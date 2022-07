Veronika Medici hört mit ihren Minibühnen auf

Ende einer Bühnenkarriere Transportable kleinformatige Bilderbühnen: Sie wurden zu Veronika Medicis Markenzeichen Nach mehr als 32 Jahren beendet Veronika Medici ihre Bilderbühnenzeit. Ihre Bühnen und Spielutensilien will sie an Liebhaber vergeben. Gundi Klemm Jetzt kommentieren 21.07.2022, 18.53 Uhr

Veronica Medici gibt ihre Tätigkeit als Minibühnen-Künstlerin auf. Bild: José R. Martinez

Lebensklug, aktiv, mit reichem persönlichem Fundus an Fantasie, Kreativität, Geschichten und Erlebnissen lässt die Künstlerin Veronika Medici (Kyburg-Buchegg) an einem biografischen Spaziergang durch ihre lange Schaffenszeit teilhaben. Sie betont voller Dankbarkeit:

«Ich darf auf ein glückliches Leben zurückblicken.»

Auch wenn sie jetzt die Vorhänge ihrer 14, in 32 Jahren konstruierten und bespielten Bilderbühnen endgültig fallen lassen möchte. Ihre letzte Aufführung mit ihrem Kunstmärchen «Die schneeweisse Prinzessin» wird am Sonntag, 11. September, in der Galerie Alte Brennerei in Unterramsern stattfinden. Ende September will sie in ihrem Garten in Form einer kleinen Brocante ihre Bühnen und Spielutensilien an Liebhaber vergeben.

Es war ihr in die Wiege gelegt

Als Tochter des Kunstmalers Hans Jauslin war sie schon früh mit künstlerischen Dingen vertraut. Eine von ihr erinnerte wesentliche Prägung erhielt sie durch das «Chasper»-Haus, das ihr Vater für ihre Mutter, eine Primarlehrerin, und deren Schulstube baute.

Veronika Medici wurde selbst Lehrerin und erwarb 1967 ihr Diplom als Heilpädagogin. Sie unterrichtete im Blumenhaus und nutzte für die Schuljugend mit ihren besonderen Bedürfnissen das Theaterspiel als «A und O in der Heilpädagogik». Ab 1990 fokussierte sie sich auf transportable kleinformatige Bilderbühnen, die zu ihrem Markenzeichen wurden.

Immer auch wieder im Ausland gearbeitet

Als Bühnenbildner-Hospitantin besuchte sie das Pariser Théatre du Soleil, bildete sich 1990 in Salzburg weiter und schuf zum Abschluss ein erstes Erfolgsstück unter dem Titel «Vom Bäumchen, das andere Blätter hat gewollt». Zugrunde lag eine Ballade von Friedrich Rückert.

Ab 1991, weil da ihre drei Kinder bereits erwachsen waren, arbeitete sie als Bühnenmalerin am Schillertheater in Berlin. Zum Jubiläum 50 Jahre Blumenhaus entstand eine Drehbühne für das Stück «Vom Fischer und syner Fru».

Tournee durch Russland

Nach den Struwwelpeter-Geschichten mit Moritaten, Bildern und Versgesang 1994 wurde sie im darauffolgenden Jahr auf eine anderthalbmonatige Tournee durch Russland in Begleitung von Fachleuten der Steiner-/Walldorfpädagogik eingeladen. Entwickelt und in Szene gesetzt hatte sie dafür das dort bekannte Märchen «Kater Goldschwanz und der Bär», mit dem sie sich mit etwas Russisch, Hoch- und Schweizerdeutsch in die Herzen ihres Publikums spielte.

Es folgten weitere Gastspiele in Ländern wie Deutschland, Frankreich, England, Italien und sogar in Australien. Um Engagements habe sie sich dank Weiterempfehlung und Netzwerk nie kümmern müssen, sagt sie vergnügt. Sie habe an Festivals, in Klassenräumen, bei Privatanlässen und grösseren Veranstaltungen gespielt und viele, ihre Arbeit bestätigende Feedbacks erhalten.

Zum Jubiläum des Kunstvereins Solothurn wurde sie 2000 mit einem Festspiel beauftragt, das als «Der Bildervogel» unvergessen bleibt. Es folgte in jedem Jahr eine neue Geschichte mit Bühne bis 2004, als sie mit der Musikerin Barbara Jost den «Nibelungenschatz» und seine mittelalterlichen Helden erlebbar machte.

2011 entstand das letzte Stück

Das letzte Stück entstand 2011 als «Zauberflötenglockenspiel», das sie mit Musik aus Spieldosen, Flöten und Glocken illustrierte. Ihr gesamtes Repertoire für ihre Bilder- und Bauchbühnen hat sie immer noch präsent.

«All das habe ich immer in Personalunion als Autorin, Konstrukteurin, Schauspielerin, Sängerin und natürlich als Bühnentransporteurin mit lebenserfüllender Freude gemacht.»

Ihr Publikum in allen Altersstufen wird Veronika Medici dankbar als Überbringerin einer wundersamen poetischen Märchenwelt im Gedächtnis behalten. Sie ist Trägerin des Kantonalen Kunstpreises (2005) und des Bucheggberger Kulturpreises, mit dem sie 2017 ausgezeichnet wurde.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen