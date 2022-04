Energiestadt Zuchwil Zuchwil will mit Solaranlage eine lukrative Nebeneinnahme erschliessen Im Zuge der Sanierung des Parkplatzes beim Sportzentrum soll dieser mit einer Fotovoltaikanlage überdacht werden. Urs Byland Jetzt kommentieren 29.04.2022, 14.29 Uhr

2014 entschied der Gemeinderat, dass der Parkplatz beim Sportzentrum Zuchwil weiterhin gratis bleiben soll. Nicht nur das soll sich nun ändern. Der Platz soll auch mit einer Fotovoltaikanlage überdacht werden. Hanspeter Bärtschi

Zuchwil weist eine grosse Fläche mit Solarmodulen pro Kopf aus. «Aber keine der Flächen gehört der Gemeinde», so Gemeindepräsident Patrick Marti. Stimmt nicht, denkt man sich, denn auf dem Dach der Eishalle im Sportzentrum ist doch eine grosse Fotovoltaikanlage installiert. Und das Sportzentrum gehört der Gemeinde. Aber die Anlage, die bei der Inbetriebnahme 2012 mit 2500 Quadratmeter Fläche die zweitgrösste Fotovoltaikanlage im Kanton war, gehört der BKW. Die Gemeinde begnügt sich mit einer Miete für die Dachnutzung und erhält jährlich eine Miete von von jährlich 2500 bis maximal 3000 Franken.

In Zuchwil findet sich aber auch eine der grössten Anlagen der Schweiz auf dem Dach der grossen Industriehalle im Riverside-Areal. 36'000 Quadratmeter beträgt dort die Fläche, also fast 4 Quadratmeter pro Zuchwilerin oder Zuchwiler.

Parkplatz mit einem Solardach

Nicht in dieser Grössenordnung, aber doch mindestens 5000 Quadratmeter Fläche soll die Fotovoltaikanlage erhalten, die nun die Gemeinde plant. Im Visier hat sie dabei den Parkplatz beim Sportzentrum. Dieser soll nicht nur saniert, sondern künftig auch bewirtschaftet werden, also mit Schranken und Parkgebühren.

Gleichzeitig soll die Parkanlage eine Fotovoltaikanlage als Überdachung erhalten, so die Idee, die in der Gemeindeverwaltung entwickelt wurde. Zur Diskussion stehen zwei Projektvarianten. Eine mit einer vollständigen Überdachung des Parkplatzes und eine zweite mit offenen Fahrgassen. Die erste Variante würde eine grössere Fläche für die Fotovoltaikanlage generieren.

Selber profitieren oder andere profitieren lassen?

Das sei keine Kernaufgabe einer Gemeinde, beantwortet der Gemeindepräsident im Gemeinderat eine entsprechende Frage. Andererseits würde diese Anlage bestens in die «Energiestadt Gold»-Strategie der Gemeinde passen, sagt Peter Baumann, Leiter Bau und Planung.

Mit dem gesamten Strom, den die Anlage auf dem Parkplatz produziert, könnte die Hälfte des Strombedarfs des Sportzentrums gedeckt werden. Weil aber das Sportzentrum zu verschiedenen Zeiten mehr oder weniger Strom benötigt, könnte nur rund ein Drittel auch direkt genutzt werden. Geprüft wird deshalb die Möglichkeit, den Solarstrom für weitere Gemeindeliegenschaften zu nutzen.

In 25 Jahren doppelt so viel Ertrag wie Kosten

Die Anlage kostet etwa 2,6 Millionen Franken. Berechnungen zeigen, dass die Amortisationsdauer zehn bis zwölf Jahre beträgt und eine solche Anlage nach 25 Jahren einen Nettoertrag in der gleichen Höhe wie die Kosten einfährt. Die Idee von bürgerlicher Seite, für die doch recht grosse Investition von etwa 2,6 Millionen Franken (ohne Fundamente und Zuleitungen) Partner zu suchen, hat im restlichen Gemeinderat keine Wellen geschlagen. Gemeindepräsident Patrick Marti:

«Die Firmen, mit denen wir das Projekt entwickeln, würden sofort zugreifen, wenn wir nicht selber wollten.»

Und erzählt von der Fotovoltaikanlage bei seinem früheren Arbeitgeber, der Rodania in Grenchen:

«Dort hat der Stiftungsrat sofort gesagt, dass er ein Projekt in eigener Regie machen will. Seither hat Rodania eine hübsche Nebeneinnahme.»

Von der linken Ratsseite und der Mitte ist die Zustimmung zum Projekt uneingeschränkt. «Volle Pulle», sagt etwa Eva Maria Fischli. In einem ersten Schritt hat der Gemeinderat in einer Konsultativabstimmung der Verwaltung nun den Auftrag erteilt, dieses Projekt weiter zu bearbeiten. Gemeindepräsident Marti strebt schon in der Juni-Gemeindeversammlung eine Genehmigung an, um schneller als andere von Bundessubventionen profitieren zu können.

Sanierung Parkplatz Noch 2014 verzichtete der Gemeinderat auf eine Bewirtschaftung des Parkplatzes beim Sportzentrum. Das soll sich nun mit der Sanierung des Platzes ändern. «Mit ein Grund war der Lärm von Autoposern», erklärt Patrick Marti. Die Höhe der Parkgebühr werde noch diskutiert. Sportzentrumnutzer sollten mit einer kleinen Gebühr belastet werden, während Dauerparkierer tiefer ins Portemonnaie langen müssten, so Marti. Neben der Parkieranlage erhält der Platz einen neuen Belag. Angedacht sind auch ökologische Ausgleichsmassnahmen. Die Parkfelder sollen an die heutigen Normen angepasst werden.

