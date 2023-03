Restaurant Hofbergli: Wiedereröffnung am 31. März 2023

Ende des winterschlafs Nach vier Monaten Pause: Das «Hofbergli» öffnet wieder – Angelika und Adrian Guldimann wollen währschafte Kost anbieten Schon bald können Wanderer und Biker wieder im «Hofbergli» einkehren. Das Restaurant ist künftig auch abends wieder geöffnet. Rahel Meier Jetzt kommentieren 25.03.2023, 05.00 Uhr

Die neuen Wirtsleute Angelika und Adrian Guldimann (hinten), vorne Lukas Pfefferli (links), Hund Sämi und Simon Büttiker. Bild: Hanspeter Bärtschi

Vier Monate lag das «Hofbergli» im Winterschlaf. Am kommenden Wochenende wird das Bergrestaurant wieder eröffnet. Angelika und Adrian Guldimann sind die neuen Pächter. Sie beginnen mit der Übernahme des Restaurants einen neuen Lebensabschnitt.

Insgesamt acht Interessenten haben sich für die Pacht des «Hofbergli» beworben. Das Restaurant und 44 Hektaren Land mit Weiden und auch Wald gehören Ruedi Fischer aus Bätterkinden. Adrian Guldimann meint dazu:

«Wir haben uns vom ersten Moment an sehr gut verstanden, und so haben wir schliesslich den Zuschlag bekommen.»

Adrian Guldimann ist Metzger, Angelika ursprünglich gelernte Charcuterieverkäuferin. Beim Weissenstein-Schwinget ist Guldimann seit vielen Jahren im OK verantwortlich für die Verpflegung. Auch bei anderen Anlässen sind er oder Ehefrau Angelika jeweils in der Küche zu finden.

Das Inventar haben Guldimanns grösstenteils übernommen. Bild: Hanspeter Bärtschi

Adrian Guldimann hatte schon länger die Idee, ein Restaurant zu übernehmen. Seine Ehefrau wehrte sich aber lange Jahre erfolgreich dagegen. Nachdem der Familie nach 22 Jahren die Wohnung in Günsberg wegen Eigenbedarf gekündigt wurde und der bisherige Arbeitgeber von Angelika Guldimann beschloss, diesen Sommer sein Geschäft aufzugeben, änderte sich die Situation aber grundlegend.

Drei Ponys sind mit auf den Berg gezogen. Bild: Hanspeter Bärtschi

Und so sind die beiden gemeinsam mit ihrer Tochter Mara, Hund Sämi, zwei Katzen, drei Ponys, fünf Schildkröten, einigen Hühnern und zwei Enten auf dem «Hofbergli» eingezogen. Dort wollen sie bleiben, bis sie pensioniert werden. Das wäre offiziell im Jahr 2034 der Fall. Für’s Erste haben sie einen Vertrag für neun Jahre unterschrieben.

Besitzer Ruedi Fischer freut sich, dass auf dem «Hofbergli» wieder Leben eingekehrt ist. Und er ist überzeugt davon, dass «es mit den neuen Wirtsleuten gut kommt», wie er auf Anfrage erklärt.

Ruhepause wurde für Sanierungsarbeiten genutzt

Küche und Heizung im «Hofbergli» wurden vor rund acht Jahren erneuert. In den letzten Wochen waren Maler, Sanitärinstallateur und Elektriker im Haus. Noch nicht ganz zufrieden sind Guldimanns einzig mit Internet und Telefon: «Der Natelempfang hier ist nicht sehr gut. Und leider funktioniert auch das Festnetz nicht immer zuverlässig.»

Vom Balmberg her ist das Bergrestaurant über die neue Hängebrücke erreichbar. Bild: Hanspeter Bärtschi

Die beiden haben klare Vorstellungen, wie sie das «Hofbergli» führen möchten. Einen Grossteil des Inventars haben sie von ihren Vorgängern übernommen. Neu ist dafür das Logo des Restaurants: eine Gämse. Und auch der Hofberglikaffee mit Rahm ist eine neue Kreation. Was drin ist? «Hausmischung». Mehr wird nicht verraten.

Das neue Logo. Bild: Hanspeter Bärtschi

Die Speisekarte ist übersichtlich, das Angebot währschaft, die Preise moderat. Die Lebensmittel, die sie verarbeiten, beziehen sie grösstenteils aus der Region und von Lieferanten, die sie gut kennen. «Wir starten jetzt einfach mal. Wenn Anpassungen nötig sind, dann passen wir unseren Betrieb den Wünschen der Gäste an.»

Angelika Guldimann übernimmt die Küche, Adrian Guldimann – der auch weiterhin in Teilzeit an seiner jetzigen Arbeitsstelle bleibt – wird sich vorwiegend um den Service kümmern. Am Wochenende und an schönen Tagen können die beiden auf Helfer zählen.

Die Tage vor der offiziellen Eröffnung wurden genutzt, um die Naturstrasse, die von der Schmiedenmatt her zum Hofbergli führt, auszubessern. Den Gästen stehen zudem neu einige Parkplätze zur Verfügung. Das Restaurant soll künftig auch abends wieder für Gäste offen sein.

Die Aussicht ist traumhaft. BIld: Hanspeter Bärtschi

Aber: Ist eine 66-Stunden-Woche nicht etwas gar lang? Angelika und Adrian Guldimann sind sich der langen Präsenzzeiten bewusst. Und sie wissen auch, dass es neben der Arbeit einen Ausgleich braucht. Angelika Guldimann ist langjähriges Mitglied beim Turnverein Günsberg und will auch künftig aktiv mitturnen. «Ich will zwei Turnfeste pro Jahr bestreiten.» Und Adrian Guldimann bleibt dem OK des Weissenstein Schwinget erhalten. Rund eine Woche setzt er jeweils für den Anlass ein.

Zwei Junglandwirte kümmern sich um den Sömmerungsbetrieb

Auch die Pacht für den Sömmerungsbetrieb auf dem Hofbergli wurde neu vergeben. Lukas Pfefferli (Wangen bei Olten) und Simon Büttiker (Gunzgen) werden im Sommer künftig je rund 20 Rinder auf den Berg bringen. Pfefferli kennt das «Hofbergli», schon seit mehreren Jahren haben er und sein Vater im Sommer ihre Rinder hierhin auf die Weide gebracht.

Die Rinder müssen sich die Weiden mit den Gämsen teilen. Bild: Hanspeter Bärtschi

Nachdem die Pacht neu ausgeschrieben wurde, hat er sich deshalb gemeinsam mit Büttiker beworben. Während der Sommermonate werden Guldimanns täglich einen Blick auf die Herde werfen. Versorgt werden die Tiere aber von den beiden Junglandwirten. Sie wollen zwei bis drei Mal pro Woche aufs «Hofbergli» fahren. Als Pächter sind sie auch zuständig für die Pflege der Weiden und Heuwiesen.

Wiedereröffnung am Freitag, 31. März. Das Hofbergli bleibt künftig am Montag und Dienstag geschlossen. Mittwochs und donnerstags sind Gäste von 9.30 bis 22 Uhr willkommen; am Freitag von 9.30 bis 23.30 Uhr; am Samstag von 8.30 bis 23.30 Uhr und um Sonntag von 8.30 bis 20.30 Uhr.

