Das Sauriermuseum Bellach hat eine neue Ausstellung zur Eiszeit

Eiszeit Ein Mammutprojekt in Bellach: Das Sauriermuseum hat eine neue Ausstellung Passend zum Hitzesommer gibt es im Bellacher Sauriermuseum eine Ausstellung zur Eiszeit. Mit Mammutknochen, einem Höhlenbären sowie frühmenschlichen Werkzeugen zeigt das ehrenamtlich geführte Museum, wie das Leben während der letzten Kaltzeit war. Felix Ott Jetzt kommentieren 09.08.2022, 11.30 Uhr

Museumsdirektor Stefan Frieden steht im Eingang zur neuen Ausstellung im Sauriermuseum Bellach. Felix Ott

In Bellach ist die Eiszeit eingekehrt: Denn in einer neuen Ausstellung im Sauriermuseum können Besucherinnen und Besucher nun Mammuts, Riesenhirsche und Höhlenbären bestaunen. Der Gründer und Direktor des Museums, Stefan Frieden, sagt:

«Die Kuration der neuen Ausstellung war ein Mammutprojekt.»

Stundenlang habe er in dem Raum im Keller des Bellacher Qualipets gesessen und gegrübelt, wie die Tierknochen und andere Ausstellungsstücke perfekt inszeniert werden können.

Ein Hörspiel wurde gleichzeitig mit der Ausstellung konzipiert.

Als roter Faden diente dabei auch ein zeitgleich verfasstes Kinder-Hörspiel vom Zürcher Märchenautor Danilo Neve. So lässt sich beispielsweise im Sauriermuseum auch der Märchenprotagonist Hugo der Höhlenbär antreffen. Es handelt sich dabei um ein fast vollständiges Skelett eines Bären, der bis vor rund 10'000 Jahren gelebt hat.

Hugo der Höhlenbär ist auch Protagonist im Hörspiel. Felix Ott

Natürlich dürfen in einer Ausstellung zur Eiszeit die Mammuts nicht fehlen. Verschiedene Exponate erklären das Leben der Elefantenvorfahren und den Unterschied zu heutigen Elefanten.

Im Sauriermuseum Bellach gibt es neu auch Mammuts. Felix Ott

Ein 3D-Druck des mumifizierten Baby-Mammuts Dima ergänzt den Lerneffekt. Ganz wichtig ist Stefan Frieden auch, dass Kinder die Geschichte auch fühlen können. Deshalb gibt es auch Knochen, die explizit angefasst werden dürfen.

Und was machten die Menschen zu jener Zeit? Frieden erklärt, dass beim Aussterben der Mammuts der Pyramidenbau in Ägypten schon wieder aus der Mode gekommen sei. Verschiedene Werkzeuge, Waffen, Schnitzereien und Höhlenmalereien zeigen, wie die Menschen in der letzten Kaltzeit gelebt haben. Frieden sagt:

«Es ist faszinierend, wenn man bedenkt, dass diese Werkzeuge vor Tausenden Jahren bereits von einem Menschen angefasst wurden.»

Rund 150 Euro für einen Mammutoberschenkel

Einige der Knochen stammen aus der eigenen Sammlung. Beim Rest handelt es sich um Leihgaben des Dinosaurierparks Münchenhagen in Deutschland.

Mit der fortschreitenden Abschmelzung der Tundra in Sibirien und auch Gebieten in Kanada kommen aktuell immer mehr Mammutknochen auf den Markt, erklärt Frieden. Ein Ausstellungsstück, ein beschädigter Oberschenkel eines Babymammuts, kostete das Museum beispielsweise nur rund 150 Euro.

Der Oberschenkelknochen eines Babymammuts kostet rund 150 Euro. Felix Ott

Bei den Exponaten in der Eiszeit-Ausstellung handle es sich übrigens nicht um Fossilien. Dafür müssten die Teile versteinert sein. Es sind fast ausschliesslich Originalknochen, die teilweise in einem Acrylbad konserviert wurden.

Vom Hobby zum vollwertigen Museum

Der erste Dinosaurier in der Sammlung. zvg

Die Geschichte des kleinen Museums in Bellach begann, als Stefan Frieden zum sechsten Geburtstag einen Plastikdinosaurier erhielt. Drei Jahre später erweckte ein Museumsbesuch im Sauriermuseum Aathal die Idee einer eigenen Ausstellung. Der damals Neunjährige konzipierte im Keller des Elternhauses ein erstes Museum mit seiner Plastikfigursammlung. Erstaunlich viele Gäste seien damals vorbeigekommen.

Nach einem Umzug wurde das Museum in einem neuen Keller noch grösser. Schulklassen besuchten die Ausstellung, andere Museen interessierten sich für das kleine Museum und die Besucherzahlen schossen in die Höhe. 2010 wurde schliesslich das Sauriermuseum in Bellach eröffnet. Rund 10'000 Exponate besitzt das Museum heute. Doch nur rund 4000 Exponate werden tatsächlich ausgestellt.

Die Helferinnen und Helfer im Museum arbeiten alle ehrenamtlich. Nebenbei arbeitet das neunköpfige Museumsteam in regulären Jobs. Die Gruppe wird zudem von Nils Knötschke wissenschaftlich beraten. Das Hobby des Dinosammelns entwickelte sich so mit der Zeit zum angesehenen Museum der Paläontologie.

Doch das grosse Geld liesse sich damit nicht machen und darum geht es Frieden auch nicht. Die Haupteinnahmequelle sei der Geschenkshop mit Büchern, Spielsachen und vielem mehr. Denn Eintrittspreise werden an der Grösse der Ausstellung gemessen. Bei einem so kleinen Museum könne man nicht viel Eintritt verlangen, erklärt der Museumsdirektor.

