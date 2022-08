Höhere Strompreise der Elektra Jegenstorf

Elektra Jegenstorf Steigende Strompreise 2023 in Teilen des Bucheggberges und in Lohn-Ammannsegg Seit Ende 2021 spielt der Energiemarkt weltweit verrückt. Die Folgen davon werden auch die Solothurner Stromkundinnen und Stromkunden der bernischen Elektra spüren. mgt 31.08.2022, 11.41 Uhr

Die Genossenschaft Elektra Jegenstorf muss ihre Strompreise auf das Jahr 2023 erhöhen. «Dank unserer mehrjährigen Beschaffungsstrategie, bei der wir den Strom jeweils über drei Jahre im Voraus einkaufen, fällt der Preisanstieg weniger extrem aus, als wenn wir vollumfänglich zum aktuellen Preis einkaufen müssten», erklärt Geschäftsführer Michel Gasche. Dennoch muss die Elektra ihre Preise durchschnittlich um 58 Prozent erhöhen. «Wir beschaffen unseren Strom zum grössten Teil am Strommarkt. Das war in der Vergangenheit ein Vorteil und unsere Kundinnen und Kunden profitierten von attraktiven Preisen. Nachdem nun aber die Handelspreise derart in die Höhe schossen, müssen wir unsere Strompreise deutlich erhöhen.»

Diese Situation sei neu und für einige Haushalte und Unternehmen belastend, schreibt der Energieversorger in einer Mitteilung. Als Genossenschaft will die Elektra auch genossenschaftlich handeln. Sie hat deshalb beschlossen, die steigenden Beschaffungskosten nicht vollumfänglich weiterzugeben und nimmt damit eine Beeinträchtigung ihres Jahresergebnisses in Kauf.

Eigentümerinnen und Eigentümer von Photovoltaik-Anlagen erhalten ab dem Jahr 2023 eine Einspeisevergütung von netto 16,8 Rappen pro Kilowattstunde zuzüglich 2 Rappen pro Kilowattstunde für den Herkunftsnachweis. Gegenüber vorher wird die Einspeisevergütung fast verdoppelt.

Nebst dem Energiepreis bestimmen die Netzkosten den Strompreis. Auch diese werden 2023 ansteigen. Grund dafür sind die höheren Netzkosten des Übertragungsnetzes der Swissgrid beziehungsweise der vorgelagerten Netzbetreiberin BKW und die höheren Verlustenergiekosten. Da die externen Kosten einen Grossteil der Netzkosten ausmachen, können diese nur bedingt durch die tiefen Betriebskosten der Elektra ausgeglichen werden.

Über die Genossenschaft Elektra, Jegenstorf Die Genossenschaft Elektra ist in der Region Bern-Solothurn verwurzelt. Für rund 40’500 Einwohnerinnen und Einwohner in den Kantonen Bern und Solothurn stellt sie die Versorgung sicher mit Stromprodukten aus Schweizer Wasserkraft und regional produzierter Sonnenenergie. Zudem bietet die Elektra Energiedienstleistungen in den Bereichen Photovoltaik und Ladelösungen für Elektromobilität an.