Erhöhung Die Bolkner Steuerzahler ziehen mit neu 145 Steuerpunkten den Schwarzen Peter im Kanton Solothurn Die 81 Stimmberechtigten genehmigten an der Gemeindeversammlung nach einer intensiven Diskussion mit knappem Mehr eine Erhöhung um 10 Steuerpunkte. Urs Byland Jetzt kommentieren 08.12.2022, 13.13 Uhr

Bolken wird, Stand heute, 2023 den höchsten Steuersatz im Kanton Solothurn haben. José R. Martinez

Es ist auf den ersten Blick schon unverständlich, dass der grössere Teil der Bolknerinnen und Bolkner weniger Steuern zahlen muss, obwohl der Steuersatz um 10 Punkte erhöht wird. Aber die Krux liegt in der Annahme des Gegenvorschlages der Steuervorlage «Jetz si mir draa».

Die Bolkner Gemeindekasse wird damit 100’000 Franken weniger Steuereinnahmen generieren bei einem Steuersatz von 135 Punkten, rund sechs Prozent der bisherigen Steuereinnahmen von den natürlichen Personen. So die Schätzung des Finanzverwalters Thomas Beer.

Ausgleich nur mit Steuererhöhung möglich

Dieser Einbruch kann nicht mit Kosteneinsparungen ausgeglichen werden. Also beantragt der Gemeinderat eine Erhöhung des Gemeindesteuersatzes um 10 Punkte, um die verlorenen 100’000 Franken wieder reinholen zu können. Unter dem Strich bleiben die Gemeindesteuereinnahmen auf dem Niveau der Vorjahre, während dem Staat weniger abgegeben werden muss.

Trotz Steuererhöhung prognostiziert das Budget ein Minus von gut einer Viertelmillion Franken. Das Eigenkapital tendiert mit den Ausgaben 2022 gegen null, also braucht es weitere Anstrengungen für eine ausgeglichene Bilanz. Der Plan sei es, so Gemeindepräsident Patrick Meier, bis 2026 wieder Land unter den Füssen zu haben, sprich schwarze Zahlen in der Gemeinderechnung zu schreiben.

Dafür müssen neben einer stabilen Entwicklung drei Bedingungen erfüllt werden. Der Kanton übernimmt bis zu diesem Zeitpunkt wie vorgesehen die Rechnung der Sonderschule, was für Bolken eine Einsparung von gut 100’000 Franken bedeutet, das alte Verwaltungsvermögen ist bis dann vollständig abgeschrieben und in der Bildung können 80’000 Franken eingespart werden.

Was würde eine Fusion bringen?

Dazu habe eine Diplomarbeit Erkenntnisse geliefert. Eine Fusion Bolkens mit Nachbargemeinden bringe finanziell kaum etwas. Meier deutlich:

«Das Sparpotenzial wird überschätzt.»

Einsparungen seien einzig im Bereich Bildung möglich, eben 80’000 Franken. Bolken soll vorderhand eigenständig bleiben, rät Meier, aber die 80’000 Franken wolle man abholen. Hier gelte es, mit einer Anhebung der Klassengrössen letztlich Lehrkräfte einzusparen.

81 der rund 600 Einwohnerinnen und Einwohner füllten die Mehrzweckhalle. Die Erhöhung um 10 Steuerpunkte, was einer Steuererhöhung um 7,4 Prozent entspricht, wurde als zu krass empfunden. «Wer will noch nach Bolken kommen, wenn wir das Schlusslicht im kantonalen Steuersatzranking sein werden», wurde befürchtet. «Haben Sie kein schlechtes Gewissen, eine Erhöhung um 10 Steuerpunkte zu fordern, wenn gleichzeitig die Strom- und Energiekosten und allgemein die Preise steigen?», wurde Druck gemacht.

Keinen Jota nachgegeben

Patrick Meier liess sich nicht beirren und wich keinen Schritt zurück. Weder sachliche Einwände noch emotionale liessen ihn von seinem Kurs abweichen. Er zeigte sich überzeugt:

«Die anderen Gemeinden werden nachziehen müssen. Einige können vielleicht noch von Reserven zehren oder Land verkaufen. Aber der Moment wird für alle kommen.»

Zudem müssten die meisten Bolknerinnen und Bolkner nicht mehr Steuern berappen. Und man müsse auch das Gesamtpaket anschauen:

«Das Bauland ist hier noch günstiger, wir haben eine eigene Schule und auch die Leistungen der Gemeinde zählen.»

Am Ende wurde es knapp. 45 stimmten für die Steuererhöhung. Es wurde eine zweite Zählung verlangt. In dieser wurden 42 Ja-Stimmen gezählt, eine über dem absoluten Mehr, wobei die Auszählende in der Halle nicht deutlich zu vernehmen war. Letztlich wurde das Resultat an der Versammlung nicht angezweifelt und ist damit gültig. Bolken hat vorderhand den Schwarzen Peter gezogen.

