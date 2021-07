Etziken Quereinsteiger übernimmt Präsidium: «Ich will nicht nur reden, sondern auch etwas leisten» Sven Schibler übernimmt am 1. August offiziell das Gemeindepräsidium in Etziken. Rahel Meier 24.07.2021, 05.00 Uhr

Sven Schibler übernimmt als Gemeindepräsident in Etziken. Zvg

Sven Schibler kann es nicht allzu ruhig angehen lassen, wenn er am 1. August das Gemeindepräsidium offiziell übernimmt. «Es ist nicht so, dass ich alles gleich auf den Kopf stellen möchte», meint er. Es stehen aber Projekte an, die relativ schnell angegangen und aufgegleist werden müssen.

«Wir werden sicher als erstes unsere Strukturen überprüfen müssen.»

Schon seit vielen Jahren arbeitet der Gemeinderat im Ressortsystem. Da mit Bruno Meyer ein «alter Hase» an der Spitze der Gemeinde stand, hat er oft Arbeiten von Anderen übernommen. «Ich habe ein 100-Prozent-Pensum», so Schibler. Er ist demzufolge auf die Unterstützung durch seine Gemeinderatskolleginnen und -kollegen angewiesen.

Eher knapp an Personal

Weiter wird der Schulhausabwart bald pensioniert. «Er wird uns sicher sehr fehlen. Er hat sich nicht nur um das Schulhaus und die Mehrzweckhalle gekümmert, sondern auch viele andere kleinere Arbeiten übernommen.»

Der neue Gemeinderat wird die Strukturen ganz allgemein überprüfen müssen. Heute gibt es in der Gemeinde keinen fest angestellten Gemeindearbeiter, die Gemeindeschreiberin leistet mehr, als sie mit ihrem 60-Prozent-Pensum müsste und die Finanzen sind zurzeit an ein Treuhandbüro outgesourct.

«Wir werden uns darum überlegen müssen, was wir genau machen wollen.»

Tatsächlich hat Etziken in der Zwischenzeit rund 1010 Einwohnerinnen und Einwohner und ist verglichen mit gleich grossen Gemeinden personalmässig eher knapp dotiert. Zudem muss die Gemeinde eine neue Entsorgungsstelle bauen. Der heutige Standort steht schon bald nicht mehr zur Verfügung, weil das Grundstück überbaut wird.

Urgrossvater war Lehrer in Etziken

Sven Schibler ist 38 Jahre alt, er wohnt seit 12 Jahren mit seiner Familie in Etziken und hat zwei schulpflichtige Kinder. Aufgewachsen ist er in Gerlafingen. In seiner Freizeit ist er gerne mit dem Bike unterwegs. Eine Feierabendtour auf den Balmberg liegt da schon mal drin.

Das wünscht Bruno Meyer seinem Nachfolger. Rahel Meier

Der Name Schibler ist den alten Etzikern im übrigen durchaus noch geläufig. Tatsächlich war Sven Schiblers Urgrossvater Lehrer im Dorf. «Zufälligerweise war ich einmal bei einer Etziker Seniorenfahrt als Carchauffeur im Einsatz. Damals wurde ich mehrmals auf meinen Urgrossvater angesprochen», erinnert er sich.

Zuerst eher abgeneigt

Ansonsten ist Schibler bisher im Dorf nicht allzu aktiv. «Ich war immer an den Gemeindeversammlungen, war aber bisher in keinem politischen Gremium und auch in keinem Dorfverein.» Trotzdem wurde er mehrfach angesprochen – sowohl von Einwohnerinnen und Einwohnern, als auch von offizieller Seite her – ob er sich nicht vorstellen könne, das Gemeindepräsidium zu übernehmen.

«Ich muss zugeben, ich habe zuerst abgewinkt», so Schibler. Irgendwann habe er dann aber doch intensiv darüber nachgedacht. «Reden ist einfach, aber man sollte doch auch irgendwann etwas leisten», meint Schibler. Zudem sei es wichtig, dass jüngere Leute nachrücken und Ämter übernehmen.

«Ich freue mich auf die Zusammenarbeit im Gemeinderat. Dieser hat sich auf die neue Legislatur hin deutlich verjüngt.»

Vizegemeindepräsident Thomas Linder und Anna Egli bleibt dem Gremium erhalten und sorgt damit für Kontinuität und Wissenstransfer.