künftig mit höherer Geschwindigkeit befahren werden kann. Der Bahnhof und das Bahnhofsareal in Büren zum Hof wurden neu gestaltet.

Es wurde eine rund einen Kilometer lange sogenannte Doppelspurinsel gebaut. Zudem wurde die Strecke zwischen Bätterkinden und Büren zum Hof so ausgebaut, dass sie künftig mit höherer Geschwindigkeit befahren werden kann. Der Bahnhof und das Bahnhofsareal in Büren zum Hof wurden neu gestaltet. Schalunen : Das Perron wurde durchgehend erhöht und eine neue Wartehalle mit Velounterstand gebaut.

: Das Perron wurde durchgehend erhöht und eine neue Wartehalle mit Velounterstand gebaut. Doppelspurausbau zwischen Grafenried und Jegenstorf: Mit dem Angebotsausbau kreuzen die Züge künftig zwischen Grafenried und Jegenstorf. Dafür wurde eine 2,8 Kilometer lange Doppelspur gebaut. Gleichzeitig wurde die Strecke für eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h ausgebaut.

Noch besseres Angebot ab 2029

Der Regionalverkehr Bern-Solothurn will das Angebot mit Horizont 2027 bis 2029 nochmals ausbauen. Möglichst bereits ab 2027 soll der Regioexpress mit 180 Meter langen Zügen (heute 120 Meter) fahren. Damit haben die Fahrgäste 50 Prozent mehr Platz. Für die längeren Züge braucht es aber weitere Infrastrukturausbauten. Konkret geplant ist:

Solothurn : Neubau des RBS-Perrons für die längeren Züge. Aufgrund des längeren Perrons muss auf einen Teil des heutigen Depots verzichtet werden. Geplante Inbetriebnahme bis spätestens Ende 2028.

: Neubau des RBS-Perrons für die längeren Züge. Aufgrund des längeren Perrons muss auf einen Teil des heutigen Depots verzichtet werden. Geplante Inbetriebnahme bis spätestens Ende 2028. Biberist : Verlängerung beider Perrons für die 180 Meter langen Züge. Geplante Inbetriebnahme bis spätestens Ende 2028.

: Verlängerung beider Perrons für die 180 Meter langen Züge. Geplante Inbetriebnahme bis spätestens Ende 2028. Lohn-Lüterkofen : Weitgehende Erneuerung des Bahnhofs mit behindertengerechtem Zugang, Bau eines Perrondaches und Verbesserung der Umsteigewege zum Bus.

: Weitgehende Erneuerung des Bahnhofs mit behindertengerechtem Zugang, Bau eines Perrondaches und Verbesserung der Umsteigewege zum Bus. Bätterkinden : Bau eines neuen Depots. Gleichzeitig wird auch der Bahnhof Bätterkinden ausgebaut, ebenso werden die Perrons für die künftig 180 Meter langen Züge verlängert. Der erste Schritt im Bewilligungsverfahren ist gemacht: Das Vorprüfungsdossier wurde im Frühling beim Bundesamt für Verkehr eingereicht.

: Bau eines neuen Depots. Gleichzeitig wird auch der Bahnhof Bätterkinden ausgebaut, ebenso werden die Perrons für die künftig 180 Meter langen Züge verlängert. Der erste Schritt im Bewilligungsverfahren ist gemacht: Das Vorprüfungsdossier wurde im Frühling beim Bundesamt für Verkehr eingereicht. Fraubrunnen : Verlängerung beider Perrons für die 180 Meter langen Züge. Geplante Inbetriebnahme bis spätestens Ende 2028.

: Verlängerung beider Perrons für die 180 Meter langen Züge. Geplante Inbetriebnahme bis spätestens Ende 2028. Jegenstorf : Ausbau des Bahnhofs. Bauzeit: voraussichtlich 2024 bis 2026.

: Ausbau des Bahnhofs. Bauzeit: voraussichtlich 2024 bis 2026. Bern: Unter den SBB-Gleisen wird der neue, viergleisige RBS-Bahnhof gebaut. Bauzeit bis 2029.

