Nachbesserungen nach Hochwasser: Die Emme entwickelt sich dynamisch - wie das gewünscht wurde Nach dem Hochwasser im Juli muss vor allem in Derendingen nachgebessert werden. Dort war das Ufer noch zu wenig stark verfestigt. 08.10.2021

In diesen Tagen wird an und in der Emme, vor allem in Derendingen und Luterbach, nochmals an den Ufern gebaut. Laut Projektleiter Roger Dürrenmatt (Amt für Umwelt, Abteilung Wasserbau) geht es dabei vor allem um kosmetische Nachbesserungen rund um das Hochwasserschutzprojekt.

Zu wenig verwurzelt

Der Abschnitt in Derendingen wurde zu Teilen erst 2020 fertiggestellt. Deshalb war die Bepflanzung in gewissen Bereichen noch zu wenig stark verwurzelt und wurde bei den Hochwassern im Juli teilweise weggespült. Gut sichtbar ist dies beispielsweise im Bereich der Grillstelle (beim Spielplatz) in Derendingen, wo auf einer Länge von rund 200 Metern ein Teil der BMU (biogene maschinelle Ufersicherung) weggetragen wurde.

BMU, das ist kreuzweise eingebautes grobes Astwerk, das von der vorgängigen Rodung der Bäume entlang der Emme, gewonnen wurde. Diese Äste wurden entlang des Ufers über zusätzlich mit wurzelfähigen standorttypischen Sträuchern und ausschlagfähigen Weiden bestückt. Nach zwei drei Vegetationsperioden verwurzeln die Sträucher und Weiden so stark, dass sie wie eine natürliche Armierung wirken, erklärt Dürrenmatt.

«Das Projekt ist noch nicht definitiv abgeschlossen. Deshalb bessern wir jetzt gleich nach»,

meint er weiter. Tendenziell würden generell in diversen Bereichen noch Weiden nachgesteckt. Gegenüber des Grillplatzes, am linken Emmeufer, sind Unterspülungen im Uferbereich sichtbar.

«Das lassen wir bei diesem Gleitufer vorderhand so. Nachgebessert wird hier nur in unmittelbarer Nähe zur Waldstrasse.»

Denn ein Ziel der Massnahmen entlang der Emme war es auch, dass wo immer möglich die Ufer zur Förderung einer eigendynamischen Entwicklung ungesichert bleiben.

Auch im Bereich der Autobahnbrücke auf Gemeindegebiet von Luterbach wurde gearbeitet. Hier werden beim rechten Brückenpfeiler zur Erhöhung der Brückensicherheit zusätzliche Blocksteine gesetzt.

Beim Hochwasser im Jahr 2007, bei dem es zu Überschwemmungen in Biberist, Derendingen, Zuchwil und Luterbach kam, brachte die Emme 650 Kubikmeter/Sekunde Wasser mit sich. Die Fachleute sprechen bei diesen Wassermengen von einem Ereignis das statistisch alle 100 Jahre eintrifft. Zum Vergleich: Bei der Emme bei Wiler beträgt die mittlere jährliche Abflussmenge normalerweise 19,2 Kubikmeter/Sekunde.

Kleines bis mittleres Hochwasser

Im Juni diesen Jahres wurden 300 bis 350 Kubikmeter/Sekunde gemessen. Das entspricht laut Roger Dürrenmatt (Amt für Umwelt, Abteilung Wasserbau) einem kleinen bis mittleren Hochwasser.

«Statistisch gesehen ist das ein Ereignis, das sich alle drei bis fünf Jahre wiederholt»,

so Dürrenmatt. Auch wenn die Menge an Wasser noch nicht so hoch sei, würden bei einem solchen Ereignis bereits starke Fliesskräfte in der Sohle und im Uferbereich wirken, die zu Veränderungen führen können. Zudem sei der Fluss durch das laute Rauschen gut zu hören.

Richtig dimensioniert

Die Situation im Juli habe gezeigt, dass die Hochwasserschutzmassnahmen entlang der Emme richtig dimensioniert seien. Schön zu sehen war laut Dürrenmatt, dass das Wasser die Überflutungsflächen, die durch die Sanierung der Bioschlammdeponie in Biberist und der Deponie Schwarzweg in Derendingen entstanden sind, genutzt hat.

Sobald die Emme mehr als 250 Kubikmeter Wasser pro Sekunde mit sich bringe, fliesse das Wasser in diese Gebiete. «Diese Dynamik haben wir angestrebt. So entsteht hier eine Aue, in der das Wasser in tieferen Bereichen teilweise länger liegen bleibt.»

Emme wird vermehrt genutzt

Die Massnahmen entlang der Emme dienen nicht nur dem Hochwasserschutz. Der Fluss und seine Ufer wurden auch aufgewertet. Bei der Bevölkerung seien die Massnahmen in der Zwischenzeit breit akzeptiert. Der Emmeraum werde in der Freizeit stark genutzt.

Wirkungskontrolle folgt

Noch steht die Wirkungskontrolle aus, mit der der Bestand von Flora und Fauna aufgenommen und kontrolliert wird. Laut Dürrenmatt wird diese im Winter 2022/23 ausgeführt. Offensichtlich hätten bereits einige Tiere, die bisher in der Region nicht festgestellt wurden, den Emmeraum erobert. «Naturfreunde berichten zwischendurch von ihren speziellen Funden. Diese Aussagen sind aber noch nicht wissenschaftlich abgesichert», so Dürrenmatt.