Riedholz: Mehr Stellenprozente für Sandra Morstein

Entscheid vertagt Riedholzer Gemeinderat stimmt einer Pensenerhöhung für das Gemeindepräsidium zu, aber nicht jetzt Die Gemeindepräsidentin Sandra Morstein beantragte 10 oder 20 zusätzliche Stellenprozente. Die Situation ist vertrackt: Der Gemeinderat stimmte zuerst zu, lehnte dann ab und vertagte das Geschäft schliesslich auf einen späteren Zeitpunkt. Urs Byland 05.07.2022, 18.00 Uhr

Sandra Morstein, Gemeindepräsidentin von Riedholz. Michel Lüthi

Das Thema einer Pensenerhöhung für das Gemeindepräsidium wird in Riedholz seit Jahren diskutiert. Aktuell beträgt das Pensum 30 Stellenprozente. Letztmals wurde das Pensum 2014 im zweiten Präsidialjahr von Jasmine Huber um 10 Stellenprozente auf diese 30 erhöht. Deren Vorgänger Peter Kohler hatte diese auch schon anbegehrt.

Mit ein Grund war etwa die Fusion mit Niederwil. Als Jasmine Huber 2019 zurücktrat, setzte sie sich für eine Erhöhung auf 50 Stellenprozente ein. Gut möglich, dass damals das kleine Pensum dafür verantwortlich war, dass sie eine andere Stelle suchte. Inzwischen wuchs Riedholz um das Projekt Attisholz Nord, wo ein neues Quartier entsteht mit bis zu 1200 Wohnungen.

Die aktuelle Gemeindepräsidentin Sandra Morstein wartet nicht, bis ihr das Amt vielleicht über den Kopf wächst, sondern beantragt nach zweieinhalb Jahren Amtszeit eine Erhöhung des Pensums auf 40 oder 50 Stellenprozente, obwohl sie dies mit einem unguten Gefühl tue. Verständlich: Die Gemeindepräsidentinnen oder Gemeindepräsidenten sind in der Zwickmühle. Sie leisten oft mehr, als sie Stellenprozente zur Verfügung haben. Aber selber eine Erhöhung fordern, gehört nicht zum guten Ton im Schweizer Milizpolitsystem. Und aus den Reihen des restlichen Gemeinderates kommt meist kein entsprechender Antrag.

Nun galt es, Farbe zu bekennen

In Riedholz ging bisher dieses Spiel für den Gemeinderat perfekt auf. Mit dem Antrag der Gemeindepräsidentin galt es nun aber, Farbe zu bekennen. Für Michael Järmann stehe eine Pensenerhöhung schon lange auf der To-Do-Liste. Es gehe ihm nicht um eine Person sondern um eine Funktion. Schwierig sei es immer, den richtigen Zeitpunkt zu finden.

«Wir sollten es jetzt anpacken und zu Ende bringen. Auch für eine Nachfolge muss das Amt attraktiv bleiben.»

Überhaupt nicht jetzt anpacken wollten das Geschäft Michel Aebi, Markus Mollet und Martin Reber. Sie seien im Grundsatz zwar für eine Erhöhung, aber später. Der eine monierte, er habe zu wenig Zeit gehabt, den Antrag zu studieren, dem anderen fehlten Fakten und der dritte wollte die Verwaltung, Kommissionen und Gemeindevizepräsidium stärker einbinden. Alles Argumente, die eine Verzögerung der Entscheidung befördern würden, und die auch schon vor drei Jahren, als Jasmine Huber ihren Antrag stellte, zu hören waren: Es brauche noch Zeit, ein Zeichen zu setzen, sei zwar wichtig, doch einen Schnellschuss müsse man verhindern, es würden Grundlagen fehlen, oder die Verwaltung sollte noch stärker eingebunden werden, hiess es damals.

Die Hinweise von Sandra Morstein, dass sie nach zweieinhalbjähriger Tätigkeit die Anforderungen einschätzen könne, dass ein 30-Prozent-Pensum den quantitativen und qualitativen Aufgaben und Anforderungen von Riedholz nicht entspreche, und eine Auflistung ihrer Tätigkeiten, konnten die Kritiker nicht von deren Kurs abhalten. Auch nicht Beat Graf: «Klar haben wir im September mehr Grundlagen, um über 5 Prozent mehr oder weniger zu entscheiden.» Aber für den Gemeinderat sei es eine strategische Entscheidung, «wie wir das Gemeindepräsidium platzieren wollen».

Seltsames Abstimmungsprozedere

Auch die bisherigen Verdienste der Gemeindepräsidentin verpufften. So arbeitete sie während mehrerer Monate zu 80 Prozent in ihrem Amt, weil sie Lücken in der Verwaltung ausfüllen half. Sie hat ihre Arbeit in Bern aufgegeben, weil die beiden Tätigkeiten nebeneinander zu viel Zeit beanspruchten.

«Die Tätigkeit als Gemeindepräsidentin gibt mir sehr viel.»

Und sie suche nun eine Arbeit in der Region, die zum Amt passe. Da kann der restliche Gemeinderat nur hoffen, dass es bei dieser Konstellation bleibt, und nicht die Privatwirtschaft zu sehr lockt.

Es folgte ein seltsames Abstimmungsprozedere, wobei Sandra Morstein den Raum verlassen hatte. Für eine Erhöhung gab es vier Ja und eine Enthaltung. Eine Vertagung wurde bei 2 Ja, 2 Nein und 1 Enthaltung mit Stichentscheid des Vizegemeindepräsidenten abgelehnt. Danach wurde über die Pensenerhöhung abgestimmt. 3 enthielten sich, 1 stimmte für 40 und 1 für 50 Stellenprozente. Per Stichentscheid des Vizegemeindepräsidenten gewann 40 Stellenprozente. Bei der Gesamtabstimmung gab es 2 Ja und 3 Nein, womit der Scherbenhaufen perfekt war. Der Vizegemeindepräsident rettete die Situation mit einem nochmaligen Antrag auf Vertagung des Geschäfts, der einstimmig genehmigt wurde.

Verdienter Gemeinderat demissioniert

Am Ende der Sitzung wurden die Demission von Martin Reber (CVP) als Gemeinderat zur Kenntnis genommen, der in seiner Erwerbsarbeit zu Ungunsten des Gemeinderatsmandates aufstocken muss. Die Gemeindepräsidentin würdigte seine Verdienste im Finanzressort.

