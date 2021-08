Heinz Frei feiert Jubiläum an den Paralympics in Tokyo

Etziken/Oberbipp «Mein Körper kann noch liefern»: Heinz Frei (63) qualifiziert sich für Paralympics Heinz Frei, Ehrenbürger von Etziken und heute wohnhaft in Oberbipp, hat sich für die Paralympics in Tokyo qualifiziert – mit 63 Jahren. Urs Byland 11.08.2021, 05.00 Uhr

Heinz Frei mit dem Handbike an den Paralympics 2012 in London. Zvg

Olympia ruft und Heinz Frei lässt sich nicht zweimal bitten. Ende August und Anfang September bestreitet der Rollstuhlfahrer seine zehnte Sommer-Paralympics – für Sportler mit Körperbehinderung das Pendant zu den Olympischen Sommerspielen.



Heinz Frei, obwohl Sie inzwischen in Oberbipp (Kanton Bern) leben, haben Sie nach wie vor starke Wurzeln im Solothurnischen.



Heinz Frei: Meine Frau und ich haben in Oberbipp ein rollstuhlgängiges Parterre-Haus erwerben können. Unser Haus in Etziken wurde von unserem Sohn übernommen. Er wohnt jetzt am Heinz-Frei-Weg. Etziken hat mir auch die Ehrenbürgerschaft gegeben, und ich bin nach wie vor Mitglied der kantonalen Sportkommission sowie Mitglied des Rollstuhlclubs Solothurn.



Jetzt mit 63 Jahren können Sie tatsächlich nochmals an Olympia teilnehmen. Es ist die zehnte Teilnahme an den Sommer-Paralympics. Und im Winter haben Sie auch bereits an sechs Paralympics teilgenommen.



Die Geschichte wird immer länger. Aber ich bin nicht allein. Manuela Schär kann auch teilnehmen. Sie ist 36 Jahre alt. Bei mir wurde einfach das Alter falsch geschrieben. Im Ernst: man ist so alt, wie man sich fühlt. Und dass ich in meinem Alter nochmals teilnehmen darf, ist tatsächlich aussergewöhnlich. Ich werde in Tokio mit «meinen» Söhnen und Enkeln Wettkämpfe bestreiten. Für mich ist es eine tolle Challenge. Mein Kopf weiss, wie es gehen soll, und ich habe gemerkt, dass mein Körper noch liefern kann.



Welche Wettkämpfe werden Sie in Tokyo bestreiten?



Ich nehme am Paracycling teil. Mein Gerät ist das Handbike. Dabei liege ich auf einem Fahrrad und kurble die Zahnräder mit meinen Armen. Auf dem Programm stehen ein Zeitfahren über 25 Kilometer, ein Strassenrennen über 80 Kilometer und eine Teamstaffel von drei Bikern, die je 2 Kilometer mit Ablösung fahren.



Heinz Frei nimmt an den Paralympics 2020 in Tokyo 2021 teil. Zvg

Wenn ich die Liste Ihrer bisherigen Wettkämpfe betrachte, muss ich vermuten, dass Sie zu Japan eine besondere Beziehung haben.



In Tokyo schliesst sich für mich ein Kreis. Ich habe schon die Olympischen Paralympics im Winter 1998 in Nagano besucht und mit dem Langlaufschlitten zwei Medaillen gewonnen. Ich war aber schon früher oft in Japan. 1981 wurde in Oita zum UNO-Jahr der Behinderten ein Marathon organisiert, an dem ich 1983 erstmals mit einem Rollstuhl Marke Eigenbau teilnahm. Diesen Marathon habe ich bereits 33 Mal bestritten und 14 Mal gewonnen. Dort habe ich 1999 einen Weltrekord mit dem Rennrollstuhl aufgestellt, der noch heute Bestand hat. Daraufhin erhielt ich von der Stadt Oita die Ehrenbürgerschaft. Ich erhalte jedes Jahr von den Organisatoren eine Einladung für dieses Rennen verbunden mit einem Gratisflug in der Businessklasse, damit ich gut erholt das Rennen bestreiten könnte.



Wie haben Sie sich für die Paralympics in Tokio qualifiziert?



Die Ausscheidungen haben sich wegen Corona um ein Jahr verzögert, und ich war mir nicht sicher, dass ich es schaffen könnte. Aber in diesem Frühling startete ich im Weltcup in Ostende (BE), an der Europameisterschaft in Oberösterreich und an der Weltmeisterschaft in Estoril (P). Insbesondere dort fuhr ich gute Zeiten und war plötzlich einer der glücklichen Drei, die die Schweiz im Handbike vertreten dürfen.



Also kein Bonus für Sie?



Nein. Es war mir wichtig, dass ich kein Grenzfall sein würde. Ich wollte mich klar und ohne Diskussionen qualifizieren.



Wie bereiten Sie sich vor und wie sieht der Zeitplan aus?



Aktuell bin ich in einem Camp des Nationalkaders im Velodrom Grenchen. Dort kann ich mich in der Hitzekammer an die Verhältnisse in Tokyo herantasten. Ich habe zwei Trainings pro Tag und investiere 20 bis 25 Stunden in der Woche. Am 23. August reise ich nach Japan. Die Wettkämpfe bestreite ich am 31. August und am 1. Sowie 2. September. Danach müssen wir innerhalb von 48 Stunden zurückreisen. Leider.