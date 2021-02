Entwicklung Auflage der Nutzungsplanung fürs Attisholz Nord erfolgt unter speziellen Rahmenbedingungen Eine umfassende Information soll dafür sorgen, dass die Nutzungsplanung Attisholz Nord schlank durch die Auflage kommt. Urs Byland 09.02.2021, 05.00 Uhr

Vor einem Jahr startete die Mitwirkung zur Nutzungsplanung Attisholz Nord. Mitwirkungen wurden von fünf Privatpersonen gemacht. Weitere fünf Eingaben stammen von Gemeinden oder anderen Institutionen. Von insgesamt 49 Punkten in den zehn Eingaben seien zwei Drittel berücksichtigt worden.

Nicht alle Punkte betreffen aber die aufgelegten Pläne. Laut Gemeindepräsidentin Sandra Morstein wurden letztlich 16 Punkte konkret verarbeitet. Im Mitwirkungsbericht sind alle Punkte aufgeführt, insbesondere wird erklärt, warum Begehren nicht berücksichtig werden konnten. Oft wurden Ergänzungen gemacht mit Themen, die vermisst worden seien. «In der Mitwirkung ist etwas passiert», kommentiert Planer Thomas Ledermann. «Die ganz grossen Anliegen haben wir behandelt und aufgenommen.»

Neuer Paragraf aufgenommen

Als Beispiel erwähnt er das Zonenreglement, in dem auf Anregung aus der Mitwirkung ein neuer Paragraf Energie/Nachhaltigkeit aufgenommen wurde. «Wir hatten das schon in Gedanken vorgespurt, waren aber noch nicht soweit. Nun haben wir das Thema in diesem Paragraf gepackt.» Ein weiteres Thema ist die Mobilität. «Hier haben wir den entsprechenden Paragraf genauer formuliert, quasi geschärft.»

Diese «Schärfung» hatte Auswirkungen auf den Erschliessungsplan. «Wir müssen beispielsweise Platz haben für den öffentlichen Verkehrs. Dieses Thema wurde nun auch in den Plänen abschliessend geprüft und umgesetzt.» So soll der Bus nun wirklich, wie schon lange angekündigt, über die ehemalige Eisenbahnbrücke die Aare von Luterbach herkommend queren, und im Bereich der Drehscheibe wird eine Haltestelle erstellt.

Danach fährt der Bus auf die Attisholzstrasse und wird beim Restaurant Bad Attisholz wenden. Langfristig ist eine Anbindung von Riedholz Dorf oder noch weiter vorgesehen. Bei der Haltestelle ist eine Veloparkierung vorgesehen.

«In der Buserschliessung sind wir bereits auf Stufe Vorprojekt», so Ledermann. Die Eisenbahnbrücke trägt, wie eine Untersuchung zeigte, die Busse ohne Probleme. «Dort fuhren früher Eisenbahnwaggons voller Baumstämme über die Brücke», so Projektleiter Patrick Senn.

Auflage Information zu einem «umfassenden Projekt» Die Information zur Nutzungsplanung ist den Behörden und Halter AG ein grosses Anliegen. «Es ist nicht nur ein Teilzonenplan als Beispiel, es ist ein sehr umfassendes Projekt. Wir versuchen nochmals, dieses den Leuten nahe zu bringen», begründet Planer Thomas Ledermann das Vorgehen, das nicht dem Standard entspricht. Das sei auch für ihn ein Novum, denn normalerweise müsse nicht wie beispielsweise in einer Mitwirkung derart intensiv informiert werden. «Wir wollen die Bevölkerung mitnehmen», so Gemeindepräsidentin Sandra Morstein. Die Rahmenbedingungen für die Auflage der Nutzungsplanung sind aber auch wegen den Coronaschutzmassnahmen speziell. «Für uns ist es sehr wichtig, dass die Bevölkerung ausreichend Gelegenheit erhält, sich zum Stand des Projektes zu informieren und zum Austausch», erklärt Morstein. Es wird keine Informationsveranstaltung stattfinden. Stattdessen soll eine kommentierte Version auf der Internetseite aufgeschaltet werden. «Die Auflage ist mit sieben Wochen Dauer vom 8. Februar bis 19. März länger als normal vier Wochen. Wir werden Sprechstunden mit Schutzkonzept machen und dafür bestimmte Zeitfenster zur Verfügung stellen. Wir geben die Möglichkeit; Fragen vorab einzureichen, damit wir einen Fragen/Antworten-Katalog aufschalten können.» Die Nutzungsplanung wird auf der Internetseite der Gemeinde abrufbar sein und auf der Verwaltung aufliegen sowie zu bestimmten Zeiten auch vor Ort in Attisholz Nord. Zudem wird eine Ausstellung organisiert, damit man sich das Modell und die Pläne anschauen kann.

Für den Langsamverkehr wird über eine neue Lösung, in Form eines Steges an der Brücke, nachgedacht. Ein wichtiges Thema in der Mitwirkung war das Naturinventar. Das führte dazu, dass beispielsweise die Hecken grosszügiger definiert werden mussten, als auf den alten Plänen.

Die Mitwirkung hat zu weiteren Anpassungen geführt. Ledermann nennt die Gemeindeinfrastruktur oder die Entwicklungsvereinbarung zwischen Gemeinde und Investor. «Ich denke, wir haben in einem offenen Vorgehen das gemacht, was recht- und zweckmässig ist», so der Planer, «und konnten Antworten zu den Fragen aus der Mitwirkung geben.»

Der Kanton bestätigte diese recht- und zweckmässige Nutzungsplanung und bescheinigte dieser eine «sehr gute Qualität. Alle Differenzen konnten erledigt werden», ist in deren Stellungnahme nachzulesen. Die Planung dürfe ohne weitere Prüfung in die Auflage gehen. Mitte Dezember hat anschliessend auch der Gemeinderat die Nutzungsplanung zur Auflage verabschiedet.