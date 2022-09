Etabliert Den Bücherschrank im Werkhof Langendorf gibt es seit sieben Jahren – und er ist immer noch beliebt Im Herbst 2015 hat Hans Marti, Betriebsleiter Werkhof Langendorf, den offenen Bücherschrank zusammen mit seiner Frau Barbara Marti auf dem Areal des Werkhofs realisiert. Christian Sutter 07.09.2022, 05.00 Uhr

Barbara und Hans Marti vor dem offenen Bücherschrank. Christian Sutter

Die Idee von offenen Bücherschränken ist heute längst nicht mehr neu. Die Integration in den Werkhof biete allerdings einige Vorteile, sagt Hans Marti. Bücher in schlechtem Zustand oder mit nicht erwünschten Inhalten könnten so zum Beispiel unkompliziert in die Container für Karton entsorgt werden.