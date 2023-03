Fernwärme für Biberist: EVB zusammen mit BKW AEK Contracting AG

Vor der Wahl Einträge im Betreibungsregister: Besorgte Stimmbürger äussern Bedenken zum Kandidaten für das Gemeindepräsidium Niedergösgen

Am 12. März wird in Niedergösgen ein neuer Gemeindepräsident gewählt. Einziger Kandidat: Michel Flaig. Nun werden Details bekannt, wonach der Zugezogene an seinem alten Wohnort Schulden hat: «Alles erledigt», sagt dieser und nimmt offen Stellung.