Sportzentrum Zuchwil und der Umgang mit der Energekrise

Energiekrise Hausaufgaben beim Energiesparen gemacht: Darum steht das Sportzentrum Zuchwil besser da als andere Direktor Urs Jäggi blickt zuversichtlich in die anstehende Wintersaison. Auch das Sportzentrum muss tiefer in die Tasche greifen, um Energie zu beschaffen. Dank eines Zweijahresvertrages halten sich die Mehrkosten im Rahmen. Ab 2024 könnte es aber auch in Zuchwil eng werden. Rahel Meier Jetzt kommentieren 10.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schon seit 2016 kauft das Sportzentrum den Strom auf dem freien Markt ein. Dabei setzt man auf länger dauernde Verträge mit fixen Preisen und beobachtet parallel dazu die Situation auf dem Strommarkt. Weil schon im Herbst 2021 ersichtlich war, dass die Strompreise steigen werden, hat Direktor Urs Jäggi dem Verwaltungsrat der Sportzentrum Zuchwil AG frühzeitig den Vorschlag gemacht, erneut einen zweijährigen Vertrag für 2022 und 2023 zu unterschreiben.

Konkret zahlt das Sportzentrum – das als Grossverbraucher gilt – neu vier bis fünf Mal mehr für den Strom. In Zahlen ausgedrückt sind es 0,5 Mio. Franken pro Jahr. Urs Jäggi erklärt:

«Das ist eine stolze Summe. Nächstes Jahr werden wir aber profitieren können, weil der Preis wieder etwas tiefer ist.»

Die Wassertemperatur in der Traglufthalle liegt schon länger bei 27 Grad. Strom braucht das Sportzentrum nur, um die Hülle aufzublasen., erklärt Direktor Urs Jäggi. Hanspeter Bärtschi

Andere Sportzentren, mit deren Führungsverantwortlichen Jäggi im Austausch ist, müssten jetzt bereits das Zehnfache bezahlen. Jäggi, der von Haus aus Elektroingenieur ist, macht zudem darauf aufmerksam, dass die Begriffe «Strom» und «Energie» differenziert betrachtet werden müssen. So bezieht das Sportzentrum den grössten Teil seiner Energie aus Fernwärme. Deren Preis sei zwar auch gestiegen – aber nicht vergleichbar wie der Preis für Strom.

Sparen, sparen, sparen

In den wärmeren Monaten steht auch noch eine Wärmepumpe zur Verfügung, die das Wasser aus der Aare zur Wärmeerzeugung nützt. Gas und Öl werden in Zuchwil nicht mehr eingesetzt. Jäggi blickt darum einigermassen entspannt in die Wintersaison. Trotzdem sorgt er sich um die Zukunft:

«Wenn die Energiepreise noch weiter ansteigen, können wir das ab 2024 kaum mehr stemmen.»

Das Motto könne diesen Winter nur «sparen, sparen, sparen» lauten. Einerseits gehe es um die Kosten, die dank Einsparungen für jede und jeden in Franken spürbar sind. Weitaus wichtiger ist für Jäggi aber, dass alle solidarisch mithelfen, Strom einzusparen, damit es gar nicht erst zu einer Strommangellage kommt.

Trotz Wachstum wurde Energie eingespart

Denn: Müsste der Bundesrat den Notfallplan umsetzen, würde das Sportzentrum Zuchwil – das schon unter der Coronapandemie gelitten hat – empfindlich getroffen. Bereits in der zweiten Stufe des bundesrätlichen Notfallplanes ist die Schliessung von Saunalandschaften und Hallenbädern vorgesehen. Und bei Stufe drei würde der Strom für Grossverbraucher kontingentiert.

Schon seit 2017 hat das Sportzentrum eine Zielvereinbarung mit der EnAW, Energie-Agentur der Wirtschaft, abgeschlossen. Urs Jäggi:

«Obwohl wir ausgebaut haben, konnten wir so Energie einsparen.»

Das Sportzentrum hat viel in die Technik investiert. So wird die Abwärme, die beim Eismachen entsteht, beispielsweise zum Heizen im Hallenbad oder in der Traglufthalle eingesetzt. Dabei erkennt das System automatisch, wo die Abwärme gerade gebraucht und damit am effizientesten eingesetzt werden kann.

Hallenbad im Sportzentrum Zuchwil. Morris Lüthi

Im Hallenbad, im Restaurant, auf dem Kunstrasenplatz und in der Sporthalle wurde die Beleuchtung auf LED umgerüstet. Das Licht kann via Tablet gesteuert werden. So können die Mitarbeitenden jederzeit Einfluss auf den Verbrauch nehmen. Die Umrüstung in der Eishalle und auf dem Rasenplatz folgt 2023.

Weitere Sparmassnahmen umsetzen

Zusätzlich wird im Sportzentrum unterschieden, ob das Licht nötig ist, um beispielsweise Reinigungsarbeiten auszuführen, um zu trainieren, oder ob ein Meisterschaftsspiel im Gang ist:

«Trainieren kann man problemlos auch bei weniger starkem Licht.»

Seit die Energiekrise in aller Munde ist, sucht man zudem nach weiteren Sparmöglichkeiten und setzt dabei Empfehlungen des Bundes um. In weniger benutzten Räumen ist die Temperatur reduziert worden. Wo Aussenbeleuchtungen die ganze Nacht brennen, obwohl sich dort keine Personen aufhalten, wird wenn nötig auch mal einfach die Glühbirne herausgeschraubt. Elektronische Geräte werden zudem – dort, wo das möglich ist – konsequent ausgeschaltet, wenn sie nicht genutzt werden.

