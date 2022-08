Welttag der Katzen: Britta Kaufmann, Katzenzüchterin

Etziken «Katzen züchten ist Knochenarbeit» Offizielle Welttage: Am Montag werden weltweit die Katzen gewürdigt. In Etziken sind Britta und Martin Kaufmann grosse Freunde der Vierbeiner. Lucilia Mendes von Däniken Jetzt kommentieren 08.08.2022, 05.00 Uhr

Katzenzüchterin Britta Kaufmann und ihre Katzen. Hanspeter Bärtschi

Katzen gehören zu den beliebtesten Haustieren in der Schweiz - und wie bei allem, sind auch bei Katzenliebhabern die Geschmäcker verschieden. Während die Einen am liebsten eine Bauernhofkatze haben, wünschen sich andere eine Rassekatze. Eine langhaarige Perserkatze zum Beispiel, eine exotische Bengalkatze oder eine Sphinx-Katze, die sich durch ihre Nacktheit auszeichnet.

Gleich sechs Katzen spazieren bei Britta und Martin Kaufmann durch das Wohnhaus in Etziken. Die Vierbeiner haben sogar ein eigenes Zimmer, wo sie auf den Katzenbäumen rumklettern und sich ausruhen können.

Wenn Britta Kaufmann mit ihren Katzen spricht, fällt auf, dass das mehr als nur «Schosskätzchen» sind. So sehr die Kaufmanns ihre Katzen lieben: Die Katzen werden zwar mit viel Platz, Streicheleinheiten und gutem Futter verwöhnt – aber niemals verzogen. In die Haltung ihrer Tiere legt die Etzikerin eine wichtige Portion an Ernsthaftigkeit und Erziehung. Denn: Kaufmanns halten nicht nur mit Herzblut ihre Tiere, sondern sie züchten seit einigen Jahren Britisch Kurzhaar- und Langhaar-Katzen.

Grundimmunisiert, geimpft, entwurmt und gechipt

Auf die Katzen gekommen ist Britta Kaufmann durch ihren Mann: «Ich selber hatte früher einen Hund, aber mein Mann hat Katzen mit in die Beziehung gebracht – und in diese habe ich mich vernarrt.»

Katzenzüchterin Britta Kaufmann mit ihren Katzen Hanspeter Bärtschi

Die 55-Jährige, die als kaufmännische Angestellte arbeitet, vertieft sich immer stärker in die Welt der Katzen. Sie liest Bücher, nimmt an Online-Kursen teil, sie tauscht sich auf Foren und in Vereinen aus. Irgendwann beschliesst das Paar, Katzen nach strengen Vorschriften zu züchten. Britta Kaufmann erklärt:

«Wir sind keine Vermehrer, denen es darum geht, möglichst rasch viele Katzen zu verkaufen.»

Als Züchter würden sie sich viel Zeit nehmen, sie befassten sich mit Stammbäumen und nähmen das Thema Gesundheit sehr ernst. «Wenn ich die Kleinen abgebe, sind sie grundimmunisiert, geimpft, entwurmt und gechipt. Zudem begleiten wir die Katze von der Schwangerschaft über die Geburt bis hin zur Familie – und darüber hinaus.» Was bedeutet, dass es Kaufmanns wichtig ist, wo die Katzenbabys landen.

Starterset mit Lieblingsspielzeug

Wenn Britta Kaufmann nach 14 Wochen die kleinen Katzen abgibt, kriegt der neue Besitzer nicht nur ein gesundes Tier, sondern auch die nötigen Unterlagen: «Dazu gehört der Stammbaum, ein Impfausweis, die Microchip-Nummer, ein Vertrag, in dem wir festhalten, dass wir auch in Zukunft wissen möchten, wo die Katze ihr Zuhause hat – und ein Starterset mit dem Lieblingsspielzeug und dem gewohnten Futter.»

Wendel Stoop, Günsberg, ist Präsident des Katzenclubs Aargau Solothurn. Zvg

Wer auch gerne Katzen züchten möchte, dem rät Britta Kaufmann, sich einem Verein anzuschliessen. Dies unterstützt auch Wendel Stoop aus Günsberg. Er ist Präsident des Katzenclubs Aargau Solothurn – und er züchtet seit 46 Jahren selber Katzen. Er kennt die Vorteile und Nachteile, er weiss von Züchtern, die wie er dieses Hobby seit vielen Jahren mit Gewissenhaftigkeit betreiben.

«Ein gewisses finanzielles Polster ist unabdingbar»

Er kennt aber auch die Schwarzzüchter oder diejenigen, die schon nach kurzem wieder aufhören mit der Zucht: «Geduld, Liebe und Respekt zur Kreatur sind die wichtigsten Eigenschaften, die ein Züchter in sich tragen muss. Hinzu kommt, dass ein gewisses finanzielles Polster unabdingbar ist – und man bereit ist, mit Disziplin zu arbeiten. Züchten ist Knochenarbeit.»

Wer neu Katzen züchten möchte, sollte sich auf eine Rasse konzentrieren und sich intensiv mit dieser befassen. Sich mit anderen Züchtern auszutauschen, sei sehr wichtig. Stoop beobachtet immer wieder, dass es an Ernsthaftigkeit fehlt und zu viel experimentiert wird.

Britta Kaufmann züchtet Britisch Kurzhaar- und Langhaar-Katzen. Hanspeter Bärtschi

Dabei gehe es bei der Zucht darum, Rassen vor dem Aussterben zu bewahren und deren Merkmale und Genetik ursprünglich zu halten: «Und nicht in kurzer Zeit möglichst viele junge Kätzchen weiterzugeben, wie uns manchmal vorgeworfen wird.» Die Regeln laut Tierschutzgesetz seien klar: Pro Züchter sind fünf Würfe pro Jahr möglich - pro Tier und pro zwei Jahre sind drei Würfe erlaubt.

«Züchten heisst auch Abschied nehmen»

Auch Britta Kaufmann weiss, dass Züchter mit Vorurteilen zu kämpfen haben. «Es gibt Menschen, die glauben, dass wir das zur finanziellen Bereicherung machen. Was nicht stimmt.» Die Gesundheitsvorsorge für die Elterntiere sowie die Aufzucht der Jungen kosten Geld.

«Der Aufwand, den man hat, ist finanziell nicht auf den neuen Besitzer abwälzbar.»

Zudem sei es nicht einfach, die Kätzchen weiterzugeben. Im Gegenteil: «Züchten heisst auch Abschied nehmen. Das ist nicht zu unterschätzen. Man muss mental bereit sein für diesen Schritt, denn in den 14 Wochen, in denen man dieses kleine Lebewesen begleitet, wächst eine emotionale Bindung.»

Tag der Katze Der 8. August ist den Katzen dieser Welt gewidmet. An diesem Aktionstag feiern Katzenfreunde das Zusammenleben mit der Hauskatze. Es soll aber auch in Erinnerung rufen, welche Verantwortung mit der Katzenhaltung verbunden ist. Zudem thematisieren diverse Organisationen das Thema Tierschutz oder Qualzucht. Umweltschutzorganisationen weisen zudem auf die Problematik bedrohter Wild- und Grosskatzen hin.

Gefeiert wird heute in den USA zudem der «National Dollar Day» sowie die «Schmuggel-ein-paar-Zucchini-auf-die-Terrasse-Deiner-Nachbarn-Nacht».

