Ferienpass Bucheggberg: Vom Feld in die Küche

Ernten von Hand Vom Feld in die Küche: Im Ferienpass Bucheggberg gab's Chips & Dips Von Hand erntet die Ferienpassgruppe selber Kartoffeln, Stangensellerie und Fenchel. Dies macht den fünf Mädchen Spass. Im Anschluss machen sie aus der Ernte Chips und einen Dip. Dominik Bloch Jetzt kommentieren 16.08.2022, 15.26 Uhr

Vom Feld in die Küche: Bei der Ernte des Fenchels. Dominik Bloch

Aus Kartoffeln, Stangensellerie und Fenchel bereiten fünf Mädchen im Kurs «Vom Feld in die Küche» Chips und einen Dip zu. Der Kurs vom Ferienpass Bucheggberg wird in der Backstube und auf den Feldern von «Müller's Bioprodukte» in Bibern durchgeführt. «Es ist unser erster Ferienpass», so Philipp Müller. Der gelehrte Bäcker übernahm mit seiner Schwester, Angela Müller, im vergangenen Jahr den Hof seiner Eltern.

Im Kurs «Vom Feld in die Küche» lernen die Kinder die Nahrungsmittelproduktion besser kennen. Doch bevor es mit Müller in der Backstube ans Werk geht, ernten die Kinder mit Barbara Nikels, Gemüsegärtnerin im dritten Lehrjahr, die Zutaten direkt auf dem Feld.

Feldarbeit von Hand

Zu Beginn des Ferienpasses bricht Nikles mit den Mädchen direkt auf das Kartoffelfeld auf. Wegen der Hitze und des fehlenden Regens ist der Boden sehr trocken. «Es ist schwer, genügend tief in den Boden zu stechen», erzählt Alexandra. Zum Ausstechen der Kartoffeln brauche es viel Kraft.

Das Ausstechen der Kartoffeln benötigt viel Kraft. Dominik Bloch

In der Tat: Regelmässig setzen die Mädchen die Heugabeln zu hoch an und stechen die Kartoffeln auf. So sind die beiden Körbe auch erst nach 40 Minuten voll und die Mädchen ein erstes Mal erschöpft. «Es war anstrengend und dauerte lange», so Luana.

Der Stangensellerie muss weit unten abgeschnitten werden. Dominik Bloch

Den nächsten Stopp machen sie auf dem Gemüsefeld, wo es Fenchel und Stangensellerie für den Dip zu ernten gibt. Nikels verteilt jedem Mädchen ein Rüstmesser. «Ihr müsst die Gemüse möglichst tief abschneiden», erklärt sie. Nach diesem Appell machen sich die Mädchen auf. Zuerst ernten sie Stangensellerie, danach Fenchel. «Es geht schneller und macht mehr Spass», so Luana. Tatsächlich: Bald verkündet Nikels: «Das reicht!»

Aus Kartoffeln werden Chips

Die Kartoffeln werden in Scheiben geschnitten. Dominik Bloch

Zurück auf dem Hof spazieren sie in die Backstube, wo die Kartoffeln und das Gemüse zu Chips und einem Dip verarbeitet werden. Zuerst werden die Kartoffeln gewaschen, dann in Scheiben geschnitten und zum Schluss gewürzt. Während des Backens der Chips rüsten und schneiden die Mädchen, die mit voller Konzentration dabei sind, das Gemüse.

Die fertigen Chips dürfen die Mädchen mit nach Hause nehmen. «Es ist der beste Ferienpass der Ferien», meint Sonny begeistert.