Kundinnen und Kunden müssen sich noch wohlfühlen

Die Temperatur in gewissen Bereichen nochmals leicht abzusenken, könnte allenfalls nochmals gewisse Einsparungen bringen. In der Traglufthalle bringt ein Temperaturunterschied von einem Grad im Wasser zwischen 1000 bis 2000 Franken pro Monat. Geheizt werde dort aber mit Fernwärme, nicht mit Strom. Jäggi erklärt zudem:

«Irgendwann wird es dann auch zu kühl, sodass man sich im Hallenbad oder im Wasser nicht mehr wohlfühlt.»

Nicht vergessen dürfe man auch, dass viele Kundinnen und Kunden den Wellnesspool mit den Massagedüsen oder die Sauna besuchen, weil es ihrer Gesundheit guttut.

Saunabereich im Sportzentrum Zuchwil. Zvg / Solothurner Zeitung

Sportzentrum ist auch ein Dienstleistungsbetrieb

Das Sportzentrum hat viele Stammkundinnen und Stammkunden mit Jahresabonnementen. Zudem werden diverse Kurse durchgeführt und diverse Vereine trainieren in einer der Anlagen. Jäggi sieht zudem auch einen gewissen Versorgungsauftrag. So befindet sich in Zuchwil das einzige Eisfeld zwischen Olten und Biel. Und im Schwimmbad werden auch Schulschwimmen und Kurse für Nichtschwimmer angeboten.

Für Urs Jäggi ist klar, dass das Sportzentrum deshalb nicht einfach einzelne Bereiche schliessen oder die Öffnungszeiten verkürzen kann. Damit würden abgeschlossene Verträge verletzt und es würde sich die Frage nach der Entschädigung für die Vertragspartner stellen. Anders wäre die Situation, wenn der Bund das Sportzentrum, oder einzelne Bereiche, schliessen würde.

Hallenbad, Eishalle und Co.: So sieht die Situation in den einzelnen Bereichen aus

Hallenbad, Traglufthalle und Wellnesspool werden mit Fernwärme und Abwärme geheizt. Während in anderen Hallenbädern über eine Absenkung der Wassertemperatur auf 28 Grad diskutiert wird, ist diese im Hallenbad in Zuchwil schon seit vielen Jahren genau dort fixiert.

In der Traglufthalle, in der normalerweise intensiv trainiert wird, sind es 27 Grad. Eine weitere Reduktion ist laut Jäggi zurzeit nicht geplant.

Eishalle und Ausseneisfeld

Schlittschuhlaufen ist beliebt. Carole Lauener

Das Eis in der Halle und auf dem Aussenfeld muss mit Strom erzeugt werden. Dabei entsteht Abwärme, die wiederum zum Heizen im Hallenbad oder in der Traglufthalle genützt werden kann.

Seit dieser Saison verfügt das Sportzentrum zudem über ein neues System: Es heisst «Real Ice». Konkret kann das Eis damit neu statt mit erwärmtem Wasser mit normalem Leitungswasser gemacht werden. Das Eis ist insgesamt auch weniger dick und weniger kalt. Dies alles trägt dazu bei, dass Energie eingespart wird.

Saunabereich

Für den Betrieb der Sauna wird Strom genutzt. zvg

Was den Stromverbrauch angeht, ist der Saunabereich ein heikles Thema für Urs Jäggi. Die Saunalandschaft wird tatsächlich mit Strom aufgeheizt. Allerdings habe man den Betrieb in den letzten Jahren bis auf die letzte Sekunde optimiert und heize nur in den effektiven Öffnungszeiten.

Fussballplätze

Der Kunstrasen wird mit einer modernen LED-Beleuchtung ausgeleuchtet. Urs Byland

Beim neuen Kunstrasen wurde eine LED-Beleuchtung installiert. Diese braucht weniger Strom und damit kann das Licht einfach reduziert werden. Bei den Rasenplätzen stehen zurzeit noch alte Strommasten. Diese werden aber in den nächsten Wochen ebenfalls durch eine moderne LED-Beleuchtung ersetzt.

Restaurantbereich

Im Restaurant wird auf die Weihnachtsbeleuchtung verzichtet. zvg

Im Restaurantbereich sind alle Angestellten angehalten, Strom einzusparen. Das Potenzial ist hier allerdings nicht allzu gross. Verzichtet wird sicher auf die Weihnachtsbeleuchtung.

Dreifachhalle

Die Dreifachhalle wird auf höchstens 17 Grad geheizt. Hans Peter Schläfli

Die Dreifachfachhalle wird mit Fernwärme auf 16 bis 17 Grad geheizt. Das sei relativ kühl, für eine Sporthalle aber genügend. Eine weitere Absenkung sei nicht geplant.

Im Sportzentrum gibt es insgesamt rund 200 Duschen. Das Warmwasser dafür wird mit Fern- und Abwärme aufbereitet. Eine Temperaturreduktion mache hier weder aus hygienischen noch aus wirtschaftlichen Gründen Sinn. Jäggi appelliert an die Benützerinnen und Benützer, Wasser zu sparen: Das spare Energie.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen