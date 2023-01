Elektra Jegenstorf und Gunep GmbH arbeiten zusammen

Gunep und Elektra

Die im Jahre 2007 gegründete Gunep GmbH (Planungsbüro für nachhaltige Energieprojekte) ist im Bereich der Wärmeenergieversorgungen mit Holz- und Sonnenenergie als Planungsfirma unterwegs. Geografisch ist Gunep in den Kantonen Baselland, Solothurn, Bern und Freiburg tätig. Viele durch die Gunep geplante Photovoltaikanlagen erzeugen einige Megawatt an Solarstromleistung. Wesentlich grösser sind die Holzenergieanlagen und deren Wärme-Energieproduktion, welche in vielen Dörfern und Quartieren einen Grossteil der Wärmeversorgung mit erneuerbarer Holzenergie abdecken.

Die Genossenschaft Elektra ist in der Region Bern-Solothurn verwurzelt. Für über 40’000 Einwohnerinnen und Einwohner in 21 Gemeinden in den Kantonen Bern und Solothurn stellt sie die Versorgung mit Stromprodukten aus Schweizer Wasserkraft und regional produzierter Sonnenenergie sicher. Zudem bietet die Elektra Energiedienstleistungen in den Bereichen Photovoltaik und Ladelösungen für Elektromobilität an. Im Solothurnischen ist die Elektra in Lohn-Ammannsegg, in Teilen Bucheggs, in Unterramsern und in Messen tätig. (uby)