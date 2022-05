An der Emme Rundgang beim Ämmefescht: Ein ziemlicher Betrieb im Naherholungsgebiet «So vielfältig ist die Emme»: Unter diesem Motto steht der Rundgang am Ämmefescht. Und schnell wird klar: Der Hochwasserschutz hat tatsächlich gewaltige Veränderungen mit sich gebracht. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 15.05.2022, 19.48 Uhr

Die Bedeutung des Trinkwassers steht hier im Zentrum. Hans Peter Schläfli

Vom Pfadiheim auf der Luterbacher Seite der Emme hinauf bis zum Hochhaus, dann über die Brücke auf die Zuchwiler Seite, von dort hinunter zum Emmenspitz und auf der Luterbacher Seite wieder zurück zum Pfadiheim. Fast alle, die im Emmenschachen leben, nehmen diesen Rundgang ab und zu unter die Füsse oder die Räder. Aber so viel los wie diesen Sonntag war im Naherholungsgebiet noch nie.

Dass das Ämmefescht wegen der Pandemie ein Jahr verschoben werden musste, hatte auch seine Vorteile. Nach den gross angelegten Renaturierungsarbeiten sah es hier am untersten Teil der Emme bis vor Kurzem aus wie in einem total verwüsteten Katastrophengebiet. Nun hat die Kraft des Frühlings alles wieder in ein sattes Grün gekleidet.

Man erkennt, was hier gerade am Entstehen ist: Die Emme findet zurück zu sich selbst und die Natur kehrt in ein seit der Industrialisierung vor 150 Jahren verlorenes Paradies zurück.

Sensibilisieren für Luchs, Hase und Wildschwein

Beim ersten Posten des Rundgangs gibt es Luchs, Hase, Wildschwein und alle möglichen Arten Vögel zu bestaunen – allerdings nur ausgestopft.

«Wir möchten die Leute für den Lebensraum unserer einheimischen Wildtiere sensibilisieren», erklärt Tim Barrer, Präsident des Hegerings Wasseramt. «Im Schachen sind zum Beispiel das Reh, der Marder, der Dachs, der Biber und der Fuchs Stammgäste. Mit der Renaturierung der Emme entstehen neue Lebensräume und die Tiere werden jetzt ihren Platz von alleine finden.»

Wichtig sei, dass Mensch und Tier nebeneinander existieren können. «Und das gelingt am besten, wenn die Leute auf den Wegen bleiben und den Tieren ihre Rückzugsplätze überlassen.»

Sensibilisieren für die einheimische Fauna, die jetzt neue Lebensräume erhält. Hans Peter Schläfli

«So vielfältig ist die Emme»: Unter diesem Motto steht der Rundgang am Ämmefescht. Und tatsächlich: Die Veränderungen, die der Hochwasserschutz mit sich gebracht hat, sind gewaltig. Wo früher eine lebensgefährliche Schwelle war, trainiert heute ein Schwimmer in der Strömung.

Nur wenig weiter unten am Zuchwiler Ufer hängt Jan Hostettler ein Foto des Pfeilers der Eisenbahnbrücke an den Pfeiler der Eisenbahnbrücke. Kunst am Bau eben: Das ist eine weitere Nutzung der Emme, die aber zum Glück keine Konkurrenz zur Natur darstellt.

Eigentlich durfte Hostettler die Tragstütze der ehemaligen Eisenbahnstrecke nach Herzogenbuchsee, die jetzt etwas einsam mitten in der Emme steht, neu gestalten, und dort hätte er auch gerne das Tageskunstwerk für das Fest aufstellen wollen. «Aber weil hier jetzt der Flussregenpfeifer im Kies brütet, sollte man die natürlich entstandene Insel nicht betreten», erklärt der Künstler und zeigt in die Richtung, wo eine Grossfamilie ihr sonntägliches Grillfest durchführt.

Die Bedeutung des Trinkwassers und der Jodlerklub

So wird das Bild zu einem Symbol für die Zerreissprobe zwischen Natur und Erholungsraum, Verkehr und Siedlung. «Als Denkanstoss ist es sinnvoll, etwas von der alten Nutzung stehen zu lassen», sagt Hostettler.

Beim Stand der Gemeinde Zuchwil sind das goldene Label Energiestadt sowie die vielen schädlichen Neophyten – wörtlich übersetzt neue Pflanzen – das Thema. «Die Schaffung von naturnahen Freiflächen gehört zu den Aufgaben einer Energiestadt», erklärt Laura Leibundgut, die mit dem Büro Weit & Breitsicht die Einwohnergemeinde in diesen Bereichen berät.

Unter der Eisenbahnbrücke stellt die Firma Ecovia die Bedeutung des Trinkwassers ins Zentrum des Interesses, denn das Luterbacher Grundwasser ist bekanntlich ein «Exportschlager».

Und dann kann man von weitem auch schon den Jodlerklub Bärgblueme hören, der auf dem Festplatz beim Luterbacher Pfadiheim ein Ständchen gibt. So vielfältig ist die Emme.

