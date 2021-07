Etziken Nach 32 Jahren und über 350 Gemeinderatssitzungen ist jetzt Schluss Bruno Meyer gibt das Gemeindepräsidium in Etziken am 31. Juli offiziell an seinen Nachfolger Sven Schibler. Rahel Meier 24.07.2021, 05.00 Uhr

Bruno Meyer (links) und Sven Schibler auf dem Schulgelände in Etziken. Michel Lüthi

32 Jahre lang war Bruno Meyer im Gemeinderat in Etziken, 24 Jahre lang als Gemeindepräsident. Er hat damit an rund 350 Gemeinderatssitzungen teilgenommen und einen grossen Teil davon geleitet und war mindestens 64 Mal an einer Gemeindeversammlung.

Aufgewachsen ist Meyer in Bettlach. Vor rund 45 Jahren kam er mit seiner Familie nach Etziken. «Es war mehr ein Zufall, dass wir gerade hierher kamen. Aber es hat uns gefallen und so sind wir geblieben.»

In einem politisch offenen Haus aufgewachsen

Bruno Meyer ist ein Freisinniger, kommt aber aus einem politisch offenen Haus:

«Mein Vater war ein SPler. Meine Mutter bekannte sich zur CVP. So hat es sich in der Familie wieder ausgeglichen»,

meint er. Als Meyer zum ersten Mal in den Gemeinderat gewählt wurde, gab es im Dorf noch Parteien. Das hat sich in der Zwischenzeit verändert und in den letzten Jahren wurde der Gemeinderat jeweils still gewählt.

Engagement auch ausserhalb Etzikens

Da Meyer im Amt für Landwirtschaft gearbeitet hat, kam ein Kantonsratsmandat für ihn nicht in Frage. Er hat sich dafür viele Jahre lang in der Regionalplanungsgruppe Espace Solothurn (Repla) engagiert. Zuletzt war er im geschäftsleitenden Ausschuss. Neben der Arbeit in der Gemeinde hat er sich auch sonst immer wieder bei regionalen Projekten engagiert.

Schon länger her ist der Kampf der Wasserämter für eine umweltverträgliche Bahn 2000. Meyer hat seinerzeit aktiv für den Bau des OZ13 (Oberstufenzentrum in Subingen) gekämpft und auch jetzt beim Bau der Dreifachhalle hat er mitgeholfen die dafür nötigen Reglemente zu erarbeiten.

Mitarbeit an Reglementen

Reglemente scheinen ihm offensichtlich zu liegen – immer wieder wurde er darum gebeten, in Arbeitsgruppen mitzuwirken, die Reglemente erarbeitet haben. Beispielsweise auch bei der Zusammenführung der Familienberatungen Wasseramt und Bucheggberg, oder bei der Zusammenführung der Zivilschutzorganisationen aus dem Wasseramt und dem Bucheggberg.

Der Zusammenschluss der Schulen im äusseren Wasseramt erfolgte ebenfalls in Meyers Amtszeit, genauso wie die Regionalisierung der Feuerwehr.

Das Dorf ist in den letzten Jahren gewachsen

Als Bruno Meyer das Gemeindepräsidium übernahm zählte Etziken rund 800 Einwohner. «Diese Zahl ging in den folgenden Jahren zurück», meint er rückblickend. Zwei Mal war er an einer Ortsplanung beteiligt. Die letzte – die 2019 als eine der ersten nach dem neuen Raumplanungsgesetz genehmigt wurde – brachte dann neuen Schwung.

Seither kann man in Etziken verdichtet bauen und so wurden auch neue Mehrfamilienhäuser erstellt.

«Unter anderem dadurch sind in den letzten vier Jahren rund 200 Einwohner zugezogen»,

erklärt Meyer. Das spüre man auch in der Schule, in der die Schülerzahlen ansteigen. Die Bevölkerung sei dadurch tendenziell wieder etwas jünger geworden. «Auch in den Einfamilienhausquartieren kommt jetzt schrittweise der Generationenwechsel.»

Ein Dorf geblieben

Etziken ist mit seinen 1000 Einwohnern immer noch ein Dorf und hat diverse Landwirtschaftsbetriebe. Im Dorf sind zudem diverse kleinere Gewerbebetriebe angesiedelt. Etziken hatte aber auch immer eine Industriezone und vor allem mit der Ewag einen grossen Betrieb, der viele Arbeitsplätze anbot. Käserei und Bäckerei sind allerdings verschwunden und auch der Metzger aus Aeschi kommt nicht mehr mit seinem Wagen vorbei.

Bruno Meyer hätte gerne dafür gesorgt, dass an der Hauptstrasse ein neuer Dorfladen gebaut wird.

«Aber das Stimmvolk hat damals anders entschieden.»

Immerhin wird in der Zwischenzeit auf privater Basis ein Laden im Dorf betrieben.

Zwei Mal eine Ehrenrunde gedreht

Eigentlich wollte Bruno Meyer das Gemeindepräsidium schon vor acht Jahren abgeben. Aber irgendwie klappte es weder 2013 noch 2017 mit der Nachfolge. «Vor zwei Jahren habe ich dann deutlich gemacht, dass es bei zwei Ehrenrunden bleibt. Eine weitere gibt es nicht.» Ebenso deutlich habe er erklärt, dass es nicht an ihm sei, eine Nachfolge zu finden. Die deutlichen Worte haben genützt: Am 31. Juli ist offiziell Schluss.

Allerdings wird Meyer dann immer noch ab und zu in der Gemeindeverwaltung anzutreffen sein. «Es haben sich recht viele Akten aus der ganzen Zeit angesammelt. Diese will ich geordnet übergeben.»

Im September hilft Meyer zudem bei der Organisation des «Chästages» in Solothurn. Und dann hat er noch seinen Camper, mit dem er auch in Zukunft gemeinsam mit seiner Ehefrau auf Reisen gehen will.