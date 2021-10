Etziken Schnell zum Einkauf oder einfach nur auf einen Schwatz in den «Laden.Café» Das Lädeli in Etziken ist gut angelaufen, kämpft aber noch mit einigen Problemen. Vor allem fehlt es an Mitarbeitenden. Marlene Sedlacek Jetzt kommentieren 21.10.2021, 05.00 Uhr

Thomas Griess ist einer der Initianten für den Dorfladen in Etziken. Corinne Glanzmann

Nach einem halben Jahr Dorfladen Etziken im ehemaligen Restaurant «Zum Schütz» zieht Mitinitiator Thomas Griess Bilanz. «Vieles geht auf, was wir uns erhofft haben», resümiert der hauptberufliche Lehrer. Der «Laden.Café» sei ins Laufen gekommen, die Leute hätten Freude, dass es nun eine Einkaufsmöglichkeit im Dorf gibt. Die Rückmeldungen seien fast durchwegs positiv. Auch das Café findet Anklang.

«Unsere Idee war von Anfang an, einen Treffpunkt für einen Schwatz zu bieten, und dies ist auch gelungen.»

Die Turnerinnen haben das Lokal bereits entdeckt und kommen ab und zu bei Kaffee und Gipfeli zusammen.

Für den täglichen Bedarf

Das Sortiment bietet alles, was man für den täglichen Bedarf braucht. Der Renner sind die selbstgemachten Antipasti, Gemüse, Honig oder die verschiedenen Mehle. Sensationell seien die Fischknusperli, welche die ebenfalls im «Schütz» eingemietete Firma Fishwork produziert, schwärmt Griess.

Wünsche der Kundschaft nimmt Thomas Griess gerne entgegen. Corinne Glanzmann

Was die Kundschaft sehr schätzt ist, dass sie das Angebot mitgestalten könne. Je nach Nachfrage werden neue Artikel ins Sortiment aufgenommen. So gibt es Spezialitäten wie beispielsweise glutenfreies Mehl. Die Produkte kommen fast ausschliesslich aus der näheren Umgebung, ganz nach dem Motto «natürlich, einfach, regional und fair».

Es braucht noch mehr Zeit

Es würde den Familienvater allerdings freuen, wenn das Lädeli etwas häufiger besucht würde. Er kann sich die Skepsis der Etziker und Etzikerinnen nicht recht erklären. Er denkt allerdings, dass es einen etwas längeren Atem als nur ein halbes Jahr braucht, bis die Einkaufsmöglichkeit im Dorf richtig etabliert ist und das Angebot breitflächiger genutzt wird. «Diesen Atem haben wir noch», zeigt sich Griess zuversichtlich.

Er schätzt es, dass die Gemeinde dem Tausendsten Einwohner einen Gutschein von seinem Laden überreicht hat. «Eine Einkaufsmöglichkeit ist sicher ein Standortvorteil für ein Dorf», ist Griess überzeugt. Neben Laden und Café hat das Team noch weitere Pläne. So ist vorgesehen, einmal im Monat Veranstaltungen durchzuführen, wie Jass-, Spiel-, Strickabende oder Ähnliches.

Es fehlt an freiwilligen Helferinnen und Helfern

Die beiden grössten Probleme, die der «Laden.Café» hat, sind das am Abend übrig gebliebene Brot und das Personal. Für das Brot ist bereits eine Lösung in Sicht, die demnächst realisiert wird. Auf der Terrasse soll ein Kasten mit einem Kässeli aufgestellt werden, damit nach Ladenschluss übrig gebliebenes Brot an den Mann oder die Frau gebracht werden kann. Zudem ist ein Foodwaste-Verteiler-Chat geplant. Darin werden die Waren angeboten, die am Ablaufdatum noch verkauft werden sollten.

Das zweite grosse Problem, der Personalmangel, ist schwieriger zu lösen. Neben dem dreiköpfigen Kernteam aus Thomas Griess, Margrith Scheidegger und Franziska Andres arbeiten elf Personen im Laden. Doch dies reicht nicht, um alle Schichten abzudecken. Alle arbeiten ehrenamtlich und erhalten keinen Lohn.

«Wir sind auf Freiwillige angewiesen»,

sagt Griess. Der Laden erwirtschaftet eine schwarze Null. Damit sei es nicht möglich, die Leute zu bezahlen, so Griess weiter.

Personelle und finanzielle Unterstützung erhält der Laden durch Vereinsmitglieder, die jährlich einen bestimmten Betrag einbezahlen oder ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen. Als Gegenleistung erhalten sie zehn Prozent Rabatt auf ihre Einkäufe.

Anmeldung für den Foodwaste-Verteiler-Chat: 078 880 14 48 oder ladencafe.etziken@quickline.ch Öffnungszeiten: Mo bis Sa 8 bis 11 Uhr, Di bis Do 15.30 bis 18.30 Uhr.