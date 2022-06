Derendingen: Gutenberg- und Enter Museum verschmelzen

Derendingen «Zwei der grössten Erfindungen unter einem Dach»: Das Buchdruck-Museum wird aufgelöst – und ins Enter integriert Das Computer-Museum Enter zieht nach Derendingen. Jetzt ist klar: Es nimmt Verstärkung mit. Sheena Ritschard und Sharleen Wüest Jetzt kommentieren 06.06.2022, 05.00 Uhr

Das Museum Enter zieht nach Derendingen. So könnte es aussehen. (Visualisierung) zvg

Die Derendinger Kulturszene wächst. Ende Jahr schon sollen zwei Museen in das Dorf ziehen. Ganz so stimmt das aber nicht. Denn aus zwei wird eines.

In der Technikwelt erhalten Besucherinnen und Besucher neu auch einen Einblick in die Welt des Buchdrucks. Die Sammlung Gutenberg, welche bisher in Freiburg in einem eigenen Museum gezeigt wurde, wird vollständig in das Solothurner Museum Enter integriert.

Besucherinnen und Besucher können selbst Hand anlegen

Der bisherige Standort in Freiburg muss aufgegeben werden, weil das Gebäude, in dem das Gutenbergmuseum heute zu Hause ist, verkauft wird. Damit schliesst das Museum bereits zum zweiten Mal. Mit dem Unterschied, dass der Verein Ende Jahr endgültig aufgelöst wird – und die Ausstellung Teil des Enter-Museums wird. Dies bestätigt Violetta Vitacca, Museumsleiterin Enter, auf Anfrage. Sie sagt:

«Wir gehen also eine Verschmelzung ein.»

Seitens des Gutenbergmuseums möchte man noch keine Auskunft geben, bis die laufenden Verhandlungen abgeschlossen seien.

Der Technikwelt gebe es die Chance, mit der Drucktechnik den Bogen der Mediengeschichte grösser zu spannen. Auch können Besuchende ab der voraussichtlichen Eröffnung im Herbst 2023 an Workshops zum Siebdruck und Papierschöpfen selbst Hand anlegen. Vitacca schreibt: «Sie können zwei der grössten Erfindungen der Menschheit unter einem Dach erleben.»

Reichen die geplanten Parkplätze noch?

Mehr Möglichkeiten bedeute auch mehr Verkehr. Ist überhaupt für genügend Parkplätze gesorgt? «Da wir von Anfang an Kooperationen dieser Art angestrebt haben, stehen auch genügend Platz im Gebäude und Parkplätze zur Verfügung», sagt die Museumsleiterin. Ungefähr 80 in der Zahl.

Trotz des zusätzlichen Verkehrs macht sich Roger Spichiger, Gemeindepräsident Derendingen, über Stau und Lärm keine Sorgen. Denn die Anbindung an den öffentlichen Verkehr sei gut und:

«In dem Quartier verursachen hauptsächlich Lastwagen den Lärm. Alles andere ist leiser.»

Auch würde der Verkehr vor allem an den Wochenenden zunehmen – wenn die umliegenden Firmen grösstenteils geschlossen sind.

