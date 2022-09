Neuer Elektrobus des BSU ist ruhiger aber nicht voll ausgelastet

Elektrobus Die Vibration des Dieselmotors ist verschwunden: Die neuen BSU Elektrobusse sind ruhiger, doch bei der Auslastung «ist noch Luft nach oben» Das Entwicklungsgebiet Attisholz ist seit 2020 mit zwei neuen Buslinien erschlossen. Seit vergangenem Frühling sind auf dieser Strecke die ersten beiden Elektrobusse unterwegs – doch ganz ohne Diesel kommen sie nicht aus. Felix Ott Jetzt kommentieren 23.09.2022, 05.00 Uhr

Der neue Elektrobus des BSU bei der Einweihung im Mai 2022. Hanspeter Bärtschi

Der neue Elektrobus auf der Expresslinie 10 summt leise und fliegt durch die Landschaft. Die leichte Vibration des Dieselmotors ist verschwunden. Die Durchsage vermeldet:

«Nächster Halt: Luterbach, Attisholzstrasse.»

Es wirkt ungewohnt, wenn man Gespräche der Mitreisenden oder die Musik des Sitznachbarn so deutlich hört. Im neuen Bus riecht es aber nicht mehr nach Neuwagen, da sich eine leichte Salami-Note vom Sandwich des Sitznachbarn mit einer Vorliebe für Heavy Metal ausbreitet.

Seit vergangenem Frühling ist der erste Elektrobus des Busbetriebs Solothurn und Umgebung (BSU) auf dieser Strecke unterwegs. Gleich zwei solcher E-Busse hat sich der Nahverkehrsbetrieb angeschafft: einen für die neue Expresslinie 10 und einen für die ebenfalls neue Linie 17 von Gerlafingen ins Attisholz.

Entwicklungsgebiet muss besser erschlossen werden

Der Kanton Solothurn habe 2018 das Verkehrsangebot in der Region Solothurn überprüft und im Zuge dessen die neue Linie 17 von Gerlafingen über Derendingen und Luterbach ins Attisholz in Auftrag gegeben, so die Medienstelle des BSU. Mit dem neuen Fahrplan 2020 ging diese schliesslich in Betrieb. Ebenfalls seit 2020 führt die Expresslinie 10 von Solothurn ins Attisholz.

Das Attisholz sei in den letzten Jahren zum dynamischen Entwicklungsgebiet geworden, so der BSU. Allein bei der Firma Biogen International GmbH wurden 2020 600 neue Arbeitsplätze geschaffen.

Bei Biogen wurden 2020 600 Arbeitsplätze geschaffen. zvg (Archiv)

Der Kanton Solothurn habe sich zum Ziel gesetzt, dass der öffentliche Verkehr in diesem Gebiet einen grossen Anteil des anfallenden Verkehrs bewältigen soll. In Zusammenarbeit mit den im Attisholz angesiedelten Firmen wurde deshalb die neue Expresslinie eröffnet, erklärt der BSU.

In einem schwierigen Jahr eingeführt

Die beiden Linien seien seit Inbetriebnahme gut ausgelastet, auch wenn bei der Linie 17 noch Luft nach oben bestehe, wie die Medienstelle schreibt. Doch bei unserer Testfahrt an einem Donnerstagmittag waren lediglich fünf Personen im Bus der Linie 10. Aus Erfahrung dauere es drei bis vier Jahre, bis eine neue Linie die gewünschte Auslastung erziele, erklärt die BSU-Mediensprecherin Franziska Frey. Ausserdem:

«Beide Linien wurden während dem für den ÖV schwierigen Coronajahr 2020 neu eingeführt, was natürlich auch grossen Einfluss auf die Auslastung hatte.»

Zahlreiche Punkte im täglichen Betriebsablauf ändern sich mit dem Einsatz der beiden E-Busse grundlegend. Insbesondere die geringe Reichweite der Busse war und sei noch immer eine bleibende Herausforderung.

Auch finanziell sei die Investition herausfordernd gewesen. Ohne die Unterstützung der Regio Energie Solothurn und der Stiftung Myclimate wäre der Kauf der Busse nicht möglich gewesen, betont die Medienstelle.

Auf den kommenden Fahrplanwechsel plane der BSU einen verstärkten Einsatz der beiden E-Busse auch auf anderen Linien im Streckennetz. Und in rund fünf Jahren werden zehn bis zwölf weitere Dieselbusse des BSU das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben und durch neue Elektrobusse ersetzt.

Ohne Diesel geht es doch nicht

Bei den Elektrobussen handelt es sich um sogenannte Depotlader. Das heisst sie werden über Nacht im Depot aufgeladen.

Die Elektrobusse werden meistens nachts im Depot geladen. zvg/BSU

Die Reichweite beträgt dann je nach Temperatur ungefähr 200 Kilometer. Pro Bus können so ungefähr 50 Tonnen C0 2 pro Jahr eingespart werden, erklärt der BSU in einem Flyer.

Bis 2035 möchte der Nahverkehrsbetrieb seine gesamte Busflotte auf elektrische Antriebe umstellen. Wenn alle Busse ausgetauscht seien, spare der BSU eine Million Liter Diesel ein, heisst es weiter.

«Damit könnte ein Dieselbus knapp 70 Mal die Erde umrunden.»

Doch komplett ohne Diesel kommen die neuen Elektrobusse dann doch nicht aus. An besonders kalten Tagen sei der Energiebedarf der Heizung grösser als für den Antrieb. Deshalb habe sich der BSU bei den ersten Fahrzeugen für eine Dieselheizung entschieden.

