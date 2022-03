Etziken hat mit Robert Jakob einen neuen Gemeindepräsidenten

Etziken Etziken hat einen neuen Gemeindepräsidenten: Robert Jakob übernimmt Robert Jakob ist in Etziken kein Unbekannter: 16 Jahre lang war er bereits Gemeinderat und einige Jahre auch Gemeindevizepräsident. Zurzeit ist er noch Schulhauswart in der Gemeinde und arbeitet, obwohl er bereits pensioniert wäre, noch bis Ende Schuljahr. Rahel Meier Jetzt kommentieren 14.03.2022, 18.04 Uhr

Robert Jakob ist der neue Gemeindepräsident von Etziken. zvg

«Ich weiss genau, worauf ich mich einlasse.» Robert Jakob kennt Etziken und weiss auch, dass in den letzten Monaten Einiges liegen geblieben ist. Er wurde von jetzigen Gemeinderat offiziell angefragt, ob er das Präsidium übernehmen würde und hatte deswegen auch schon erste Sitzungen mit seinen (schon baldigen) Gemeinderatskolleginnen und -kollegen.

«Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Gemeinderätinnen und Gemeinderäten.»

Die heutige Zusammensetzung des Gemeinderates funktioniere sehr gut. Alle seien motiviert und würden sich sehr stark einsetzen.

«Aus diesem Grund habe ich auch zugesagt und will mithelfen, dass Etziken wieder in ruhigere Gewässer kommt.»

Robert Jakob macht auch klar, dass er das Gemeindepräsidium «nicht auf ewig» übernehmen werde. Zudem sei er froh, dass Thomas Linder das Gemeindevizepräsidium behalte. Da er sich als einziger innerhalb der gesetzten Frist angemeldet hat, ist Jakob still gewählt. Nun müsse seine Wahl noch publiziert und dann amtlich bestätigt werden.

Voraussichtlich werde er bereits am nächsten Montag Einsitz im Gemeinderat nehmen. Dann werde auch die Verteilung der Ressorts diskutiert. «Da könnte es Wechsel geben», so Jakob. Er sei offen für jedes Ressort. Schon in seiner Zeit als Gemeinderat hatte er zuerst das Ressort Bau und Infrastruktur und später dann das Ressort Schule und Bildung, Sport und Kultur unter sich.

