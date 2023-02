Openair Etziken Tickets: Der Vorverkauf ist gestartet

Etziken Das Openair Etziken lanciert sein Jubiläumsjahr – Vorverkauf startet bereits Mitte Februar Die 25. Ausgabe des Openair Etziken muss gefeiert werden. Mit wem, das verrät der organisierende Verein noch nicht. mgt 01.02.2023, 12.20 Uhr

DJ Zsuzsu mit ihren Tänzerinnen war am Openair Etziken im letzten Jahr ein Hingucker. Tom Ulrich

In diesem Sommer feiert das Openair Etziken seine 25. Ausgabe. Die erste Ausgabe war vor 26 Jahren 1997. Weil 2020 und 2021 kein Open Air durchgeführt werden konnte, dauerte es etwas länger als ein Vierteljahrhundert, bis das 25. Open Air gefeiert werden kann.

Nebst vielversprechenden Bands aus der Region sollen internationale Musikgruppen für Spektakel auf der Wasserämter Festivalbühne sorgen, schreibt der Verein Openair Etziken in einer ersten Medienmitteilung. Die Jubiläumsausgabe wird am 28. und 29. Juli gefeiert. Zeitgleich mit der Bekanntgabe des Programms startet am Mittwoch, 15. Februar, der Vorverkauf.

Traditionell wird das Festival mit Bands aus der Region eröffnet. Nebst weit über die Landesgrenze hinaus bekannten Schweizer Gruppen künden die Veranstalter einen Shootingstar aus Deutschland an, wollen aber noch nicht verraten, um wen es sich handelt. Pünktlich zum Jubiläumsstart hat das Openair Etziken zudem seinen Auftritt aufgefrischt und präsentiert sich in einem neuen Look.

Die Tickets können ausschliesslich über das Online-Ticketportal (tix.openair-etziken.ch) erworben werden.