Energieknappheit Die Strompreise bringen Unternehmen an den Rand ihrer Existenz – so reagieren Lebensmittelproduzenten aus der Region Die Strompreise steigen. Das bedeutet für viele energieintensive Unternehmen enorme Kosten. Wie stark es die einzelnen Firmen trifft, hängt jedoch von unterschiedlichen Faktoren ab. Wir haben uns bei Lebensmittelproduzenten in der Region umgehört. Thaddäus Braun Jetzt kommentieren 07.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Molkerei Lanz kämpft mit hohen Energiepreisen. Gregor Lanz in der Produktionshalle. Hanspeter Bärtschi

Eine Frage, die bei Kleinverbrauchern wie den meisten privaten Haushalten noch unvorstellbar erscheint, ist bei etlichen Unternehmen bereits bittere Realität. Sie lautet: Wie bezahle ich meine Stromrechnung in Zukunft?

Gregor Lanz, Geschäftsführer der Molkerei Lanz in Obergerlafingen, sagt:

«Wir haben wirklich den Sechser im Lotto gezogen.»

Dass dies nicht ernst gemeint ist, merkt man, sobald er von den unglaublich rasch steigenden Strompreisen zu erzählen beginnt. Lanz ergänzt: «Und dies betrifft nicht nur uns. Ich weiss von einigen anderen Unternehmern, die ihre Türen nächstes Jahr schliessen müssen, wenn sich die Situation weiter verschlechtert», ergänzt Lanz.

Gas- und stromintensiv, eine unvorteilhafte Mischung

Die Molkerei Lanz, welche unter anderem die Supermärkte Coop, Migros und Lidl mit ihren beliebten Joghurts beliefert, ist für die Herstellung ihrer Waren auf eine grosse Menge an Strom angewiesen. Aber eben nicht nur das:

«Wir brauchen viel Strom, um die Produkte kühl zu halten. Zudem haben wir im ganzen Erzeugungskreislauf Gas.»

Dies sei eine mehr als ungünstige Kombination in der momentanen Situation. Problematisch sei, dass man sich durch die rapide Erhöhung des Preises gar nicht wirklich darauf habe vorbereiten können, auf jeden Fall nicht in diesem Ausmass. «2019 haben wir noch 4 Rappen pro Kilowattstunde bezahlt. Dann im Jahr 2020 ging der Preis hoch auf 6 Rappen. Heute bezahlen wir 28 Rappen», berichtet Lanz.

Einsparungen sind nur ein Tropfen auf den heissen Stein

Und im nächsten Jahr müssten sie bereits 75 Rappen pro Kilowattstunde bezahlen. «Die Stromanbieter haben uns geraten, zu diesem Preis einen neuen Vertrag abzuschliessen, da die Preise immer wie mehr steigen werden», sagt Lanz. Hinzu kommen die weiter steigenden Gaspreise. Insgesamt seien dies jährliche Mehrkosten von gut 1,2 Millionen Franken gegenüber dem Jahr 2020.

«Wir wissen aktuell noch nicht, wie wir das bezahlen sollen», so Gregor Lanz. Eine Abwälzung auf die Kunden sei auch nicht möglich, denn niemand würde ein Joghurt für zwei Franken kaufen. Und Einsparungen durch Photovoltaikanlagen oder bei der Beleuchtung seien letztlich nur ein Tropfen auf den heissen Stein. «Wir sind laufend bemüht, Einsparungen umzusetzen. So haben wir beispielsweise die Beleuchtung im Betrieb auf LED umgestellt», so Lanz weiter.

Vom Kanton habe man noch nichts gehört bezüglich Unterstützung. «Eine Deckelung der Preise, wie das in anderen Ländern wie Österreich bereits der Fall ist, wäre absolut sinnvoll», findet Lanz. Schliesslich sei eine solche Erhöhung der Preise nicht vorhersehbar und somit auch nicht einkalkulierbar gewesen.

Der Geschäftsführer des Glacéproduzenten, Daniel Jüni, ist dagegen, dass ein Energie-Grossverbraucher das Doppelte bezahlt. José R. Martinez

Vorkehrungen lohnen sich

In die gleiche Kerbe schlägt Daniel Jüni, Geschäftsführer des Glacéproduzenten Mister Cool AG in Zuchwil:

«Es muss irgendwo eine Deckelung geben. Denn es kann nicht sein, dass ein Grossverbraucher das Doppelte bezahlt. Damit wird man dem Markt nicht gerecht.»

Sein Unternehmen habe aber vorgesorgt und über die letzten Jahre hinweg mit einer Energieagentur zusammengearbeitet, um alle Bereiche weniger energieintensiv zu machen.

Ähnliche Vorkehrungen hat auch die Industriebäckerei Fortisa AG mit Sitz in Zuchwil getroffen. «Wir sind ziemlich energieintensiv. Darum haben wir die letzten Jahre vorbeugend genutzt, um Energiesparmassnahmen zu treffen», erklärt Geschäftsführer Vincent Lebet.

Der Geschäftsführer der Fortisa AG, Vincent Lebet: «Wir sind ziemlich energieintensiv. Darum haben wir die letzten Jahre vorbeugend genutzt, um Energiesparmassnahmen zu treffen.» José R. Martinez (Archiv)

Mister Cool und Fortisa profitieren zudem von laufenden Stromverträgen. Weswegen die Panik bei ihnen auch noch nicht um sich greift. Allerdings wird auch das vorausschauende Strommanagement nichts mehr nützen, wenn im neuen Jahr neue Verträge am Markt abgeschlossen werden müssen.

Handlungsfähigkeit des Kantons begrenzt

Jonas Motschi, Leiter des Amtes für Wirtschaft und Arbeit und Mitglied des Sonderstabes Energie des Kantons, ist sich der Lage der Unternehmen bewusst:

«Wir sind fast täglich in Kontakt mit den Wirtschaftsverbänden. Allerdings ist die Handlungsfähigkeit des Kantons begrenzt, denn für eine Deckelung des Preises wäre der Bund verantwortlich.»

Auch die Brötchenherstellung der Fortisa AG in Zuchwil braucht viel Strom. José R. Martinez (Archiv)

Ausserdem könne der Kanton auch nicht einfach aus dem Nichts Millionen ausschütten, wenn der Strompreis steigt. Es komme auch darauf an, wie die einzelnen Unternehmen den Strom eingekauft haben. Allerdings sei sich viel am Tun und man sei in ständigen Gesprächen mit dem Bund.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen