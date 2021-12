Erzählbistro: Verdingkinder erzählen ihre Geschichte in derSchule

Nach der Wiedergutmachungs-Initiative im Jahr 2014 stellten über 9000 Betroffene von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen ein Gesuch auf einen Solidaritätsbeitrag. Zu ihrer weiteren Unterstützung wurde der Verein Erzählbistro gegründet: Ein Selbsthilfeprojekt, wo sich Betroffene untereinander austauschen können.

Im Rahmen dieses Projekts hätten einige Betroffene den Wunsch geäussert, die Thematik in die Schulen zu bringen, erzählt Co-Geschäftsführerin vom Erzählbistro Claudia Sollberger. Sie hat daher Schulbesuche von fünf Betroffenen in neun Primar- bis Kantonsschulklassen organisiert. Die Besuche werden je nach Alter der Kinder angepasst, informiert Sollberger. Das dunkle Kapitel in der Schweizer Geschichte soll Einzug in den Unterricht halten. «Wir möchten mit dem Projekt die Thematik im Schulunterricht verankern. Der Kanton Solothurn könnte so ein Vorbild für die anderen Kantone werden», sagt Sollberger.